Lime lance un nouveau forfait malin pour les vélotafeurs : tout ce qu’il faut savoir

Avec son abonnement « Vélotaf », Lime cible de manière explicite les personnes qui utilisent un vélo uniquement pour rejoindre leur travail depuis leur domicile, et inversement. Prix, engagement, avantages : Frandroid vous présente les détails de ce forfait.

Depuis le retrait forcé de ses trottinettes électriques en libre-service à Paris — et ce après un vote citoyen diligenté par la Mairie ayant tourné en la défaveur des opérateurs –, Lime se reconcentre à 100 % sur son offre de vélos électriques. La société possède tout de même une importante flotte de 10 000 modèles, dispatchés dans les 9700 parkings de la capitale.

En cette rentrée 2023, Lime lève le voile sur un tout nouvel abonnement nommé « Vélotaf ». Pas de place au doute, la dénomination de ce forfait est explicite au possible : il s’adresse aux cyclistes reliant leur domicile et leur travail, et inversement, chaque matin et chaque soir de la semaine.

10 trajets par semaine

Lancé le 22 septembre 2023, cet abonnement « Vélotaf » est parfaitement pensé pour cette pratique. Il est composé de 10 trajets par semaine, soit un aller-retour par jour entre chez vous et votre travail, entre le lundi et le vendredi. Aucuns frais de déblocage ne vous seront demandés. En bonus, 20 minutes sont offertes.

L’application mobile donne une précision ô combien importante : ce forfait comprend 200 minutes de temps de trajets. Soit 40 minutes par jour, ce qui correspond à 20 minutes pour un aller et 20 minutes pour un retour. Au-delà des 200 minutes, votre forfait expire et les tarifs standards s’appliquent.

Ce forfait est hebdomadaire et sans engagement. C’est ici une bonne nouvelle, puisqu’il fait preuve d’une certaine flexibilité selon votre planning. Exemple : si vous partez en vacances durant deux semaines, alors il suffit de ne pas renouveler votre forfait pendant la période donnée. À votre retour, libre à vous de le relancer.

Prix et pris en charge

Le prix est le suivant : 19,99 euros par semaine, soit 80 euros par mois. C’est un poil moins cher qu’un pass Navigo mensuel, qui reste néanmoins plus pratique en ce sens où toute la région Île-de-France est à votre portée de manière illimitée.

Toujours est-il que ce forfait est éligible au dispositif financier Forfait Mobilité Durables (FMD), qui peut grimper à 800 euros par an et par salarié. Cette solution est facultative : renseignez-vous auprès de votre employeur si elle est bien mise en place.