Ce laptop avec écran OLED 2.8K et Ryzen 7 série 8000 est un deal immanquable de ces French Days

Pendant les French Days, il est possible de mettre la main sur ce Lenovo IdeaPad Pro 5 avec une dalle OLED 2.8K, un processeur Ryzen 7 et une grosse autonomie à un prix tout à fait correct. En boutique officielle, cette configuration se négocie à 999 euros au lieu de 1 199 euros.

Un ordinateur portable est un outil de travail indispensable dans beaucoup de profession mais lorsqu’il arrive en fin de vie, ce n’est jamais au bon moment. Hormis si cela arrive pendant un événement promotionnel tel que les French Days puisque de nombreuses configurations profitent alors de réductions plus intéressantes les unes que les autres. C’est en ce moment le cas de ce Lenovo IdeaPad Pro 5 avec un écran OLED 2.8K et un processeur Ryzen 7 et avec une réduction de 200 euros en boutique officielle.

Le Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9 en quelques points

Un magnifique écran OLED 2.8K rafraîchi à 120 Hz

Tourne avec un AMD Ryzen 7 8845HS

Un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de RAM LPDDR5X

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad Pro 5 14AHP9 est maintenant disponible en promotion à 999 euros en boutique officielle.

Un PC portable idéal pour la création graphique

Le Lenovo IdeaPad 5 Pro est un ultrabook et à ce titre, il convient aussi bien aux étudiants qu’aux travailleurs ayant besoin de l’avoir partout avec soi. C’est un véritable poids plume de 1,46 kg avec une épaisseur de seulement 15,9 mm parfaitement adapté à une utilisation nomade grâce à sa batterie à quatre cellules de 84 Wh qui lui confèrerait une autonomie d’une dizaine d’heures d’après le constructeur chinois. De plus, son chargeur d’une puissance de 100 W lui permet de récupérer toute sa capacité en moins d’une heure.

Il n’y a pas que les finitions argentées de son châssis qui attirent le regard, il y a surtout son écran de 14 pouces. Cette dalle OLED est un peu la pièce maîtresse de ce Lenovo IdeaPad Pro 5. Sa définition 2.8K (2 880 x 1 800 pixels), son format 16:10, son taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que la couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3 sont des caractéristiques très appréciées pour celles et ceux qui s’adonnent à la retouche photo et au montage vidéo. En revanche, la dalle OLED ne permet pas d’avoir un traitement anti-reflets.

Des performances généreuses

Au centre de cette configuration, nous avons un Ryzen 7 8845HS, un processeur d’AMD à huit cœurs cadencé par défaut à 3,8 GHz et capable d’atteindre une fréquence de 5,1 GHz en mode turbo boost. Il est assisté par 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer la partie multitâche ainsi que par une puce graphique AMD Radeon 780M pour assurer les tâches graphiques légères. Enfin, un SSD NVMe de 512 Go est à la barre pour stocker et lancer des applications mais aussi transférer des fichiers à très grande vitesse.

Avec sa connectique complète, on peut avoir un usage varié de ce Lenovo IdeaPad Pro 5 qui est équipé de deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes SD et une prise jack 3.5 mm. Pour la connectivité sans fil, ce PC portable dispose de modules Wi-Fi 6 ax et Bluetooth 5.2. Enfin, il est fonctionnel dès sa livraison puisqu’il embarque par défaut Windows 11, il n’y a donc pas besoin d’investir un supplément dans une clé ou une licence d’exploitation.

Pour ne rien rater des French Days 2024

La première édition des French Days pour l’année 2024 se tiendra du mardi 30 avril à partir de 7h jusqu’au mardi 7 mai à 23h59. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchands :

Les French Days par catégories :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.