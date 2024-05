Cdiscount brade le Samsung Galaxy A54 à un prix jamais vu, et offre une manette Razer Kishi V2 en prime

Le Samsung Galaxy A54, un smartphone milieu de gamme qui a tout d'un premium (sauf le prix), a rarement été proposé à moins de 300 euros. Mais c'est bel et bien le cas actuellement : Cdiscount le vend en effet à 299 euros au lieu de 499 euros, et en plus, une manette de jeu Razer Kishi V2 est offerte.

Le Samsung Galaxy A54 fait sans conteste partie du cerclé assez fermé des smartphones proposant un excellent rapport qualité/prix. Il faut dire qu’il cumule les atouts : écran AMOLED à 120 Hz, autonomie géante, design premium… et prix contenu. Et pour ne rien gâcher, il peut même se donner des airs de Switch ou de Steam Deck quand on le clipse à une manette de jeu, comme la Razer Kishi V2. Justement, si cette expérience vous tente, sachez que vous pourrez en profiter tout en faisant de grosses économies, puisque le Samsung Galaxy A54 est actuellement proposé à un prix rare et que la manette est tout simplement offerte en prime.

Ce que contient ce pack Samsung + Razer

Un smartphone avec écran Super AMOLED FHD+ à 120 Hz…

… et qui promet deux jours d’autonomie

Une manette plug and play parfaite pour le cloud gaming

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 est actuellement affiché à 299 euros chez Cdiscount, et la manette Razer Kishi V2 est offerte.

Un smartphone ultra équilibré

Le Samsung Galaxy A54 a beau être présenté comme un smartphone milieu de gamme, sa fiche technique ressemble plutôt à celle d’un modèle premium. Son écran Super AMOLED Full HD+ de 6,4 pouces, rafraîchi à 120 Hz et bénéficiant d’une luminosité maximale de 1275 cd/m², justifie à lui seul cette affirmation. Son dos en verre, son petit format et ses protections rassurantes (IP 68 et Gorilla Glass 5) font aussi partie de ses atouts, d’autant plus que son design ressemble à celui du S23, ce qui n’est clairement pas pour nous déplaire. Notez tout de même que le dos a tendance à prendre les traces de doigts, mais ce n’est pas non plus très perturbant.

Côté performances, le Galaxy A54 se montre correct grâce à sa puce Exynos 1380, épaulée par 8 Go de RAM. Si elle n’est pas assez puissante pour jouer à des jeux 3D gourmands avec des graphismes poussés à leur maximum, elle garantit tout de même une bonne fluidité pour les tâches classiques et un minimum de ralentissements. Le Samsung Galaxy A54 intègre par ailleurs la dernière mouture de l’interface de la marque, One UI 5.1 (Android 13), et profite de ce qui se fait de mieux en matière de suivi logiciel sur Android puisqu’il bénéficie de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patch de sécurité. Côté photo, retenons avant tout le capteur principal de 50 Mpx qui promet une colorimétrie bien flatteuse. Enfin, n’oublions pas l’autonomie géante de ce smartphone qui est capable de tenir deux journées sans souci avec un usage modéré. On devra toutefois composer avec une recharge assez longue…

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A54.

Une manette qui transforme le smartphone en console portable

Le Galaxy A54 est ici accompagné d’une manette Razer Kishi V2, un accessoire idéal pour le cloud gaming. Pour l’installer, rien de plus simple : il suffit de coincer le haut du smartphone dans la première partie de la manette, avant d’étendre la partie droite jusqu’à voir le port USB-C, sur lequel il faudra brancher le téléphone en rétractant la partie droite de la manette. Le support rigide proposé ici permet d’avoir une console dont l’écran tient bien en place et ne bouge pas pendant les parties, ce qui est tout de même bien agréable. Lors de notre test, on a bien ressenti un sentiment de confort (grâce à un poids très contenu) et de solidité.

On a par ailleurs eu la sensation de tenir en main une Nintendo Switch ou un Steam Deck, grâce notamment aux boutons bien placés et accessibles. Mais si les gâchettes et les joysticks offrent un vrai confort de jeu, le ressenti des commandes ABXY, L1/R1 et M1/M2 se montre moins satisfaisant. Autrement, la manette fonctionne avec l’application Razer Nexus disponible sur le Play Store, même si elle n’est pas indispensable. Elle agira comme une sorte de hub sur lequel on peut ajouter les titres auxquels on joue avec la Kishi V2. Sur l’app, on peut également modifier les touches M1 et M2 et les remapper. Enfin, sachez que grâce au port USB-C, il est possible de recharger son smartphone tout en jouant.

Si vous avez besoin de plus d’informations, voici notre test complet de la Razer Kishi V2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références conçues par Samsung, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

