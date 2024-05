PS VR2 : le casque VR de la PS5 est enfin bien moins cher que la console grâce à cette offre

Le marché des casques de VR reste aujourd'hui encore un marché de niche au futur incertain, notamment à cause de produits trop onéreux pour l'expérience proposée. Sony s'est aussi lancé dans l'aventure VR avec des casques dédiés à ses consoles PlayStation et fonctionnant en écosystème fermé, mais prodiguant une expérience immersive et de haute qualité. En ce moment, le PlayStation VR2 est disponible à 499,99 euros au lieu de 599,99 euros.

Cela fait déjà un moment que Sony s’est inséré sur le marché des casques de VR avec un premier PlayStation VR commercialisé en 2016. Deux ans après la sortie de la PS5, le géant nippon a renouvelé le tir avec une deuxième version dédiée à sa console next-gen où l’on retrouve notamment les mêmes technologies immersives que la manette DualSense. Aujourd’hui, le Sony PlayStation VR2 profite d’une réduction de 100 euros grâce à un code promo et devient alors enfin moins cher que la console elle-même.

Le Sony PlayStation VR2 en quelques points

Des écrans OLED HDR rapides et précis

Les manettes Sense Controller ergonomiques

La présence du retour haptique et des gâchettes adaptatives

Au lieu de 599,99 euros habituellement, le Sony PlayStation VR2 est maintenant disponible en promotion à 499,99 euros chez Rakuten (via le vendeur Carrefour) en utilisant le code promo CMCA100.

Faire du neuf avec du vieux

Six ans se sont écoulés entre le premier et le deuxième PlayStation VR, autant dire que Sony a eu le temps de repenser l’expérience VR afin qu’elle soit moins contraignante en retirant les caméras et détecteurs de mouvements et qu’elle soit plus harmonieuse avec la PS5. Le PlayStation VR2 annonce la couleur avec son design noir et blanc rappelant sans peine la dernière console de Sony, si celui-ci est bien maîtrisé, on ne peut en dire autant de la qualité des finitions qui font davantage penser à un produit d’entrée de gamme.

Pour ce qui est du confort, le PlayStation VR2 se montre exemplaire. La fatigue oculaire reste inévitable sur ce genre de produit mais durant les longues sessions de jeu de notre test, le poids du casque ne s’est jamais fait ressentir. Du côté des écrans, l’intérieur se dote de lentilles de Fresnel alors que les modèles récents embarquent des lentilles pancakes, on retrouve donc les aberrations chromatiques sur les angles et les contours inhérentes à ce type d’optique. Mais le PlayStation VR2 se dote surtout d’un affichage OLED en définition 2 000 x 2 040 pixels par œil avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, cela donne donc une image lumineuse, fluide, nette, et donc plaisante à regarder.

Une expérience immersive presque irréprochable

La grande réussite du PlayStation VR2, ce sont indubitablement ses manettes, les Sense Controller. Celles-ci reprennent les mêmes technologies que la manette DualSense, à savoir un gyroscope, des gâchettes adaptatives et un retour haptique. Ajoutons l’ergonomie et le confort de prise en main et ces Sense Controller deviennent une véritable force pour le PlayStation VR2. De plus, si le casque fonctionne en filaire, les manettes tournent sur batterie et profitent chacune d’une autonomie de 4 à 5 heures, ce qui est largement assez pour couvrir une grosse session de jeu.

Un dernier mot sur l’aspect logiciel qui doit être le plus grand point faible du Sony PlayStation VR2. À l’instar de la plupart des appareils et accessoires labellisés PlayStation, ce casque de VR fonctionne en écosystème fermé et nécessite une connexion filaire avec une PS5 pour fonctionner. C’est contraignant et c’est un désavantage certain face à des casques autonomes du type Meta Quest ou Pico. Le PS VR2 est conçu uniquement pour les gamers PS5. Toutefois, il est possible de rendre le PlayStation VR2 compatible avec un PC mais la manipulation est à la portée des plus bricoleurs d’entre vous puisqu’elle nécessite notamment des modifications hardware.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Sony PlayStation VR2.

Afin de comparer le Sony PlayStation VR2 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques de VR du moment.

