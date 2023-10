Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus : des tablettes haut de gamme, mais pas trop

Samsung officialise les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus. Au programme, des tablettes qui gardent plusieurs traits des modèles plus premiums de la marque, mais qui maintiennent des prix moins élevés, avec quelques sacrifices sur l'écran et la puce notamment.

Samsung met le paquet en cette fin d’année sur la gamme FE. Voici donc les nouvelles tablettes Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus qui s’ajoutent aux annonces du Galaxy S23 FE et des Galaxy Buds FE. Passons en revue les informations importantes à retenir sur ces deux produits qui se veulent haut de gamme tout en restant sur des segments de prix moins onéreux que les modèles les plus sophistiqués.

Ici, les performances et la productivité ne sont pas boudées, mais ces considérations passent en second plan, après le divertissement et la consommation de contenus.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

La Samsung Galaxy Tab S9 FE ressemble évidemment beaucoup à la Galaxy Tab S9. Elle en reprend donc le look très épuré et tout en aluminium. En revanche, attention, pas d’écran Amoled ici, on est sur une dalle IPS LCD de 10,9 pouces profitant d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Une luminosité maximum de 600 cd/m² est annoncée grâce à la fonction Vision Booster dont la marque est très fière.

Le choix d’une technologie d’affichage moins appréciée que l’Oled constitue un compromis important qu’il a fallu faire sur cette Galaxy Tab S9 FE, mais ce n’est pas le seul. Il faut aussi souligner l’absence de puce Snapdragon. Ici, on a affaire à un Exynos 1380 accompagné de 6 à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, selon la version choisie.

La batterie profite d’une capacité de 8000 mAh avec l’ambition de tenir pendant 18 heures en lecture vidéo. Le chargeur officiel, lui, promet de lui redonner 100 % d’énergie en 81 minutes. Sachez en outre que le S Pen est de la partie, mais sans pouvoir effectuer des actions à distance.

Samsung Galaxy Tab S9 FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid Samsung Galaxy Tab S9 FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Une certification IP68 permet d’être rassuré question étanchéité aussi bien pour la tablette que pour le stylet. Le mode DeX ne vous lâche pas non plus. La Galaxy Tab S9 FE pèse 524 grammes.

Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus

La Galaxy Tab S9 FE+ reprend les grandes lignes de sa petite sœur et change surtout au niveau de la taille de l’écran et de la batterie. Ainsi, vous aurez une dalle LCD 90 Hz de 12,4 pouces sur ce modèle. Pour la batterie, on a droit à une capacité de 1090 mAh pour 20 heures d’autonomie en lecture vidéo selon Samsung.

Côté SoC, pas de changement, mais attention, l’Exynos 1380 est ici associé à 8 ou 12 Go de RAM. Du reste, on retrouve la certification IP68 pour la tablette et le stylet et un S Pen dépourvu des contrôles à distance. Comptez aussi sur le mode DeX, sans doute plus agréable encore sur grand écran.

La Galaxy Tab S9 FE Plus affiche 628 grammes sur la balance.

Prix et date de sortie des Galaxy Tab S9 FE

La Samsung Galaxy Tab S9 FE et la Galaxy Tab S9 FE Plus sont disponibles à la vente à partir de ce mercredi 4 octobre 2023 en quatre coloris : anthracite, vert d’eau, argent et lavande. Pour chaque modèle, il existe une version purement Wi-Fi et une autre compatible 5G. Ajoutez à cela les différentes configurations RAM/stockage et vous obtenez une grille tarifaire assez dense. Pour éviter de perdre en clarté, contentons-nous de retenir quelques informations essentielles :

Galaxy Tab S9 FE : de 529 à 699 euros selon la version ;

Galaxy Tab S9 FE Plus : de 699 à 899 euros selon la version.

Des coques et des claviers sont également proposés à l’achat, ce sont les mêmes que pour les Tab S9 classiques, sauf pour la coque renforcée.

Offre de lancement

Jusqu’au 31 octobre, vous pouvez profiter d’une offre de lancement qui vous permet d’avoir un Book Cover Hybride gratuit et de doubler le stockage.