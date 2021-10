On a testé Syma Mobile, l’opérateur virtuel (très) low cost

Si vous êtes un habitué des forfaits pas chers, vous avez peut-être déjà entendu parler de Syma Mobile, cet opérateur virtuel proposant des prix imbattables. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ?

Le marché florissant des opérateurs mobiles virtuels voit apparaître chaque année de nouveaux acteurs, plus ou moins sérieux, tentant de grappiller à leur compte un maximum de clients adeptes de bonnes affaires. Ses opérateurs ont en effet pour principal argument des tarifs extrêmement compétitifs pour des forfaits mobile en apparence alléchants. En vous baladant dans la rue ou dans les transports en commun, vous êtes sans doute déjà tombé sur une affiche publicitaire d’un opérateur jusqu’à lors quasi inconnu : Syma Mobile. Ce dernier mise sur des forfaits 4G et 5G à très bas prix avec des enveloppes allant de 1 à 150 Go. Suite à de nombreux retours négatifs de la part de nos lecteurs, nous avons voulu savoir ce que valait exactement cet opérateur très énigmatique et en voici mon expérience.

Qui est Syma Mobile ?

Syma n’est ni le premier ni le dernier opérateur mobile à se lancer sans la compétition du forfait low cost. À l’origine, Syma commence ses activités en 2005 sous le nom de Symacom, l’entreprise était spécialisée dans la vente de carte téléphonique prépayée et rechargeable à acheter en ligne. Elle bénéficiait aussi d’un service d’accès direct permettant d’appeler vers la destination de son choix depuis un poste fixe.

La marque Syma mobile est relativement jeune puisqu’elle date de 2015 et s’est naturellement orientée vers le marché des forfaits mobiles en obtenant le statut de MVNO. Ce dernier permet à Syma Mobile de s’appuyer sur le réseau des opérateurs historiques pour fournir ses services à ses abonnées tout en offrant des positionnements prix très avantageux. Cela s’est d’abord concrétisé avec Orange puis avec SFR par la suite, Syma jonglant aujourd’hui avec les deux opérateurs en fonction de ses forfaits.

S’il était autrefois possible de souscrire aux services Syma quasiment exclusivement en ligne, l’opérateur compte aussi sur un nouveau réseau de boutiques disponible partout en France, principalement dans les grandes agglomérations. Pour ma part, j’ai opté pour la souscription classique en ligne.

Les forfaits : le rapport Go-prix imbattable

Les forfaits Syma évoluent très souvent, mais restent dans la même philosophie : proposer un forfait adapté à chaque type d’utilisation, de budget et de besoin. Si au départ, l’opérateur ne proposait que 3 formules, c’est aujourd’hui pas moins de 5 types de forfaits, dont un en 5G qui sont proposés. Cela va de 1 à 150 Go de fair-use, le débit étant seulement limité en cas de dépassement. Voici le détail des forfaits en date.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les prix sont compétitifs. L’intérêt vient également de la durée des offres, car elles sont notées sans limites, un client Syma profite donc théoriquement du même prix sans augmentation au bout d’une période donnée. Attention cependant, il n’est pas exclu que des hausses de prix interviennent comme cela est noté dans les conditions générales. Syma est cependant tenu d’en informer ses clients au moins un mois avant le changement de tarif. Il m’a encore été impossible de vérifier ce dernier point.

Si l’on compare à d’autres MVNO comme Auchan Telecom, NRJ Mobile ou Cdiscount, les forfaits Syma sont au niveau voir meilleure, car proposés à ces prix hors promotions. Il n’y a peut-être que les données valables à l’étranger qui sont encore un peu chiches, 6 Go seulement pour le forfait de 100 Go là où les autres montent aisément à 13 voir 15 Go, c’est un peu juste.

Syma est également friand d’options supplémentaires. Il est possible à tout moment d’activer un ajout de 1 à 5 Go supplémentaires avec des tarifs allant de 2 à 10 euros, qui peuvent s’avérer bien pratiques en cas de besoin, même si forcement, les prix s’envolent.

Inscription déroutante, mais plateforme client efficace

Dans mon cas, j’ai opté pour une souscription sur le site internet de Syma Mobile mais il est tout à fait possible de passer par l’une des 5 boutiques de l’opérateur, principalement basé à Paris. À première vue, le parcours client de Syma se veut extrêmement simple. La home du site est on ne peut plus épurée et met en avant deux forfaits, sans doute parmi les plus demandés. J’ai demandé une ouverture de ligne plutôt que de changer mon forfait actuel afin de conserver mon numéro. Le parcours de souscription en lui-même est on ne peut plus classique. La seule chose surprenante concerne la nécessité de renseigner son numéro de carte d’identité. Une fois les étapes de paiements effectués, on se retrouve face à un message indiquant que la transaction a bien eu lieu et puis, plus rien.

Il a en effet fallu attendre une bonne demi-heure avant de recevoir un mail de confirmation d’enregistrement de la commande ainsi que le contrat d’abonnement. En revanche la carte SIM est bien arrivée au bout de 4 à 6 jours ouvrés comme indiqué dans le mail.

La carte SIM ne s’active d’ailleurs pas d’elle seule et demande une action de la part de l’utilisateur. La première est d’envoyer un SMS à un numéro dédié, l’autre est de renseigner le numéro de série de la carte SIM ainsi que le code secret reçu par mail. C’est une étape certes peu dérangeante, mais qui déroute un peu quand on a l’habitude d’avoir accès à par la simple insertion de la carte SIM.

C’est d’ailleurs la seconde option que j’ai choisie pour par la suite enchaîner avec l’interface My Syma. Celle-ci est étonnamment complète et comparable à ce propose Free via son interface client sur Desktop et mobile (via l’application). On y retrouve toutes ses factures téléchargeables, sa consommation en temps réel et même une option de transfert d’argent entre clients Syma, L’interface est en tout cas très agréable à utiliser que ce soit sur desktop via navigateur ou sur l’application disponible sur Android et iOS.

Le réseau : la différence entre la communication et la data

La chose qui interpelle le plus lorsque l’on s’intéresse aux forfaits Syma, c’est l’absence d’information explicite concernant l’opérateur en charge de distribuer le réseau pour les clients Syma Mobile. Ce manque de transparence cache en effet un constat assez troublant, les informations étant explicitées dans les petites lignes. Syma utilise en effets deux opérateurs différents : SFR pour les données 4G/4G+ et Orange pour la partie communication 2G/3G. Pour la première partie, l’expérience satisfaisante. L’opérateur historique couvrant 99 % du territoire en 4G, difficile de se retrouver sans réseau. pour m’en rendre véritablement compte, j’ai comparé le débit depuis un forfait Sosh sur le réseau Orange et celui de Syma sur le réseau de SFR depuis 3 lieux différents ,en plein milieu de Paris, dans le centre-ville du Mans et les hauteurs du Juras :

Paris Le Mans Juras Sosh (Orange) Ping : 20

🔼 : 94 Mbps

🔽 : 12 Mbps Ping : 21

🔼 : 66 Mbps

🔽 : 14 Mbps Ping : 26

🔼 : 42 Mbps

🔽 : 8 Syma Mobile (SFR) Ping : 27

🔼 : 60 Mbps

🔽 : 14 Mbps Ping : 28

🔼 : 44 Mbps

🔽 : 8 Mbps Ping : 35

🔼 : 31 Mbps

🔽 : 3 Mbps

Du côté des communications c’est en revanche la douche froide. Sur l’ensemble des appels que j’ai pu passer, la qualité en envoi et en réception était d’un autre temps. Je soupçonne Syma de basculer les appels en mode bas débit (2G/Edge), sans doute pour des soucis d’économies. Si vous vous souvenez de qualité des appels en 2004/2005, vous n’êtes vraiment pas très loin du résultat obtenu. En ce qui concerne les SMS et surtout les MMS, c’est encore pire. La plupart des SMS que j’ai pu envoyer arrivaient à destinataires une à deux heures plus tard, les MMS quant à eux n’ont jamais pu être envoyés. C’est clairement le gros point noir de l’opérateur actuellement.

Un service client aux abonnés absents

Si d’aucuns disaient que SFR, Free ou même Bouygues Telecom dispose du pire service client du marché, je leur répondrais que Syma leur tient largement tête dans le domaine. C’est d’ailleurs un point classique chez la plupart des MVNO. Ma première déconvenue est intervenue lorsqu’il a fallu que je contacte le service client avant même d’avoir accès à mon forfait, pour connaître l’avancée de ma commande. Comme décrit plus haut, il a tout de même fallu quelques heures avant que la moindre information me soit communiquée. Le mail envoyé au service client attend toujours.

Dans un second temps, il a fallu que j’obtienne certaines informations concernant le réseau, plus particulièrement des communications, afin d’obtenir assistance. Cette fois-ci j’ai opté pour le support téléphonique accessible depuis un numéro SYMA au 243. D’emblée la boîte vocale annonce qu’un grand nombre d’appels est en cours et que « tous les conseillers sont disponibles pour prendre mon appel ». La confiance est donc de mise (non). Après de longues minutes au bout du fil en compagnie d’une musique d’attente générique, la boîte vocale m’annonce que m’on appel ne sera pas pris en compte avant de raccrocher sèchement. Je réitère mon essai plus tard et même quelques jours ensuite pour obtenir le même résultat. Je choisis donc pour une ultime tentative d’obtenir une réponse par mail. Là encore, Syma semble n’avoir aucune envie de répondre à ma question et me renvoie vers la hotline via un message automatique.

Pire encore, en ce qui concerne la résiliation de mon forfait sans engagement, aucune suite n’a encore été donnée à mon mail, malgré les relances. Vous l’aurez compris, en l’état, le service client de Syma est inexistant malgré la mise en avant de son opérateur. On comprend facilement où les économies ont été faites et ça n’est malheureusement pas étonnant.

Alors Syma, j’y vais ou pas ?

Certes, les MVNO ont cet avantage de proposer des prix défiant toutes concurrences au nez et à la barbe des opérateurs plus conventionnels. Il est forcément recommandé d’y jeter un oeil si l’on souhaite payer le moins possible pour son forfait mobile. Dans le cas de Syma, cela va même encore plus loin puisque les prix sont théoriquement valables sans modification sur la durée. Cependant, il faut savoir dans quoi on met les pieds tant on se doute où les économies ont été faites. Syma dispose certes d’une partie 4G gérée par le réseau de SFR et l’expérience est en tout point similaire à ce que propose l’opérateur historique.

En ce qui concerne la communication, c’est un tout autre son de cloche avec des appels de piètre qualité sonore et des SMS qui tardent à arriver à destination, voir n’arrivent jamais, et je ne parle même pas des MMS. Le support est également complètement à la ramasse, ce qui a pour conséquence de frustrer encore plus.

C’est donc un constat très mitigé que cette expérience Syma Mobile qui ne répond pour le moment visiblement pas encore aux standards actuels des forfaits mobiles sans engagement. Gageons que les problèmes de communications et de support se régleront à l’avenir, mais pour le moment, difficile de recommander cet opérateur, même si vous souhaitez simplement payer le moins cher possible.