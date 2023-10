Galaxy Buds FE : voici les écouteurs sans fil les moins chers de Samsung

Samsung lance les Galaxy Buds FE, de nouveaux écouteurs sans fil avec réduction active du bruit juste au-dessus des 100 euros. Voici ce qu'il faut savoir à leur sujet.

La gamme FE est à l’honneur chez Samsung qui, en plus de présenter le Galaxy S23 FE et les Galaxy Tab S9 FE/FE+, lève aussi le voile sur les Galaxy Buds FE. Sans descendre sous la barre des 100 euros, ces écouteurs sans fil sont les moins chers de la marque. Cette dernière assure que l’on aura droit à un son de haut vol signé AKG, mais avec tout de même quelques concessions ici et là pour pouvoir abaisser le tarif.

On a donc affaire à des écouteurs sans fil profitant d’une réduction active du bruit (ANC) jusqu’à -30 dB. Les Galaxy Buds FE s’appuient aussi sur trois micros, deux internes et un externe pour capter les sons environnants et les atténuer efficacement. La promesse : des appels clairs et des basses puissantes.

Samsung Galaxy Buds FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid Samsung Galaxy Buds FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid Samsung Galaxy Buds FE // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Côté design, les Galaxy Buds FE reprennent en grande partie les traits des Galaxy Buds Plus, bien qu’ils se démarquent par la présence d’une sorte d’ailette sur chaque oreillette pour faciliter la bonne tenue des écouteurs. Notez également la présence d’une surface bien plane sur le flanc extérieur de chaque embout pour permettre les contrôles tactiles. Attention, il ne s’agit pas d’un bouton cliquable, malgré ce que l’on pourrait croire en voyant certaines images.

Samsung veut aussi proposer une bonne intégration des Galaxy Buds FE dans son écosystème. Comptez donc sur les fonctionnalités d’appairage rapide et d’Auto Switch (les écouteurs passent d’un appareil Samsung à l’autre si vous recevez un appel par exemple). Vous pouvez aussi retrouver les écouteurs avec SmarThings Find.

Enfin, les Galaxy Buds FE sont certifiés IPX2 pour une résistance aux éclaboussures. Pour l’autonomie, Samsung annonce jusqu’à six heures de lecture de musique avec ANC pour les écouteurs seuls. Cette estimation monte à 21 heures en prenant en compte le boîtier de recharge.

Les petits bémols des Galaxy Buds FE

Cette petite description des écouteurs sans fil vous convainc ? Prenez tout de même le temps de prendre connaissance des quelques concessions faites par les Samsung Galaxy Buds FE. Par rapport aux Galaxy Buds 2, par exemple, on n’a plus qu’un seul haut-parleur au lieu de deux. Dites aussi adieu à l’option Audio 360 et à la recharge sans fil.

Pour rappel, si vous voulez jouir du codec audio « Hi-Fi » maison de Samsung avec une profondeur de 24 bits et une qualité Dolby Atmos et c’est vers les Galaxy Buds 2 Pro qu’il faudra vous tourner.

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy Buds FE

Les Samsung Galaxy Buds FE sont d’ores et déjà disponibles en France sur tous les canaux classiques de distribution. Le prix conseillé est de 109 euros. C’est donc actuellement les écouteurs sans fil les moins chers de la marque, mais attention, sachez que les Galaxy Buds 2 ont baissé en prix depuis leur sortie et se trouvent facilement à quelques dizaines d’euros de plus.