Bouygues Telecom combine abonnement fibre + PS5 Slim avec jusqu’à 350 € d’économies pour la Black Friday Week

Bouygues Telecom propose des offres fibre avec soit la Bbox must gaming ou la Bbox ultym gaming, accompagnée d’une PS5 Slim Standard ou Digital, à partir de 42,99 euros par mois.

C’est peut-être le moment pour vous de craquer pour la fibre, ou de changer d’opérateur si vous la possédez déjà. Bouygues Telecom dégaine une offre qui fait des appels du pied aux gamers en proposant un combo box fibre TV 4K + PlayStation 5 à prix cassé. C’est ça la magie de la Black Friday Week, et pour vous l’occasion de commander une PlayStation 5 Slim numérique avec 350 euros de réduction.

Les points forts du forfait Bbox + PS5 Slim

Le choix entre deux box gaming avec 2 Gb/s ou 8 Gb/s en téléchargement

La PS5 Slim numérique à 99 euros, la standard à 269 euros

Une box TV 4K avec 180 chaînes pour plus de divertissement

Avec ce forfait Bouygues Telecom, vous choisissez deux choses. Soit la PS5 Slim digitale pour 99 euros, soit la PS5 Slim standard à 269 euros. Ensuite, vous devez souscrire un abonnement à une box : la Bbox must gaming à 42,99 euros par mois, ou la Bbox ultym gaming à 50,99 euros/mois.

Profitez d’une PlayStation 5 Slim à moindre coût

L’attrait de ce forfait fibre, c’est bien entendu la PlayStation 5 que vous pouvez avoir avec. En plus vous avez le choix entre deux modèles : la PS5 Slim numérique, si l’absence du lecteur disque ne vous dérange pas. Vous achetez vos jeux sur le Store, vous êtes abonné au PS+ et vous êtes très bien comme ça pour jouer. En plus, sur le modèle Slim, vous avez la possibilité d’acheter le lecteur Blu-ray séparément pour la faire évoluer. Ce modèle est proposé chez Bouygues à 99 euros au lieu de 449 euros, soit 350 euros de réduction.

Sinon, vous avez le modèle PS5 Slim standard, avec lecteur cette fois, et un SSD de 512 Go (pas d’inquiétude, vous pouvez en ajouter un second plus tard et avoir plus de mémoire). Celle-ci est disponible avec 280 euros de remise immédiate, soit 269 euros au lieu de 549 euros. Vous choisissez sur la page celle qui vous intéresse, puis vous passez au choix de la box.

Deux Bbox dédiée au gaming pour favoriser le jeu en ligne

La condition pour profiter de ces offres, c’est de souscrire un abonnement à la fibre Bouygues Telecom. Vous avez le choix, là aussi, entre deux modèles. D’un côté, la Bbox must gaming avec option TV. L’abonnement est à 42,99 euros par mois la première année, puis 49,99 euros par mois avec un engagement de deux ans. Avec cette box, vous profitez du WiFi 6 et d’une vitesse de 2 Gb/s en download et 900 Mb/s en upload. Largement de quoi jouer en ligne sans rencontrer de latence et télécharger vos jeux à la vitesse de l’éclair.

L’autre box est pour les gamers les plus gourmands : la Bbox ultym gaming. Elle permet des vitesses de téléchargement et de chargement plus élevées, respectivement de 8 Gb/s et 1 Gb/s le tout avec la technologie WiFi 6E. Vous pouvez même profiter de répéteurs sur demande, pour étendre le signal. Cette box garantit même d’avoir du WiFi en cas de coupure, et la box TV est compatible HDR. Le prix est, lui aussi, un peu plus élevé, 50,99 euros par mois la première année, puis 57,99 euros/mois, toujours avec deux ans d’engagement.

En plus, vous avez Prime Video, Universal+ et Cafeyn qui sont offerts pendant 6 ou 12 mois, en fonction de votre box, ça fait toujours plaisir.

Nous vous proposons un guide comparatif de pas moins de 30 forfaits Internet, avec des prix actualisés, qui permet de faire trie et trouver l’offre qui vous correspond le plus.

