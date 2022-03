SSID : à quoi ça correspond, comment le trouver et le modifier

En farfouillant un peu dans les paramètres réseau de votre ordinateur, console, tablette ou smartphone, vous êtes sûrement déjà tombé sur l'acronyme SSID. Voyons à quoi il correspond, comment le trouver et le modifier.

Le SSID est l’acronyme de « Service SET Identifier » et désigne tout simplement le nom d’un réseau Wi-Fi qu’il soit privé ou public. Il est composé d’un maximum de 32 caractères. Le SSID est en général accompagné d’autres mesures de sécurité, comme un protocole de chiffrement WPA, pour assurer une protection correcte des utilisateurs du réseau.

Où se trouve le SSID de mon réseau sans-fil ?

En général, le SSID de votre réseau domestique ou professionnel correspond par défaut au nom de la box ou du routeur que vous utilisez. Au moment de le sélectionner parmi la liste de réseaux Wi-Fi, il est possible de tomber sur des SSID similaires si vous habitez en appartement ou à proximité d’autres habitations. Voici donc 3 solutions pour être sûr de trouver le bon :

Sur sa box Internet : c’est la solution la plus simple. Sur le routeur ou la box opérateur correspondant au réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter. En général, celui-ci est noté sur une étiquette placée en dessous ou sur le côté du routeur, la mention SSID Wi-Fi doit être inscrite avec à la suite une série de caractères dont les premiers correspondent au nom de l’opérateur. Celui-ci est généralement accompagné du mot de passe Wi-Fi par défaut.

Depuis un autre appareil connecté au Wi-Fi local : dans le cas où vous ne soyez pas en mesure d’avoir accès à votre routeur ou votre box, n’hésitez pas à regarder le réseau Wi-Fi d’un autre appareil connecté au réseau sans-fil, que ce soit un smartphone, une tablette ou n’importe quel autre équipement connecté.

Depuis votre espace administrateur : En dernier recours, vous pouvez aussi vous rendre sur l’espace admin de votre routeur si vous disposez des identifiants. Le SSID est généralement indiqué dans la rubrique Wi-Fi de l’espace d’administration.

Comment changer le SSID de mon réseau sans-fil ?

D’abord pour des raisons d’organisation au sein de votre foyer, mais aussi et surtout de votre entreprise, il peut vous être utile de changer le SSID de votre box ou routeur. Notez également que votre SSID est public et que tout a chacun peut y avoir accès, le changer pour des raisons de sécurité peut aussi être utile. Dans ce domaine, notez que le SSID par défaut peut souvent contenir des informations sensibles sur votre routeur, mais surtout il pourrait être falsifié par un tiers et vous piéger dans un réseau piraté. Le changer (même régulièrement) peut être un bon moyen de vous prémunir du moindre problème.

Pour changer votre SSID, tout se passe depuis l’interface administrateur de votre routeur ou de votre box internet.

Comment accéder à l’interface administrateur de votre Box ?

192.168.1.1 : comment accéder à l’interface administrateur de votre Box Internet ?

Une fois sur l’interface, rendez-vous dans la rubrique Wi-Fi. Dans la plupart des cas, l’opérateur propose de changer les paramètres, soit en cliquant sur le SSID existant, soit en le modifiant via un menu dédié.

Dans le cas où le SSID choisi est considéré comme invalide, essayez de choisir un SSID ne contenant aucun caractère potentiellement incompatible.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.