Galaxy Tab S9 FE : la tablette quasi premium de Samsung se brade dans un pack aux French Days

La Galaxy Tab S9 FE est une tablette qui s’inspire des modèles plus premium de sa génération, avec quelques compromis pour adoucir son prix. Et grâce aux French Days, on la trouve dans un pack avec 100 euros de moins.

Samsung s’est abstenu de proposer une version FE de sa Galaxy Tab S8, mais revient avec les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus. Les deux appareils gardent la même philosophie qu’autrefois, à savoir, proposer une expérience proche du haut de gamme, mais avec quelques concessions pour alléger la facture. La plus abordable, la S9 FE, devient encore plus intéressante dans un pack en promotion durant les French Days.

La Samsung Galaxy Tab S9 FE en bref

Une tablette soignée équipée d’un écran de 10,9 pouces à 90 Hz

Une puce Exynos 1380 efficace et la fluidité de OneUI

Une autonomie confortable

Habituellement vendu à 549,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 FE avec étui de protection est désormais proposé à 449,99 euros sur le site de la Fnac et Darty.

Une tablette aux allures premium

La Samsung Galaxy Tab S9 FE ressemble évidemment beaucoup à la Galaxy Tab S9. Elle propose des finitions assez similaires avec un look très épuré et tout en aluminium, sans oublier les tranches plates et les bords arrondis qui facilitent la prise en main. Il a bien fallu alléger la facture, c’est pourquoi ici, on ne profite pas d’un écran Amoled, mais d’une dalle IPS LCD de 10,9 pouces.

Elle reste tout de même agréable à regarder grâce à sa définition de 2 560 x 1 600 pixels, sa bonne luminosité montant jusqu’à 600 nits. Et si la version précédente se contentait d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz, ici la S9 FE est capable de monter jusqu’à 90 Hz pour des animations plus fluide.

Capable de satisfaire toute la famille

Des concessions ont été faites également côté performances. Si ses grandes sœurs sont animés par une puce Snapdragon haut de gamme, le modèle FE est propulsé par une puce Exynos 1380 associé à 8 Go de RAM ici. Cette configuration reste efficace, et bien suffisante pour faire fonctionner la tablette sans latence et vous offrir une expérience fluide, même pour jouer, à condition de ne pas être trop gourmand sur les graphismes. L’ardoise accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien.

D’ailleurs, si vous comptez y passer du temps, la marque sud-coréenne intègre une batterie de 8 000 mAh capable de faire tenir l’appareil pendant 18 heures en lecture vidéo. Quant à la recharge, il ne faudra pas être pressée puisque son chargeur permet de récupérer 100 % de l’énergie en 81 minutes. À noter, le S Pen est de la partie — de quoi ravir les plus créatifs.

Découvrez notre test sur la version plus de la Samsung Galaxy Tab S9 FE.

