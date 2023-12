Véligo sort un abonnement spécial JO pour ses vélos électriques : tout savoir de cette offre

Afin de profiter d’un Véligo seulement durant la période des Jeux Olympiques 2024, les Franciliens pourront souscrire à une offre spéciale, mais au tarif plus élevé. Frandroid vous présente les modalités de cet abonnement.

La fête des Jeux olympiques de Paris est aussi celle du vélo électrique et vélo musculaire, qui veulent devenir un moyen de transport privilégié pour les spectateurs. Outre les « olympistes » et davantage de Vélib’ disponibles, la région a développé une offre spéciale JO pour ses VAE Véligo.

Une durée d’1 ou 2 mois

Le conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités a voté cette mesure le 7 décembre dernier, apprend-on via Le Parisien. La collectivité gérant le service public de location de vélos électriques assouplit donc modus operandi son offre de 6 mois d’abonnement minimum prolongeable de 3 mois maximum.

L’abonnement Véligo JO sera ainsi plus court, d’un ou deux mois au total, lors des mois de juillet et/ou août 2024. C’est une bonne nouvelle pour les habitants franciliens, qui vont pâtir d’un réseau de transports en commun tendu et vont vouloir éviter le métro, le RER ou les bus pendant cette période.

Pourquoi +35 % par rapport au Véligo classique ?

Par contre, le prix est bien moins aguichant que celui du Véligo initial, actuellement à 40 euros par mois, voire 20 euros après la prise en charge de l’employeur. Le Véligo version JO 2024 est vendu au prix de de 53,90 euros/mois, sans aucune remise quelconque remise, pour le même vélo. L’explication tient dans l’assurance vol de base obligatoire (13,90 euros en temps normal), et il sera possible d’alourdir la facture avec une assurance « sérénité » de 6 euros/mois (vol batterie et casse).

L’inscription devra être aussi enregistrée un mois avant le début de location, car l’opérateur Fluow ne gonflera pas vraiment sa flotte de 20 000 VAE, qui recevra toutefois 1 500 nouveaux modèles. Et il n’est pas question ici des vélos cargos, dont le tarif est le double.

Ce prix susmentionné correspond à une augmentation de près de 35 % certes, mais qui reste sous la concurrence. Il faut savoir que le Véligo, s’il était seul à sa sortie en 2019, rivalise désormais avec le Dance, le Red-Will, les Swapfiets ou encore le Motto, dont les offres débutent entre 59 et 75 euros/mois.