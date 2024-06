Test des Huawei FreeBuds 6i : un son équilibré, une excellente réduction de bruit et un prix maîtrisé

Un son charpenté et plaisant, une réduction de bruit au niveau des meilleurs, des appels téléphoniques de haute qualité, Huawei vise haut avec les FreeBuds 6i. Et le tout pour 99 euros. Un pari audacieux…

Huawei renouvelle ses FreeBuds i et revoit considérablement sa copie. De nouveaux transducteurs dynamiques de 11 mm prennent place dans les FreeBuds 6i, en remplacement de ceux de 10 mm des FreeBuds 5i, avec la promesse d’un son plus puissant. De nouveaux microphones font aussi leur apparition, couplés à des unités de calcul plus puissantes, pour améliorer la réduction de bruit active, ainsi que le filtrage des appels téléphoniques. Proposés à 99 euros, les Huawei FreeBuds 6i ont de quoi séduire pour des écouteurs pas chers.

Huawei FreeBuds 6i Fiche technique

Modèle Huawei FreeBuds 6i Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 35 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 10,8 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un casque prêté par Huawei.

Huawei FreeBuds 6i Noir et laiton

Les Huawei Freebuds 6i héritent du châssis des Freebuds 5i et leur ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ces écouteurs intra-auriculaires semblent inspirés des Apple AirPods Pro, avec une coque moulée pour épouser le creux du pavillon de l’oreille, prolongée par une tige. Le confort de port est excellent et malgré l’insertion des embouts dans le canal auditif, aucune fatigue ne se fait sentir, même après plusieurs heures d’utilisation. Les FreeBuds 6i sont certifiés IP54 et ne craignent ni la pluie, ni la transpiration. Ils restent d’ailleurs bien en place lorsqu’on trottine.

Chaque tige dispose d’une zone tactile de contrôle, qui répond aux pressions et aux glissements des doigts, afin d’ajuster le volume d’écoute et piloter la lecture musicale et la prise d’appels téléphoniques.

L’étui de rangement ovoïde s’ouvre par le haut ; son couvercle aimanté se manipule plutôt facilement et l’extraction des écouteurs ne pose aucune difficulté. Un petit bouton sur la droite permet de lancer l’appairage Bluetooth avec une source. La recharge de l’étui s’effectue par le biais de son port USB-C.

Huawei FreeBuds 6i Commandes tactiles reprogrammables

L’utilisation des zones tactile est satisfaisante et intuitive. Par défaut, les écouteurs sont paramétrés ainsi :

Double contact : lire ou mettre en pause et prise d’appel téléphonique

Triple contact : passage à la piste suivante

Contact prolongé : activation de l’ANC ou rejet d’appel

Glissement vers le haut ou le bas : ajustement du volume

Le passage à la piste précédente n’est donc pas proposé par défaut, mais l’app Huawei AI Life permet de reprogrammer toutes les commandes, pour l’écouteur gauche comme pour le droit. On peut ainsi attribuer le passage à la piste précédente au triple contact de l’écouteur gauche, par exemple. Les écouteurs disposent aussi de détecteurs de port et la lecture s’interrompt automatiquement lorsqu’ils sont ôtés, puis reprend dès leur replacement dans les oreilles.

L’app Huawei Life Ai dispose d’un égaliseur à 10 bandes de fréquences, particulièrement efficace pour ajuster finement la signature sonore des écouteurs, même si plusieurs profils sont également disponibles (renforcement des basses, des aigus…).

Côté Bluetooth, les FreeBuds 6i sont compatibles avec la connexion multipoint, ce qui évite de devoir se déconnecter manuellement d’une source pour se connecter à une seconde. L’app AI Life propose un réglage de la latence audio, afin de réduire le plus possible le délai de transmission du son du smartphone aux écouteurs. Pas de miracle cependant dans les jeux vidéo, puisque le son arrive toujours avec un retard perceptible sur l’image, sans que cela ne soit toutefois trop gênant.

Les technologies de compression audio gérées par les FreeBuds 6i sont multiples, avec les classiques codecs SBC et AAC, ainsi que les codecs LDAC et L2HC, qui permettent à Huawei d’apposer le logo Hi Res Audio sur ses écouteurs. En pratique, les écarts de qualité constatés d’un codec à l’autre sont minimes et clairement négligeables. C’est davantage la façon dont le signal numérique est (mal)traité au cœur du smartphone qui impacte la qualité perçue, plus que la technologie de compression du son pour la transmission sans fil. Ainsi, le son en LDAC avec un Huawei Mate 20x depuis des fichiers audio Lossless sonne moins bien que n’importe quel iPhone à ma disposition, lesquels utilisent pourtant la vieille technologie AAC.

Un dernier mot sur la liaison radio : elle s’est montrée stable en toutes circonstances, sans la moindre microcoupure même au travers d’un plancher ou d’une cloison mince.

Huawei FreeBuds 6i Une ANC de premier plan

Huawei annonce avoir amélioré de 240 % la puissance de calcul consacrée au système de réduction de bruit active. Selon les chiffres communiqués, l’ANC analyse environ 380 fois chaque seconde les bruits environnants au moyen de trois nouveaux microphones, pour les réduire en émettant des sons identiques en inversion de phase. Toujours selon le fabricant, la plage de fréquences des sons réduits s’étend jusqu’à 5 kHz, ce qui englobe sons graves, moyens et même (les moins) aigus. En outre, l’ANC peut fonctionner de façon dynamique et les écouteurs déterminent alors le réglage d’intensité du procédé. En comparaison du mode pleine puissance, dit Ultra dans l’app Huawei, le mode dynamique permet d’économiser l’autonomie des batteries. On l’aura compris, Huawei promet monts et merveilles pour l’ANC des Freebuds 6i.

En pratique, la réduction de bruit fonctionne est très efficace et fait jeu égal avec les meilleurs écouteurs de la catégorie. J’ai rechaussé les Bose QuietComfort Ultra pour les comparer aux FreeBuds 6i et leurs prestations en matière d’ANC sont très similaires, avec une réduction des sons des registres grave et médium. La bulle de calme qui entoure l’auditeur est appréciable, que ce soit en voiture, dans les transports en commun ou à pied au bord d’un boulevard. Ce n’est évidemment pas le silence absolu, mais le gain de confort est très appréciable.

Le mode transparence, appelé « Perception » par Huawei et qui permet d’entendre autour de soi, donne de très bons résultats. Les Apple AirPods Pro 2 conservent la palme du naturel de ce point de vue, mais les Huawei Freebuds 6i capturent l’ambiance autour de l’auditeur avec assez de précision pour dialoguer confortablement avec un interlocuteur. Aucun souffle n’est d’ailleurs perceptible lorsque le mode Perception est activé. Là encore, au regard du prix demandé — et dans l’absolu — ces performances sont à saluer.

Huawei FreeBuds 6i Punch et équilibre, mais résolution en léger retrait

Le son des écouteurs Huawei FreeBuds 6i est de bonne qualité. Leur signature est charpentée, avec un grave puissant et autoritaire, prolongé par un registre médium équilibré en partie basse — cela sert les voix — mais un peu turbulent à mesure qu’on monte vers l’aigu, où la précision est un peu en retrait. Reste que cette signature est facile à écouter et n’engendre pas de fatigue auditive à long terme.

Un coup d’œil à la courbe de réponse montre un pic significatif vers 1 kHz, qui donne de la matière aux voix et instruments, suivi d’un second qui apporte un peu de présence à l’aigu et du contour aux éléments musicaux. Le dernier pic vers 15 kHz est impressionnant, mais peu significatif, car, sensibilité de l’oreille humaine oblige, ce surcroît de présence s’entend infiniment moins que la courbe ne le suggère.

Comportement dynamique et scène sonore

Le son des Huawei Freebuds 6i est dynamique et entraînant, l’énergie étant manifeste dans le grave. Les musiques pop, rock ou rap sont à la fête, tant le son est costaud et immersif. La scène sonore est plutôt large, mais manque de profondeur et de résolution au centre. Les plans sonores sont un peu tassés, mais, au prix demandé, ces prestations sont toutefois très bonnes.

Huawei FreeBuds 6i Très bonne qualité d’appels

Huawei annonce avoir développé un algorithme de « réseau neuronal profond (DNN) » pour éliminer les bruits parasites lors des appels téléphoniques, sans impacter l’intelligibilité de la voix de l’utilisateur. Le fait est que la qualité des appels est très bonne. Il faut patienter une bonne seconde pour que l’algorithme entre en action et fasse le tri, puis les bruits parasites sont complètement annihilés tandis que la voix de l’utilisateur est préservée. On entend par ailleurs très bien son interlocuteur.

Huawei FreeBuds 6i Une autonomie correcte

Huawei annonce 5 heures d’autonomie ANC active et jusqu’à 8 heures sans. En lecture d’une playlist de titres de pop, rock, jazz et rap, à 50 % du volume de mon iPhone, les FreeBuds 6i ont effectivement tenu un peu plus de 5 heures, 5h20 même.

Le boîtier de rangement nécessite environ 40 minutes pour recharger les écouteurs et dispose d’une réserve d’énergie pour le faire environ 5 fois. Comptez une bonne heure pour recharger totalement l’étui.

Huawei FreeBuds 6i Prix et date de sortie

Les Huawei Freebuds 6i sont disponibles en coloris noir, blanc ou violet et proposés au prix de 99 euros. À ce tarif, ils entrent en concurrence directe avec les excellents Nothing Ear (a), plus raffinés acoustiquement. L’écart de prix avec les Huawei Freebuds Pro 3 (179 €) semble justifié, ces derniers offrant davantage de résolution sonore et une scène plus précise grâce à leurs transducteurs à armature balancée.