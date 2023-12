Bbox Must : tout ce qu’il faut savoir sur l’offre box fibre de Bouygues Télécom

Si vous êtes éligible à la fibre chez Bouygues Télécom, vous vous êtes déjà demandé si l'offre Bbox Must valait le coup. Voici donc un résumé de l'offre avec le routeur et la box TV.

En remplaçant l’offre Bbox Miami en 2021, Bouygues Télécom avait pour ambition d’unifier son offre de box internet Fibre et ADSL en 3 paliers. L’offre Bbox Must vient donc remplir la case du milieu de gamme chez l’opérateur et vient se positionner en frontal face aux offres SFR Fibre Power et Livebox Up Fibre chez Orange.

Prix de l’abonnement : 26,99 € par mois pendant 6 mois, puis 42,99 € par mois

26,99 € par mois pendant 6 mois, puis 42,99 € par mois Équipement fourni : Routeur Bbox Must + Bbox TV 4K

Routeur Bbox Must + Bbox TV 4K Débits proposés : jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi

: jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi Frais de mise en service : 29 euros

: 29 euros Frais de résiliation : 59 euros

59 euros Durée d’engagement : un an d’engagement

un an d’engagement Communications : illimité vers les fixes de plus de 110 destinations et vers les mobiles en France et DOM

Les meilleures box internet du moment chez Bouygues Telecom Fibre Bbox must Fibre 26.99€ 42.99€ 2 mois offerts Découvrir Fibre Bbox fit Fibre 18.99€ 32.99€ 2 mois offerts Découvrir ADSL Bbox fit ADSL 18.99€ 32.99€ 2 mois offerts Découvrir Toutes les box internet

La fibre 1Gb/s, mais pas la moins chère

La Bbox Must s’assure de proposer une ligne fibre allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi. Là encore, il ne s’agit là que de données théoriques maximales qui varient fortement d’une zone à l’autre. Cependant, on peut constater sur le dernier baromètre Nperf en date que Bouygues Télécom se place premier sur le classement des connexions fibre en France avec une seconde place juste derrière Free sur les débits en téléchargement (mesuré à 305,31 Mb/s en moyenne, toutes connexions fibre confondues).

Concernant le tarif de l’abonnement pour le débit proposé, ce n’est pas le plus avantageux du quatuor des opérateurs fibre en France, surtout considérant le fait que Bouygues a fait le choix de réduire la durée de la période de promotion à six mois (à l’image de SFR ou d’Orange).

À titre de comparaison et à débit similaires, voici ce que proposent les autres opérateurs :

Les meilleures box internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 26.99€ 42.99€ 2 mois offerts Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Le design du routeur Bbox Must

La première version du routeur Bbox Must était ni plus ni moins que le routeur de l’offre Bbox Fit actuelle. Un routeur aujourd’hui d’entrée de gamme délivrant du Wi-Fi 5. La mise à jour du routeur Bbox Must est intervenue en 2022 pour l’offre fibre. Outre sa compacité et sa forme verticale inspirée du routeur de la Bbox Ultym, celui-ci inclus désormais le Wi-Fi 6 ainsi que les connectiques suivantes :

1 port ADSL/VDSL

1 port Ethernet WAN Gigabit pour la Fibre FTTH

4 ports Ethernet LAN

2 ports téléphoniques

2 ports USB 2.0

Pas d’écran LCD pour le contrôle du routeur, tout est indiqué via des LED de couleur vertes et des symboles gravés dans le plastique de la coque, fait à 90% de matière recyclée, comme pour les Livebox 6 et Livebox 7.

Pas de répéteur Wi-Fi inclu

Contrairement à l’offre Bbox Ultym, Bouygues Télécom n’a pas inclus de répéteur Wi-Fi dans son offre Bbox Must. Il est cependant possible d’en acheter un soi-même ou d’opter pour celui recommandé par l’opérateur lui-même, le répéteur TP-Link WiFi RE 450, que l’on peut directement acheter lors de la commande sur le site de Bouygues.

Notez d’ailleurs que Bouygues Télécom propose d’autres accessoires à ajouter au panier de sa commande comme des prises CPL, une manette Xbox Series ou encore une multiprise parafoudre.

Pour aller plus loin

Bbox Ultym : tout ce qu’il faut savoir sur la box premium de Bouygues Télécom

La Bbox TV 4K

Disponible depuis 2018 dans les abonnements Bbox, la Bbox 4K vient à la base en complément de la Bbox Miami, offre remplacé par la Bbox Must aujourd’hui. Il s’agit de la première box TV de l’opérateur à proposer un affichage en 4K en plus d’intégrer une ROM Android/Google TV entièrement customisée par l’opérateur. Elle intègre aussi Google Assistant pour naviguer à la voix via la télécommande équipée d’un micro.

La partie technique s’articule autour d’un processeur Marvell BG4-CT accompagné de 2 Go de RAM et 128 Go de stockage via un disque dur classique, notamment pour enregistrer les programmes. Elle est certes capable d’afficher ses programmes et VOD en 4K, mais ne supporte aucune norme HDR, ce qui la rendra un peu juste pour les cinéphiles. Côté connectique, elle propose 2 ports USB 2.0, un lecteur de carte SD, un port HDMI 1.4 et un port Ethernet de 100 Mb/s seulement. Elle ne peut d’ailleurs pas se connecter sans fil au routeur Bbox.

La Bbox 4K est donc loin d’être une box TV puissante et contentera seulement les téléspectateurs les moins exigeants. Les autres se tourneront davantage vers l’offre Bbox Ultym pour obtenir la Bbox TV 4K HDR, autrement plus puissante et adaptée pour les TV les plus modernes.

Un bouquet TV complet

La Bbox Must dispose d’un bouquet TV de plus de 180 chaines et replays. C’est dans la moyenne haute de ce que proposent les opérateurs sur le marché. Une fois l’offre souscrite, il est possible d’avoir accès à ces chaines sur la box TV, sur la plateforme Web et sur les applications btv sur smartphone, tablette et via l’application sur smartTV disponible sur les TV Samsung, LG, TCL, Sony et Philips.

En plus du bouquet TV de base, il est possible à tout moment de souscrire à d’autres services TV et autres chaines premium en option, pour enrichir votre offre. Bouygues Télécom propose par exemple le bouquet Bbox Famille, avec des dizaines de chaines TV supplémentaires pour toute la famille (jeunesse, documentaire, lifestyle…) pour 12.99 euros par mois sans engagement (premier mois à 1 euro). Si vous disposez d’un abonnement Canal+ ou Netflix, vous pouvez accéder à vos contenus directement depuis la Bbox TV 4K.

Bouygues offre aussi deux abonnements à des services de VOD avec l’offre Bbox Must :

6 mois gratuits au service Amazon Prime, comprenant Prime Video puis 6,99 euros par mois par la suite (résiliable à tout moment)

6 mois gratuits au service Universal + puis 6,99 euros par mois par la suite (résiliable à tout moment)

Comment accéder à l’interface administrateur de sa Bbox (Bouygues Télécom)

Depuis un navigateur Web

Pour tous les modèles de Bbox dont la Bbox Must, voici les deux options pour se connecter à l’interface de gestion version Web :

Utiliser l’adresse https://mabbox.bytel.fr

Copier-coller l’adresse IP 192.168.1.254 dans la barre de recherche

Lors de la première connexion, une phase d’installation est nécessaire. Cliquez sur « commencez l’installation ». Vous serez ensuite sollicité pour appuyer sur le bouton Wi-Fi de la Bbox pour en définir un mot de passe. Une fois celui-ci choisi, vous avez directement accès à l’interface de gestion de la Bbox.

Depuis un smartphone

C’est avec l’application Espace Client de Bouygues Télécom qu’il vous sera possible de piloter votre Bbox à domicile et à distance. Lors de la première connexion, les mêmes identifiants et mots de passe que pour la version Web vous seront demandés.

Espace Client Bouygues Telecom Télécharger gratuitement

Les meilleures box internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 26.99€ 42.99€ 2 mois offerts Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 24.99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29.99€ 39.99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet