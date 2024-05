Oui, ce forfait mobile à moins de 10 €/mois offre 140 Go de data en 5G

Profiter d'un forfait mobile 5G doté d'une enveloppe de données conséquentes pour un prix mensuel le plus bas n'est pas impossible. La preuve avec l'offre proposée en ce moment par Syma Mobile : 140 Go de 5G pour 9,99 euros par mois.

Il est peu fréquent de trouver des forfaits 5G très généreux en données et suffisamment abordables. Mais, ce n’est pas pour autant impossible, surtout chez les MVNO, ces opérateurs virtuels qui pratiquent souvent des tarifs agressifs tout en proposant des enveloppes de données 5G conséquentes. C’est notamment le cas de Syma Mobile, qui met actuellement à disposition un forfait 5G de 140 Go pour moins de 10 euros par mois, soit le prix le moins cher du moment pour une telle offre.

Que propose ce forfait Syma ?

130 Go de données 5G en France métropolitaine, dont 13 Go dans l’UE et dans les DOM

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’UE et les DOM

La qualité du réseau de SFR

Actuellement, le forfait 5G de 140 Go de Syma Mobile est proposé à 9,99 euros par mois.

Des données 5G à n’en plus finir

Le forfait 5G proposé par Syma Mobile pourrait bien convenir à celles et ceux qui passent beaucoup de temps à scroller sur leurs réseaux sociaux ou à consulter des sites Internet à gogo dans la journée. Avec une enveloppe de 140 Go à disposition, ils pourront naviguer sur le web durant de longues heures, jouer à des jeux en ligne, visionner des contenus en streaming ou encore faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans craindre de voir sa quantité de Go s’évanouir trop rapidement. Si les 140 Go sont encore insuffisants pour vous, sachez que Syma propose d’ajouter 5 Go au forfait pour 5 euros, et 10 Go pour 10 euros, uniquement utilisables en France métropolitaine.

Ce forfait a un autre avantage certain : le réseau 5G permet de profiter de débits bien plus rapides qu’en 4G et d’une latence plus faible sur son appareil. Assurez-vous évidemment d’avoir un smartphone compatible. D’ailleurs, si vous comptez voyager dans un pays de l’Union européenne ou dans les DOM, vous aurez droit à une enveloppe de 11 Go décomptée de la principale.

Des communications illimitées, avec des bonus si besoin

Ce forfait 5G de Syma Mobile comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Les appels internationaux sont par ailleurs possibles depuis la France métropolitaine vers 100 destinations et vers les mobiles européens. Syma propose aussi aux utilisateurs de rajouter 10 euros à leur forfait pour pouvoir passer des appels aux États-Unis et vers la France métropolitaine, en plus d’avoir droit à 5 Go d’Internet aux États-Unis. Dans cette option-ci, les SMS sont aussi illimités. C’est d’ailleurs grâce à ces extensions de forfait que Syma a réussi à se démarquer de ses concurrents. L’opérateur low-cost met ainsi en avant son expérience acquise précédemment dans les communications à l’internationale, quand il travaillait encore avec Orange et qu’il proposait des forfaits avec des cartes SIM prépayées, achetables en ligne, permettant de communiquer à l’international et avec une itinérance en Europe.

Enfin, Syma Mobile ayant été racheté par le groupe Altice en 2022, ce forfait fonctionne avec le réseau de SFR, qui dispose d’ailleurs d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. Il couvre plus de 99 % de la population en 4G et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Au niveau du taux de couverture 5G, celui de SFR grimpe à 46,95 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de Syma Mobile.

Notez d’abord que vous devrez rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO, on vous explique comment le récupérer ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

