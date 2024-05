Voici pourquoi Samsung aurait abandonné le Galaxy Z Fold FE

Le Galaxy Z Fold FE, c'est une vieille rumeur remise récemment au goût du jour. On apprend aujourd'hui qu'il était vraiment en préparation, mais aurait été abandonné/repoussé pour des considérations physiques.

Le Galaxy Z Fold existe depuis 2019 et il ne s’est pas passé une année depuis sans que ne soit évoquée une version plus abordable du smartphone pliable haut de gamme de Samsung. Et depuis quelques mois, on pensait que l’on pouvait enfin toucher du doigt ce qui aurait dû être le Galaxy Z Fold FE. Plus fin et moins cher qu’un Galaxy Z Fold classique, il devait sortir cette année.

Mais aujourd’hui le média coréen TheElec douche nos espoirs. Il tire ses informations d’une source de l’industrie, lesquelles avancent que Samsung serait en train de revoir ses plans initiaux. Le Galaxy Z Fold FE ne serait finalement pas assez fin par rapport à la concurrence chinoise, et ce, malgré l’absence d’un S-Pen. En cause, notamment, l’ajout d’une certification IP68 dont le calfeutrage nécessaire joue indubitablement sur les mensurations.

Pas assez bon pour contrer les smartphones chinois

TheElec précise que Samsung ne détient que 1% du marché chinois des smartphones traditionnels, mais une part à deux chiffres sur les téléphones pliables. D’où son intérêt pour la concurrence chinoise. Son Galaxy Z Fold FE n’étant pas au niveau, il préfèrerait ne pas précipiter son lancement. Et de fait, cette décision touche le marché international.

Pour cet été, il faudrait donc se contenter d’un rafraîchissement des pliables de Samsung. Sont attendus les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6. Ils doivent être présentés mi-juillet à Paris, en amont des Jeux Olympiques dont Samsung est partenaire. Un évènement qui sera une formidable vitrine pour ce lancement.