Test des Sony WF-C510 : le pari audacieux de Sony

Les Ă©couteurs Sony WF-C510 // Source : Tristan Jacquel

Remplaçants des WF-C500, dont ils se distinguent par de nouveaux transducteurs, les écouteurs Sony WF-C510 n’intègrent pas de système de réduction de bruit active. Un choix surprenant pour des intra-auriculaires, conçus spécifiquement pour isoler le plus possible l’auditeur des bruits environnants. Un pari risqué également, car bien des fabricants jouent la carte de la réduction de bruit active dès l’entrée de gamme, bien conscients que leurs écouteurs s’utilisent dans des environnements très bruyants (transports en commun, rue, etc.). En somme, les Sony WF-C510 n’ont d’autre choix que d’être très bons acoustiquement pour attirer le chaland…

Sony WF-C510 Fiche technique

Modèle Sony WF-C510 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Non Autonomie annoncée 22 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 9,2 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Sony.

Sony WF-C510 Compacité et confort

Les Sony WF-C510 sont des écouteurs intra-auriculaires hyper-compacts à bouton-poussoir, dépourvu de tige. Ces écouteurs boutons en somme, prennent facilement place dans le creux de l’oreille et en dépassent à peine.

Pas de tige mais un large bouton-poussoir pour les Sony WF-C510 // Source : Tristan Jacquel

Leur poids plume de seulement 4,6 g par Ă©couteur les rend presque imperceptibles une fois en place. Cette lĂ©gèretĂ© exceptionnelle n’est pas qu’une question de confort. Elle confère aux WF-C510 une stabilitĂ© remarquable, mĂŞme lors de mouvements brusques. Les sportifs apprĂ©cieront particulièrement leur certification IPX4, qui garantit une rĂ©sistance efficace Ă la transpiration et aux Ă©claboussures.

Chaque Ă©couteur dispose de deux microphones // Source : Tristan Jacquel

Le confort n’a pas Ă©tĂ© nĂ©gligĂ©, avec des boutons de contrĂ´le judicieusement conçus . Leur souplesse permet une manipulation aisĂ©e sans exercer une pression excessive sur l’oreille, Ă©vitant ainsi toute irritation mĂŞme après de longues sessions d’Ă©coute.

L’Ă©tui de charge est lui aussi très compact, avec une largeur environ deux fois infĂ©rieure Ă celle de la plupart des modèles concurrents, ce qui en fait un compagnon de poche idĂ©al.

L’Ă©tui de rangement compact des Sony WF-C510 // Source : Tristan Jacquel

Sony a opté pour la simplicité avec un port USB-C pour la recharge. Pas de charge sans fil donc, ce qui est cohérent avec le positionnement tarifaire des écouteurs et aligné sur la concurrence.

Sony WF-C510 FonctionnalitĂ©s et contrĂ´les : l’essentiel est lĂ

Positionnement d’entrĂ©e de gamme oblige, les Sony WF-C510 ne sont pas Ă©quipĂ©s de capteurs de port et donc la lecture ne s’interrompt pas lorsqu’on les Ă´te. C’est le principal reproche qu’on puisse leur faire, tant pour le reste tout est pratique et que l’application Sony Headphones Connect propose de personnaliser efficacement l’expĂ©rience utilisateur.

Par défaut, les boutons sont programmés de la manière suivante :



Écouteur gauche Écouteur droit Une pression Son ambiant Lire / Pause Deux pressions Quick Access Titre suivant / Prise d’appel Trois pressions Quick Access Titre précédent Pression prolongée Rejet d’appel Assistant vocal / Rejet d’appel Quatre pressions et plus Baisser le volume Augmenter le volume

La fonction Quick Access permet d’activer Spotify Tap et de lancer instantanĂ©ment une playlist de son choix (,Ă condition d’être abonnĂ© Ă Spotify).

Rester connecté à son environnement

Bien que les écouteurs Sony WF-C510 soient dépourvus de réduction de bruit active, ils n’en sont pas moins équipés d’un mode son ambiant. Les microphones intégrés sont ainsi mis à profit pour mixer les sons environnant l’auditeur avec la musique. L’app propose d’ajuster l’intensité du procédé, sur une échelle de 1 à 20.

Cette fonction s’avère pratique dans la rue pour mieux entendre les véhicules en approche, mais aussi pour converser sans devoir ôter les écouteurs. Un mode voix est d’ailleurs disponible.

Une Ă©galisation du son efficace

Comme souvent, Sony a intĂ©grĂ© sa technologie DDSE (Digital Sound Enhancement Engine), qui permet de rĂ©tablir certaines très hautes frĂ©quences attĂ©nuĂ©es par la compression audio Bluetooth. Comme ces frĂ©quences sont par nature peu audibles, l’impact est loin d’être Ă©vident Ă l’écoute. Ce qui l’est davantage, c’est l’égaliseur intĂ©grĂ© Ă l’app, qui propose plusieurs profils sonores et l’accès Ă un Ă©galiseur proposant cinq bandes pour ajuster la signature sonore Ă son goĂ»t.

Il n’y pas de clĂ© pour les basses frĂ©quences, mais une option Clear Bass qui renforce efficacement les sons graves. Sony a mĂŞme pensĂ© Ă intĂ©grer un assistant d’égalisation, qui guide l’utilisateur vers le son de son choix, en lui faisant Ă©couter des extraits musicaux avec un renforcement plus ou moins important de certains sons.

360 Reality Audio : une expérience spatiale mitigée

Comme souvent avec les casques et écouteurs de Sony, la technologie de spatialisation 360 Reality Audio est disponible. Développée par Sony, elle permet de bénéficier d’un son 3D à partir des musiques proposées dans ce format par Tidal (Deezer l’a abandonnée). L’application suggère de prendre en photo les oreilles de l’auditeur et d’établir un profil spatial spécifique. Il ne faut pas en attendre monts et merveilles et, comme souvent, l’expérience spatiale est décevante, avec des voix parfois trop lointaines et une balance tonale qui tire excessivement sur l’aigu.

Connectivité multipoint et Google Fast Pair

Le contrôleur Bluetooth est compatible avec la connexion multipoint et les protocoles d’appairage rapide Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Dès l’ouverture de l’étui, ils se déclarent ainsi au smartphone Android le plus proche et sont ensuite disponibles à la connexion avec tous les appareils associés au même compte Google. Avec les autres systèmes d’exploitation, il suffit de presser sur le bouton de l’étui de rangement pour lancer l’appairage.

Les Ă©couteurs Sony WF-C510 dans leur Ă©tui // Source : Tristan Jacquel

Contrairement à ce que laisse supposer l’app, le codec LDAC n’est pas disponible pour ces écouteurs, qui gèrent seulement les compressions Bluetooth SBC et AAC.

La latence audio est modérée mais perceptible dans les jeux vidéo, avec un petit retard du son sur l’image. Comme toujours, cela n’affecte pas la lecture des vidéos (films, séries…) où les sons et les images sont impeccablement synchronisés.

La liaison radio est stable jusqu’à 10 mètres et mĂŞme au travers d’un plancher ou d’une cloison mince. C’est parfait.

Sony WF-C510 Isolation passive efficace mais avec des limites

En l’absence de réduction de bruit active, la capacité des écouteurs à filtrer passivement les sons parasites est un critère important, sinon essentiel. Bonne nouvelle, les embouts scellent efficacement les conduits auditif et le silicone utilisé isole bien. Ce n’est absolument pas comparable avec la technologie ANC, mais il n’y a pas d’effet passoire manifeste. Pour autant, ces écouteurs ne conviennent pas une écoute dans les transports en commun ou au bord d’un grand boulevard, où les bruits sont intenses, ni dans un open space bondé. On les apprécie davantage lors d’une promenade en forêt ou au calme chez soi.

Sony WF-C510 Un bon comportement acoustique

Quels sacrifices a consenti Sony pour proposer des écouteurs à moins de 70 euros ? Relativement peu à vrai dire, même si les WF-C510 ne sonnent évidemment pas comme les WF-1000XM5. Les transducteurs sont ici plus petits, moins sophistiqués et forcément en retrait acoustiquement. Moins de dynamisme, moins de finesse, moins d’ampleur… Et pourtant, ces petits écouteurs produisent un son rigoureux, très homogène au regard du positionnement tarifaire — et même dans l’absolu.

Les Ă©couteurs Sony WF-C510 // Source : Tristan Jacquel

De prime abord, on peut reprocher aux WF-C510 une trop grande sagesse dans les basses, qui laisse supposer que l’on va s’ennuyer un peu en les écoutant. Ce défaut est vite corrigé si l’on prend soin d’activer la technologie Clear Bass (dans l’égaliseur). L’expérience auditive a alors une toute autre saveur : la signature sonore est nettement plus charpentée, incisive et entraînante.

Le registre médium est un peu mis en avant ce qui renforce la résolution de la plupart des instruments et la précision des voix. L’aigu est en léger retrait, un peu sec, ce qui concourt à donner une impression de neutralité globale. On peut renforcer les hautes fréquences avec l’égaliseur, mais le son manque alors de finesse.

La répons en fréquences des Sony WF-C510 // Source : Tristan Jacquel

La courbe de réponse des Sony WF-C510 ne dit pas autre chose. Le registre grave présente une bonne extension, avec une partie haute (80-100 Hz) plus présente pour privilégier l’impact à la profondeur. Normal avec de petits transducteurs. Le registre médium est très linéaire jusqu’aux frontières de l’aigu, avec une bosse vers 1 kHz toutefois, qui apporte de la résolution. L’aigu est en léger retrait, avec quelques variations d’intensité qui n’impactent pas l’écoute.

Comportement dynamique et scène sonore des Sony WF-C510

La faiblesse des WF-C510, c’est leur marge dynamique, en retrait par rapport aux meilleurs écouteurs actuellement disponibles sur le marché. Tous les instruments se trouvent sur un pied d’égalité, une batterie jouant avec la même énergie qu’une guitare. Dit comme cela, cela ne fait pas envie. Pour autant le message sonore est cohérent et très peu fatigant lors de longues sessions d’écoute. En conséquence, la scène manque d’aération entre les différents plans sonores. Elle est néanmoins convenablement large et profonde.

Sony WF-C510 Des appels satisfaisants

Les microphones intĂ©grĂ©s aux Sony WF-C510 offrent une captation vocale de bonne qualitĂ©, permettant des communications claires et intelligibles dans des conditions d’utilisation standard. Dans un environnement calme ou modĂ©rĂ©ment animĂ©, votre interlocuteur vous entendra distinctement, sans effort particulier de comprĂ©hension.

Cependant, les performances se dĂ©gradent sensiblement en milieu très bruyant. Les algorithmes de rĂ©duction de bruit, moins sophistiquĂ©s que ceux des modèles haut de gamme, peinent Ă isoler efficacement la voix de l’utilisateur. On note la persistance de sons parasites ambiants, qu’il s’agisse du brouhaha urbain, du bruit du vent ou des conversations environnantes. De plus, dans ces conditions difficiles, la voix subit une altĂ©ration notable, perdant en naturel et en richesse tonale. Elle peut paraĂ®tre compressĂ©e, voire lĂ©gèrement robotique par moments.

Le bouton d’appairage et le port USB de l’Ă©tui des Sony WF-C510 // Source : Tristan Jacquel

En revanche, la restitution de la voix de l’interlocuteur est un point fort de ces Ă©couteurs. MĂŞme dans des conditions d’Ă©coute non optimales, la clartĂ© et l’intelligibilitĂ© sont au rendez-vous. Les nuances vocales sont bien prĂ©servĂ©es, offrant une expĂ©rience d’Ă©coute agrĂ©able et immersive lors des appels.

En somme, pour des appels occasionnels ou dans des environnements calmes Ă modĂ©rĂ©ment bruyants, les WF-C510 s’acquittent honorablement de leur tâche. Ils montrent cependant leurs limites dans des conditions acoustiques plus exigeantes, un compromis comprĂ©hensible Ă©tant donnĂ© leur positionnement tarifaire.

Sony WF-C510 Autonomie : un point fort indéniable

L’autonomie est l’un des points forts des WF-C510. Sony annonce 11 heures d’utilisation continue, et j’ai mesurĂ© 10h10 Ă 50 % du volume et avec un renforcement des basses frĂ©quences (+5 points). C’est une performance apprĂ©ciable pour des Ă©couteurs de cette taille et de ce prix. Notez que le boĂ®tier de charge permet de recharger une seule fois les Ă©couteurs. Il lui faut pour cela 1h30 environ. La charge du boĂ®tier nĂ©cessite elle jusqu’à 2 heures.

Les Sony WF-C510 sont disponibles en coloris blanc, noir, jaune et bleu au prix de 69 euros. À ce prix, ils entrent en concurrence avec les Sony WF-700N, couramment proposés à 79 euros et équipés d’un système de réduction de bruit active. Mais la concurrence la plus féroce vient des Nothing Ear (a), acoustiquement supérieurs, équipés d’une très bonne réduction de bruit active et proposés désormais à 79 euros également.