Lenovo Tab Extreme : cette tablette avec écran OLED 3K de 14,5″ perd 300 € pour les French Days

La tablette Lenovo Tab Extreme est un modèle qui ne ressemble à aucun autre avec son grand écran OLED 3K compatible Dolby Vision et HDR10+. Une référence ultra haut de gamme que l'on peut actuellement trouver à 999 euros au lieu de 1 299 euros à la Fnac et chez Darty pendant les French Days.

La Lenovo Tab Extreme fait un peu figure d’OVNI sur la planète des tablettes : avec son écran OLED qui ressemble davantage à l’écran d’un PC portable, ses multiples compatibilités et son énorme batterie, elle dépasse bon nombre de ses concurrents et tente même de se mesurer à des monstres comme la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Mais une telle fiche technique a un prix, et il est très, très élevé pour une tablette. Heureusement, une promotion spéciale French Days permet d’adoucir la facture et d’enfin faire passer le prix de la tablette sous la barre des 1 000 euros.

Ce que propose la Lenovo Tab Extreme

Un écran OLED 3K 120 Hz de 14,5 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Une batterie de 12 300 mAh

Initialement affichée à 1 299 euros, la Lenovo Tab Extreme (256 Go, stylet fourni) est désormais proposée à 999 euros à la Fnac et chez Darty.

Un écran qui cumule les atouts

Pour sa Tab Extreme, Lenovo a visiblement opté pour toutes les caractéristiques premium possibles et imaginables. On a tout d’abord droit à un écran OLED avec une définition 3K (3000 x 1876 pixels), qui promet donc non seulement des contrastes profonds et des noirs infinis, mais aussi des images très nettes et détaillées. Des qualités dont on peut profiter sur une diagonale considérable de 14,5 pouces. Oui, 14,5 pouces, c’est la taille d’un écran d’ordinateur portable standard. On a donc face à nous une très grande tablette, à l’image de la récente Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, mais qui pourrait être bien moins pratique à prendre en main qu’une tablette lambda de 10 pouces environ. Une donnée à prendre en compte avant de passer à l’achat, donc.

Son écran a d’autres atouts, à commencer par ses compatibilités HDR10+ et Dolby Vision, qui viennent optimiser chaque image en termes de luminosité, de contraste et de colorimétrie. L’écran peut par ailleurs être rafraîchi à 120 Hz, ce qui garantit une fluidité exemplaire. Et parce qu’il faut bien protéger cet écran haut de gamme, Lenovo a misé sur du verre Corning Gorilla Glass 5 et sur un boîtier en aluminium solide et élégant. Boîtier sur lequel le stylet Lenovo Precision Pen 3 peut se clipser magnétiquement, au dos.

La tablette idéale pour le multitâche

Dans les entrailles de cette bête, on retrouve une puce MediaTek Dimensity 9000, un ancien processeur qui dépasse tout de même en puissance son concurrent, le Snapdragon 8 Gen 1. On devrait donc pouvoir profiter de performances solides, surtout que le processeur est épaulé par 12 Go de RAM pour plus de rapidité et d’efficacité, notamment dans le multitâche. Justement, la Lenovo Tab Extreme est tout à fait taillée pour les utilisateurs habitués à gérer plusieurs tâches en même temps. L’écran peut en effet se diviser en quatre et afficher jusqu’à 10 fenêtres flottantes. Autrement, pour regarder des films ou des séries dans les meilleures conditions, on peut compter sur la présence de huit enceintes JBL intégrées et sur une compatibilité Dolby Atmos pour un son vaste et immersif.

Côté autonomie, la Lenovo Tab Extreme impressionne encore avec sa batterie de 12 300 mAh, qui permet, selon la marque, de regarder 12 heures de vidéo en streaming sur une seule charge. D’ailleurs, pour ce qui est de la recharge, la tablette est compatible avec la charge rapide à 68 W, de quoi remplir la batterie très rapidement. Enfin, la Tab Extreme dispose d’une connectique assez fournie pour une tablette, avec un port USB-C 3.2 Gen 1 (sortie DP), un port USB-C 2.0 (entrée DP) et un emplacement pour carte microSD.

