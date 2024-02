Samsung Galaxy Tab S9 FE : cette récente tablette premium est déjà bradée pour les soldes

La Galaxy Tab S9 FE est une version plus abordable de la tablette haut de gamme de Samsung. Elle fait certes quelques concessions, elle comblera la plupart de vos besoins. Moins onéreuse, elle profite d'une remise de 100 euros lors des soldes.

La version FE de la Galaxy Tab S9 est une option intéressante pour les personnes ne souhaitant pas débourser une grande somme pour une tablette. Certes, elle fait quelques sacrifices, au niveau de l’affichage ou du processeur, c’est une ardoise efficace au quotidien. Elle est d’ailleurs plus intéressante après 100 euros de remise grâce aux soldes.

Les atouts de la Samsung Galaxy Tab S9 FE

Une dalle IPS LCD de 10,9 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce efficace et une interface sous OneUI agréable à utiliser

Une bonne autonomie et la présence du S-pen

En ce moment, la tablette Galaxy Tab S9 FE de Samsung est en promotion à 429 euros sur le site E. Leclerc, au lieu de 529 euros de base.

Aussi sophistiqué que le modèle premium, mais…

La Galaxy Tab S9 FE reprend les bases de la gamme premium des Galaxy Tab S9, du moins côté esthétique. Elle propose des finitions assez similaires avec un look très épuré et tout en aluminium, sans oublier les tranches plates et les bords arrondis qui facilitent la prise en main.

C’est une fois allumée que le premier compromis fait son apparition : elle se contente ici d’une dalle IPS LCD de 10,9 pouces et laisse de côté la technologie Amoled. Elle reste tout de même agréable à regarder grâce à sa définition de 2 560 x 1 600 pixels, sa bonne luminosité montant jusqu’à 600 nits. Et si la version précédente se contentait d’un taux de rafraîchissement à 60 Hz, ici la S9 FE est capable de monter jusqu’à 90 Hz.

Une version allégée certes, mais efficace

Les compromis ne s’arrêtent pas seulement à l’affichage, c’est aussi dans les performances. Si les Tab S9, S9+ et Ultra sont animés par une Snapdragon haut de gamme, le modèle FE embarque une puce Exynos 1380 accompagnée de 8 Go de RAM ici. Le Galaxy A54 embarque la même puce, on peut donc en déduire que la tablette offre une expérience similaire. Vous allez pouvoir regarder du contenu, et même jouer, à condition de ne pas être trop gourmand sur les graphismes. L’ardoise accueille évidemment l’excellente interface One UI de Samsung, qui rend la navigation agréable et fluide au quotidien.

Pour finir, Samsung propose une batterie de 8 000 mAh.D’après la firme sud-coréenne, la Tab S9 FE est capable de tenir pendant 18 heures en lecture vidéo. Quant à la recharge, il ne faudra pas être pressée puisque son chargeur permet de récupérer 100 % de l’énergie en 81 minutes. À noter, le S Pen est de la partie — de quoi ravir les plus créatifs.

Pour en savoir plus, sachez que nous avons eu l’occasion de tester la Galaxy Tab S9 FE Plus.

