VoWiFi : comment passer des appels en Wi-Fi depuis son smartphone ?

Du mal à capter avec votre réseau mobile ? Si vous êtes connecté à un réseau WiFi même avec un signal faible, vous pouvez avoir une communication vocale claire. On vous explique comment activer cette option sur votre smartphone.

Pas de réseau mobile en 3G ou 4G ? La qualité de communication est mauvaise ou celui-ci est insuffisant autour de vous (en zone blanche principalement) ? On a tous connu au moins une fois cette galère. Rassurez-vous, si vous avez du Wi-Fi à proximité, il est possible de pallier ce problème. Si votre téléphone est compatible, il suffit d’activer la fonction VoWiFi.

Qu’est-ce que la VoWiFi ?

La VoWiFi est une technologie permettant de passer des appels téléphoniques par le biais d’une connexion Wi-Fi. Cela évite de passer par une antenne cellulaire : pratique pour ceux qui habitent dans une zone où le réseau traditionnel est faible. On pourra s’en servir à l’étranger et la VoWiFi améliore également le temps d’établissement d’un appel ainsi que sa qualité. C’est donc bien pratique pour appeler en visio en HD. Attention tout de même, cette qualité reste indexée sur celle du réseau Wi-Fi que vous utiliserez.

Notez qu’un appel Skype ou WhatsApp utilise plus de données qu’un appel VoWiFi. Aussi, on peut appeler vers un téléphone fixe ou un téléphone utilisant la VoWiFi, alors que l’appel vocal tiers basé sur une application ne fonctionne pas ainsi.

Ne confondez pas la VoWiFi avec la VoLTE. Cette dernière est basée sur le réseau 4G ou 5G, naturellement moins stable qu’un réseau Wi-Fi domestique.

Dernière information importante : les appels que vous passez grâce au Wi-Fi sont traités comme des appels passés sur le réseau mobile de votre opérateur. Aucune tarification supplémentaire n’est donc à prévoir.

Comment activer l’option VoWifi sur mon smartphone ?

Dans un premier temps, il faut savoir que tous les smartphones ne sont pas forcément compatibles avec cette fonctionnalité. Pire encore, l’activation ou non de la VoWiFi sur votre smartphone dépend en réalité de votre opérateur. Veillez ainsi à bien vérifier si votre smartphone est compatible au préalable.

Heureusement, tous les opérateurs sont aujourd’hui à la page, même Free, qui était l’un des derniers à ne pas en faire profiter à sa clientèle. C’est aussi le cas des forfaits mobiles intermédiaires des NVMO (un opérateur de téléphonie mobile virtuel) comme NRJ Mobile, Cdiscount Mobile ou encore Auchan Télécom qui utilisent les réseaux cellulaires des opérateurs historiques.

Pour activer cette option sur un smartphone Android, ouvrez l’application Téléphone, puis appuyez sur l’icône Plus d’options (ou les 3 points verticaux) et sélectionnez le menu Paramètres. Enfin, trouvez et appuyez sur le bouton pour activer la fonction d’appel Wi-Fi. Vous avez la possibilité de privilégier les appels via réseau mobile (cellulaire) si ceux-ci sont disponibles.

Une fois l’option activée, vous devriez vous retrouver avec une icône supérieure indiquant que les appels en Wi-Fi sont bien activés.

La VoWiFi est également disponible sur iPhone, il faut se rendre dans Réglages puis Données cellulaires et activer l’option Appels Wi-Fi.

Si la fonctionnalité VoWiFi ou « Appels Wi-Fi » est activée sur votre smartphone et que vous ne captez pas le réseau mobile, il vous suffit donc de vous connecter à un réseau Wi-Fi disponible à proximité pour pouvoir passer vos appels.

Notez par ailleurs que même si vous êtes dans une zone couverte par un réseau Wi-Fi, la VoWiFi ne se met en route que si un SSID a déjà été enregistré sur votre smartphone. Il ne se connectera pas automatiquement à des réseaux qu’il ne connait pas.

