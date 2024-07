Test des Beats Solo Buds : face aux AirPods, l’argument du prix

Faut-il encore présenter la marque Beats, créée en collaboration avec le producteur de rap Dr. Dre puis rachetée par Apple ? Elle s’est faite connaitre en proposant des casques au grand public axés sur les basses dont les modèles les plus récents sont les Beats Solo 4 et Beats Studio Pro, par exemple. Ces produits sont historiquement chargés en graves mais ce sont progressivement assagis, encadrés par la marque à la pomme.

Et c’est donc assez naturellement que l’on se trouve aujourd’hui face à des écouteurs sans fil, dans la digne lignée des AirPods. Des écouteurs qui, de par leur prix plutôt raisonnable, se positionnent en concurrence directe des AirPods 2 vendus 149 euros ou des récents Marshall Minor IV à 129 euros. On ira aussi regarder du côté des Huawei FreeBuds 6i qui partagent avec les Beats Solo Buds un design fermé, avec embouts interchangeables.

Beats Solo Buds Fiche technique

Modèle Beats Solo Buds Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 18 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Beats Solo Buds Un design qui tranche avec les produits Apple

Les Beats Solo Buds ne révolutionnent pas le monde des écouteurs sans fil avec leur design des plus classiques. Ils marquent toutefois très clairement leur différence avec la gamme d’Apple en n’adoptant pas le format iconique de forme arrondie avec une tige. Ici, la partie qui rentre dans l’oreille se limite à un simple bouchon en caoutchouc, façon AirPods Pro, quand la partie extérieure se présente sous la forme d’un monobloc assez large, de 1,8 x 1,6 cm.

Les écouteurs sont accompagnés de trois paires de bouchons en silicone en plus de celle pré-montée. On profite donc de quatre tailles d’embouts, pour s’adapter aux conduits auditifs les plus fins comme les plus larges. Ces tailles diffèrent réellement l’une de l’autre, de telle sorte que le confort en est fortement changé d’un modèle à l’autre.

Pour charger et stocker les Solo Buds, Beats fournit un boîtier dénué de batterie, ce qui limite l’autonomie des écouteurs (voir plus bas) par rapport à la plupart des autres modèles du marché. Assez compact, il fait 65 x 35 x 20 mm, ce qui le rend particulièrement facile à ranger dans une poche de pantalon, ou à perdre au fond du sac. Il est équipé d’un port USB-C pour la charge des écouteurs, mais Beats n’inclut ni chargeur ni câble de charge dans la boîte. Les écouteurs s’y positionnent facilement, à l’aide d’un système magnétique qui les met bien en place et évite toute chute lors des manipulations.

Côté finition, les Beats Solo Buds s’en sortent honorablement avec un plastique semi-brillant assez sobre, qu’un simple petit logo « b » vient rehausser. Logo qui servira notamment à placer les écouteurs dans le bon sens au niveau de l’oreille. Le bouton de contrôle des écouteurs est quasiment invisible, à peine trahi par la présence d’une légère jointure. À son opposé, une fine fente sert d’évent pour faire baisser la pression des fréquences graves sur les petits haut-parleurs.

J’ai pu utiliser ces écouteurs dans diverses situations. En écoute calme, posé sur mon siège, alors que j’écris ce test, mais aussi dans des situations plus sportives, entre vélo et marche en ville. La tenue est excellente, même lorsque le corps et la tête sont en mouvement. Et à aucun moment je n’ai eu l’impression de perdre l’un des écouteurs. Attention tout de même, les Beats Solo Buds n’ont aucune certification de protection contre la pluie ou l’eau en général.

Beats Solo Buds Comme un vrai modèle Apple

Dès le déballage, les Beats Solo Buds se mettent en mode de recherche d’une connexion, et il suffit de quelques secondes pour que votre appareil s’appaire. Sur ordinateur Windows, sur Nintendo Switch, les écouteurs créent une unique connexion Bluetooth, jusqu’en version 5.3 si votre appareil est compatible.

Sur iOS, les Beats Solo Buds fonctionnent comme des produits Apple // Source : Olivier Pastor pour Frandroid

Les appareils Apple, qui tournent sous iOS, MacOS, iPadOS, TvOS et même WatchOS, profitent en prime de la connexion rapide d’une source à l’autre. Vous passez ainsi en quelques secondes de votre smartphone à votre téléviseur ou à votre Mac, sans besoin de déconnecter puis de reconnecter. Exactement comme avec des AirPods. L’intégration logicielle et les options (y compris la localisation d’appareil) sont rigoureusement identiques.

Les amateurs d’environnements Google profiteront eux aussi de la fonction Google Fast Pair, un équivalent de l’environnement Apple, mais entre produits Android et ChromeOS. Le passage du smartphone à l’ordinateur, de la montre connectée à la TV Android se fait donc en quelques secondes, sans besoin d’ appairage supplémentaire pour peu que le compte Google soit identique sur les différents appareils.

Notez la présence d’une application Android pour la gestion des écouteurs Beats. Une application dont nous avions aussi brièvement parlé lors du test des Beats Solo 4 mais qui, là encore, se montre parfaitement désuète et quasiment inutile. En effet, au-delà de l’affichage de l’état de la batterie, aucune fonction n’est proposée. Ni égalisation, ni profils, et pas même un petit paramètre à mettre entre les mains de l’utilisateur.

Sur les appareils Apple, c’est un peu la même chose, mais sans application dédiée. On peut voir la charge de batterie de chacun des écouteurs, modifier leur nom, choisir l’effet de certaines commandes, et c’est tout. Les Beats Solo Buds étant dénués de fonction d’audio spatial ou de contrôle du bruit extérieur, il n’y a rien de plus à offrir à l’utilisateur.

Les contrôles directs des Beats Solo Buds

Sur chacun des écouteurs, on trouve un bouton mécanique, c’est à dire non tactile. Il faut appuyer assez fermement sur la partie haute de l’écouteur pour déclencher la fonction correspondante, et ce en sachant que droite et gauche ne sont pas différenciés, sauf pour monter et baisser le volume. Pour tout le reste, une fonction attribuée à un simple clic fonctionne aussi bien de chaque côté. Simple et efficace !

La contrepartie de cette simplification, c’est que vous n’avez réellement qu’un seul bouton pour gérer l’ensemble des fonctions. À savoir un simple clic pour lancer ou arrêter la lecture, répondre ou raccrocher au téléphone. Un double clic permet de passer au morceau suivant, un triple clic sert à accéder au précédent. Et enfin, un appui long permet simplement d’activer l’assistant vocal pour demander un morceau en particulier ou gérer le volume.

Pour un utilisateur débutant avec ces Beats Solo Buds, c’est l’assurance de maîtriser rapidement et sans grand risque d’erreur ces écouteurs et leurs possibilités. Toutefois, un utilisateur avancé y trouvera forcément un manque de possibilités.

À ces fonctions de contrôle s’ajoute la reconnaissance automatique du contact avec la peau, et donc avec les oreilles. Il suffit donc de sortir les écouteurs et de les mettre en place sur les oreilles pour qu’ils s’activent et s’appairent. Malheureusement, et à l’inverse des AirPods, en retirer un ne stoppe pas la musique en cours de lecture et en retirer deux non plus d’ailleurs. Les écouteurs étant dépourvus de capteur de port, l’arrêt automatique de la lecture ne s’effectue qu’une fois les Buds remis en place dans leur boîtier.

Portée et latence remarquables

Appairés à un iPhone 15 Pro, les Beats Solo Buds ont fonctionné sans la moindre coupure ou détérioration de la qualité sonore tout au long de notre utilisation, sur près d’une semaine. Et cette stabilité s’accompagne d’une portée remarquable puisque nous avons pu utiliser les Beats Solo Buds jusqu’à 40 mètres de distance sur une zone sans obstacle. Une prouesse. Merci la norme 5.3 du Bluetooth. Ainsi, sur les appareils avec une génération inférieure de cette technologie sans fil, comme notre Nintendo Switch de test, la portée du signal se limite à 10 mètres environ avant que les premiers signes de dégradation apparaissent.

Côté latence, le Bluetooth 5.3 se montre aussi très efficace. Évidemment, cette donnée n’a pas un grand intérêt en écoute musicale. Et devant une vidéo, la compensation entre son et image est assurée par l’appareil de lecture. Mais pour les joueurs, c’est un facteur important de performance et d’immersion.

Avec notre iPhone 15 Pro, et tant avec des jeux natifs qu’avec des services de streaming comme le Remote Play sur PlayStation, la latence ressentie est nulle. Le décalage entre son et image n’est absolument pas perceptible, et ce, même en comparaison avec un casque filaire. Sur Nintendo Switch à nouveau, la latence est bien présente, la faute à un Bluetooth 5.0 manquant de performance. Mais elle ne rend pas la pratique du jeu vidéo inconfortable pour autant.

Nous avons aussi pris le temps de pratiquer quelques FPS compétitifs sur un PC gamer équipé d’une carte Bluetooth en 5.2. Et comme en 5.3, nous ne percevons pas de latence audible. Nous pouvons donc conseiller ces écouteurs, même si ce point précis est important à vos yeux.

Le seul défaut remarquable que nous pouvons finalement trouver à cette connexion, c’est l’absence de réel multipoint. Impossible donc de jouer sur PC Windows en restant connecté à son smartphone ou sa tablette, prêt à recevoir un appel. C’est l’un ou l’autre.

Beats Solo Buds Pas de réduction du bruit ou de mode transparence

Les Beats Solo Buds sont des écouteurs sans fil tout ce qu’il y a de plus simple. Avec leurs embouts plutôt hermétiques, ils assurent une isolation passive du tympan et créent donc un léger effet de bulle. Mais ce n’est clairement pas suffisant pour réellement atténuer les bruits d’un véhicule ou de personnes qui papoteraient sur un clavier autour de vous. Pour cela, il faudrait faire appel à une atténuation active des bruits comme on en trouve sur la gamme AirPods Pro d’Apple. Sauf que les Beats Solo Buds en sont totalement dénués. Il n’y a pas non plus d’effet transparence pour améliorer votre perception des bruits ambiants. On se retrouve donc dans un « entre deux » avec une atténuation légère, passive donc créant une bulle moyennement agréable dans les lieux calmes alors que dans des environnements plus bruyants, c’est insuffisant pour vous extirper des nuisances sonores.

Beats Solo Buds Pour le son, choisir ses embouts avant tout

Étrange direz-vous, de titrer un chapitre sur la qualité sonore en parlant avant tout des embouts. Et bien c’est que ce point est prépondérant, essentiel, crucial, si vous voulez réellement obtenir le meilleur des Beats Solo Buds. Ne pas faire le bon choix pourrait vous amener à avoir le pire de ce que ces écouteurs proposent.

Une affaire de position par rapport au conduit auditif, qui peut vous donner des graves plutôt présents, ou au contraire un son criard et dénué de basses fréquences. C’est avec notre propre expérience que nous vous donnons ce conseil. Nous avons dû effectivement supporter la deuxième solution pendant des heures, en pestant sur les qualités sonores de ces Buds. La faute à des embouts trop épais (ceux montés d’origine), que nous avons ensuite changé pour des plus petits, mieux adaptés. Pour éviter ce genre de désagrément, nous aurions apprécié que les écouteurs soient dotés d’une fonction d’analyse, à l’image de certains modèles comme les Samsung Galaxy Buds 3, par exemple.

Une fois le bon choix fait, selon le ressenti de chacun, les Beats Solo Buds révèlent une sonorité presque équilibrée. Loin d’être parfaite, certes, mais plutôt agréable pour peu que l’on ait sous la main un petit égaliseur pour corriger un peu l’excès de médiums et sa tendance à rendre l’ensemble agressif sur les morceaux les plus complexes. Comme le montre notre courbe (dont l’intérêt reste assez limité dans le cas d’écouteurs intras), les Beats Solo Buds génèrent un peu trop de ces fréquences entre 300 Hz et 3500 Hz. Et ça s’entend forcément.

Déjà, et c’est plutôt une bonne chose, les voix se retrouvent sur le devant de la scène. Sur des musiques mixées de façon actuelle, laissant de l’espace à chaque instrument comme avec le remix de Juice par Breakbot, ça passe assez bien. La basse est bien présente, la batterie électronique est plutôt aérée, et le chant de Lizzo, en léger retrait sur cette version, se remet en avant sans gêner personne.

Mais dès qu’on attaque des scènes plus complexes, où les médiums ont déjà une place importante, l’écoute devient beaucoup moins agréable, surtout à fort volume. Pour ne rien arranger, retenez que les Beats Solo Buds ne sont pas particulièrement véloces en termes de décibels. Ainsi, un Killing in the name de Rage Against the Machine voit ses guitares saturées beaucoup trop sur le devant, alors que basse et batterie perdent toute leur ampleur.

Passer la source à l’égaliseur d’un Spotify permet de redonner un peu d’air à l’ensemble. On arrive à révéler notamment des aigus plutôt réussis, bien que manquant de précision. Le constat est plus ou moins le même du côté des graves. C’est correct. Les fréquences les plus basses (en dessous de 400 Hz) sont bien présentes, mais elles restent aussi limitées par la taille des transducteurs. La comparaison avec des AirPods Pro 2 n’est clairement pas à l’avantage des Beats Solo Buds qui peinent à donner de l’ampleur et une vraie frappe dans le bas du spectre.

Un titre comme Partition de Beyoncé perd toute sa superbe quand le sublime Release your Problems de Chet Faker abandonne une bonne partie de sa rondeur. Très orientés vers les coups de basses puissants et les enveloppes de graves qui descendent jusqu’à 20 Hz, ils ne sont clairement pas adaptés aux petits transducteurs des Buds, limités en dynamique. Au contraire, un morceau plus posé comme Everybody Here Wants You de Jeff Buckley, s’apprécie plutôt bien, la voix du chanteur prenant une place assez équilibrée.

En résumé, nous ne sommes évidemment pas sur des appareils capables d’offrir une écoute digne de ce qu’attend un mélomane, mais les Beats Solo Buds se laissent apprécier. Ils restent cependant trop limités pour offrir la moindre plus value à l’utilisation de FLAC Hi-Res, qu’ils ne décodent d’ailleurs pas mieux que leurs versions Spotify et Apple Music avec lesquels nous avons tenté une comparaison.

Ce qui est sûr, c’est que Beats change de façon de faire après nous avoir habitué à un son plutôt chaleureux avec sa gamme de casques. Ici, sans parler d’équilibre évidemment, on se retrouve avec une signature sonore plus habituelle sur le marché des écouteurs. Moins de graves, moins d’aigus, plus de médiums. Une scène plus en avant, des sonorités qui passent mieux que d’autres, mais en ensemble assez cohérent au final.

Et vous retrouverez évidemment les mêmes résultats en jeu ou devant un film. Les voix passent très bien, des coups de feu sont un peu trop claquants, pour un ensemble qui met plus en avant l’intelligibilité que le grand spectacle. C’est plutôt intéressant quand on regarde une série ou des vidéos sur le net, mais cela manque d’ampleur face à un film au son plus travaillé.

Beats Solo Buds Des appels depuis chez soi mais pas dehors

Nos premiers tests d’appels avec les Beats Solo Buds, réalisés dans une ambiance totalement calme, étaient plutôt prometteurs. La voix n’est pas particulièrement cristalline et ne rivalise pas avec celle du téléphone collé à l’oreille, mais ça reste audible et compréhensible. Par contre, dès que l’on sort de la tranquillité d’un bureau, les choses se corsent. Lorsque des personnes parlent à proximité, le son de ces voix supplémentaires viennent clairement perturber l’atténuation des bruits captés par les micros des Beats Solo Buds, et ce, même à plusieurs mètres de distance.

Votre interlocuteur a l’impression d’entendre certaines phrases, ou simplement des bouts de mots lointains, au même niveau que ceux du porteur des écouteurs. La voix devient alors très monocorde, presque robotique. C’est encore pire avec des bruits de moteurs ou du vent. Dans ces cas, les phrases sont régulièrement coupées, rendant la conversation compliquée. L’algorithme ne semble pas différencier ce qui vient de votre voix et les bruits qu’il devrait modérer. De notre point de vue, c’est clairement le point négatif de ces Beats Solo Buds, qui sont simplement inutilisables en extérieur.

Beats Solo Buds Une autonomie élevée mais sans recharge

Le boîtier qui accompagne les Beats Solo Buds est donc dénué de batterie. On ne pourra pas compter sur lui pour prolonger la durée d’utilisation annoncée officiellement à 18h. En suivant les recommandations de la marque pour atteindre cette autonomie (à savoir une écoute à 50 % du volume maximum), nous l’avons presque atteinte, à 10 minutes près. Un résultat assez remarquable au regard de la pression acoustique générée avec ce volume, et qui permet de profiter correctement du casque dans un environnement relativement silencieux.

A 75 % de la puissance, la batterie ne tient plus qu’une douzaine d’heures. Sa limite d’utilisation est atteinte en près de huit heures si on pousse les écouteurs dans ses retranchements, avec un volume à 100%. Mais voilà, passé ce délai, quand il n’y a plus de batterie dans les écouteurs, il n’y a plus de batterie tout court. Contrairement à des AirPods ou que la plupart des autres écouteurs qui offrent plusieurs charges avec leur boîtier.

Reste la possibilité de connecter le boîtier directement à un smartphone ou une tablette, en USB-C, pour rapidement récupérer une bonne heure d’utilisation en ponctionnant 10% de la batterie d’un iPhone 15 Pro, par exemple. Sinon, l’option la plus classique consiste à recharger totalement ses écouteurs, en 2 heures environ sur un chargeur USB 5V / 1A (5 W).

Beats Solo Buds Prix et date de sortie

Les Beats Solo Buds sont déjà disponibles. Ils sont proposés en quatre coloris, noir, mauve, rouge transparent ou gris, au prix de 89,95 euros. À ce tarif, les écouteurs font face aux modèles Marshall Minor IV à 129 euros, aux Huawei FreeBuds 6i à 99,99 euros ou aux AirPods 2 d’Apple à 149 euros.