Samsung Galaxy S23 FE officialisé : il veut vous faire chavirer, mais pas tout de suite

On s'y attendait, Samsung a fini par dévoiler son Galaxy S23 FE, un smartphone haut de gamme qui fait quelques compromis pour contenir son prix. Un équilibre intéressant, mais pour la France, il faudra se montrer patient.

Ça y est, c’est bon ! Le Galaxy S23 FE a été officiellement présenté par Samsung. Un smartphone plein de promesses sur le papier et sur lequel vous allez pouvoir mettre les mains en Europe… à condition de faire preuve d’un peu de patience. À l’inverse, les Galaxy Buds FE et les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9 FE Plus n’auront pas le même souci.

Rappelons que le sigle FE signifie « Fan Edition » et que cette gamme a pour objectif de proposer des produits haut de gamme, mais un tantinet plus abordables que les modèles plus onéreux de la marque sud-coréenne, au prix de quelques concessions. On a donc un design « hérité » des Galaxy S23 pour bien montrer qu’il est de la même trempe, ou presque. L’esthétique se distingue notamment par ses angles arrondis et le triple appareil photo où les caméras sont bien séparées les unes des autres.

Le Samung Galaxy S23 FE se nippe d’un cadre en aluminium ainsi que de verre à l’avant et à l’arrière, avec une protection Gorilla Glass 5. Le smartphone est étanche avec sa certification IP68. Jusque-là, l’illusion est parfaite, on pourrait vraiment le confondre avec un Galaxy S23. Et ce n’est pas en regardant son écran Amoled et Full HD+ avec un mode 120 Hz adaptatif que l’on pourra vraiment déceler la différence. Même si d’aucuns pourront chipoter en rappelant que la dalle du nouveau smartphone ne va « que » de 60 à 120 Hz. Surtout, elle est plus grande avec une diagonale à 6,4 pouces. Pour la luminosité, le constructeur promet un pic à 1450 nits.

Les compromis du Galaxy S23 FE

Samsung est allé chercher des compromis un peu plus subtils pour rendre le Galaxy S23 FE plus abordable que son alter ego sans suffixe. Notamment du côté de la photo. Il faudra composer ici avec un téléobjectif x2 de 8 Mpx. Une proposition moins ambitieuse que le zoom x3 auquel on s’est habitué sur le vrai haut de gamme de Samsung.

En revanche, on trouve un capteur photo principal de 50 Mpx avec un objectif ouvrant à f/1,8, soit exactement la même chose que sur les S23 et S23 Plus. Tout cela est accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un capteur selfie de 10 Mpx. À noter que le mode Pro est disponible pour l’ensemble des caméras à l’arrière.

Il y a un autre élément que plusieurs personnes considéreront sans doute comme un compromis. Les modèles européens du Galaxy S23 FE seront dotés d’un Exynos 2200 gravé en 4 nm — dans le reste du monde, c’est un Snapdragon qui animera le téléphone. Un détail qui peut faire grincer des dents, tant les Exynos ont beaucoup souffert de la comparaison avec leur concurrent de Qualcomm ces dernières années. En outre, les S23, S23 Plus et S23 Ultra avaient goûté en Europe au Snapdragon 8 Gen 2 et c’était une grande réussite.

Quant à la batterie de 4500 mAh, elle se charge en 25 W et se targue de pouvoir retrouver 50 % d’énergie en 30 minutes. Le Wi-Fi 6E et la 5G sont évidemment de la partie.

Prix ? Date de sortie ? Patience, patience

Le Samsung Galaxy S23 FE est bel et bien officialisé… mais pas encore disponible en Europe. Et il ne faut pas attendre de sortie « avant la fin de l’année 2023 » selon des représentants de la marque. Il ne fait pourtant aucun doute que le téléphone arrivera prochainement sur le Vieux Continent. Deux indices le prouvent :

l’entreprise a pris le temps de le présenter en détail à la presse française — et a priori européenne ;

la présentation en question évoquait déjà la présence d’une puce Exynos pour l’Europe.

À l’heure actuelle, nous n’avons pas non plus d’information sur le tarif du Galaxy S23 FE. En revanche, nous savons qu’il sera disponible en graphite, vert d’eau, violet et crème. En outre, deux coloris seront exclusifs au site de Samsung : bleu et orange.