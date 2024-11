Vous voulez la PS5 Slim à Noël ? Notre offre exclusive du Black Friday va vous plaire

Pour la Black Friday Week, Sony baisse le prix de sa PlayStation 5 Slim, avec ou sans lecteur Blu-ray 4K. On les trouve ainsi respectivement à 474 euros et 374 euros. Mais ça, c’est sans compter notre code promo exclusif Frandroid pour encore plus baisser la facture.

La PlayStation 5 Slim est une version un peu plus petite et légère de la PS5 de Sony. Si la PlayStation 5 Pro, plus puissante, est depuis sortie, elle ne justifie pas forcément son investissement de 799 euros, sans lecteur disque qui plus est. Mais là, pour la Black Friday Week, vous allez faire de belles économies sur la console de Sony grâce à notre code promo exclusif pour les lecteurs et lectrices de Frandroid.

Les avantages de la PlayStation 5 Slim

Compatible 4K 120 Hz et HDR, pour des jeux toujours plus beaux

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

La PS5 Slim coûte 549 euros. Actuellement, la console passe à 474 euros pour le modèle avec lecteur et 374 euros pour le modèle sans lecteur chez tous les e-commerçants, même Amazon (PS5 Slim Standard).

Mais, pour la Black Friday Week, Frandroid vous gâte avec un code promo exclusif chez Rakuten : la PS5 Slim Standard passe alors à 454 euros (via le vendeur Carrefour) avec le code promo FRANDROID20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la PS5 Slim. Le tableau s’actualise automatiquement.

Sony propose une console plus petite et plus légère

La PS5 de Sony a connu un début de vie difficile : un succès commercial contrebalancé par une pénurie de composants qui a fait que pendant plus d’un an, elle était disponible au compte-goutte et disparaissait aussitôt mise en ligne. Depuis, les choses se sont arrangées, même si une inflation est passée par là puisqu’elle est passée de 499 euros à 549 euros.

Aujourd’hui, tout va mieux, et Sony s’est même permis de sortir, comme pour les itérations précédentes, des versions Slim de la PS5. Vous retrouvez donc une console de 358 x 96 x 216 mm et 3,2 kg au lieu de 390 x 104 x 260 mm pour 4,5 kg sur la version standard. Une console qui prend un peu moins de place et qui est plus légère, toujours avec ce look clivant. Néanmoins, vous pouvez toujours acheter des façades colorées pour égayer un peu la console.

Une console puissante pour jouer aux derniers jeux

Côté matériel, il y a un peu de mieux. La version standard avait un SSD de 825 Go dont seulement 664 Go étaient exploitables à cause du système d’exploitation. Ici, vous avez un vrai To de stockage sur la console, avec 822 Go pour vous, ce qui n’est pas rien compte tenu que certains titres dépassent les 100 Go.

Autre nouveauté sur cette version : le lecteur disque est amovible. Vous pouvez l’enlever pour passer à une console digitale et inversement, pratique si vous avez un ami qui n’a pas de lecteur et que vous souhaitez lui prêter. En plus le démontage se fait rapidement, c’est du clipsage/déclipsage. Enfin, vous avez deux ports USB-C en façade, contre un USB-A et un USB-C sur la version standard.

En termes de performance, c’est la même chose, seule la PS5 Pro propose une petite évolution (et encore, il faut avoir le matériel compatible et l’œil exercé pour s’en rendre compte). Donc si vous avez une PS5 classique, l’investissement n’est peut-être pas judicieux. Par contre, si c’est votre première PS5, ça vaut clairement le coup.

Pour en apprendre plus sur la PS5 Slim, vous pouvez consulter notre test complet et décider si oui ou non, vous allez craquer.

Votre cœur balance entre une PS5, une Xbox Series ou une Nintendo Switch ? Allez faire un tour sur notre guide d’achat comparatif des meilleures consoles de jeux et vous aurez des éléments de réponse.

