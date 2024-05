iPad Pro 11 M2 : le prix de cette tablette Apple surpuissante chute de près de 400 €

Apple vient de dévoiler ses nouveaux iPad Pro équipés de la nouvelle puce M4, c'est alors le bon moment pour faire une bonne affaire sur l'ancien modèle de 2022. En ce moment, l'iPad Pro 11 M2 profite d'une très belle baisse de prix chez Rakuten : 699,99 euros au lieu de 1 069,99 euros.

C’est en 2022 qu’Apple a présenté son iPad Pro 11 doté de sa puce maison M2. Il s’agissait là de sa principale nouveauté, la tablette ayant conservé son design ainsi que d’autres caractéristiques. Si le grand public ne saura peut-être pas quoi faire de toute cette puissance, les professionnels et créatifs en quête d’une tablette ultra-performante et réactive y trouveront largement leur compte. Et même s’ils attendent sûrement avec impatience l’arrivée du nouvel iPad Pro doté de la puce M4 et d’un écran OLED alléchant, l’iPad Pro 11 M2 de 2022 n’a pas dit son dernier mot, et deux ans après sa sortie, il est encore plus recommandable puisque son prix actuel baisse de près de 400 euros grâce à cette offre.

Les points essentiels de l’iPad Pro 11 M2

Un bel écran Liquid Retina de 11 pouces + 120 Hz

Une puce M2 bien puissante

iPadOS et toutes ses fonctionnalités

Lancé à 1 069,99 euros, l’iPad Pro 11 M2 (Wi-Fi, 128 Go) est désormais disponible à 699,99 euros sur Rakuten grâce au code promo RAKUTEN50. L’offre est valable uniquement aujourd’hui, ce mercredi 15 mai 2024.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iPad Pro 11 M2. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple iPad Pro 11 M2 au meilleur prix ?

Un design qui n’a pas pris une ride

Si vous vous attendiez à un iPad Pro 11 M2 radicalement différent, d’un point de vue physique, de la génération précédente, alors vous serez déçus, puisque ce modèle de 2022 reprend le même design que ses prédécesseurs. Bien sûr, ce n’est vraiment pas une mauvaise chose, tant les finitions de cette grande tablette fine sont toujours aussi exemplaires. Les bordures sont toujours aussi tranchantes et les angles arrondis, ce qui contribue à donner à cette tablette un aspect résolument moderne et haut de gamme. En plus, cet iPad Pro se manipule très facilement, même si le tenir à deux mains plutôt qu’à une seule sera bien plus confortable.

L’écran de l’iPad Pro 11 M2 n’est pas en reste et c’est une très belle dalle IPS Liquid Retina (LCD) de 11 pouces que la tablette embarque. Elle propose, comme l’iPad Pro 11 M1 avant elle, une définition de 2388 par 1668 pixels, largement suffisante pour la navigation, le streaming et le jeu, mais on aurait tout de même aimé que la marque propose une définition plus élevée que celle de l’ancien modèle pour profiter de meilleurs graphismes, par exemple. On se console avec la technologie ProMotion adaptatif qui permet de profiter d’un taux de rafraîchissement pouvant grimper à 120 Hz, soit l’assurance d’une excellente fluidité, ainsi qu’avec la luminosité maximale de 600 cd/m². L’écran se révèle aussi excellent sur la calibration des couleurs et couvre 100 % du spectre DCI-P3. Notez aussi que l’écran est compatible avec l’Apple Pencil de 2e génération, qui peut être détecté à 12 mm au-dessus de la dalle.

Un iPad aussi puissant qu’un PC portable

La grande nouveauté de l’iPad Pro 11 M2 a été, à sa sortie, son intégration de la surpuissante puce M2 de la marque. Apple promettait un CPU 8 cœurs « jusqu’à 15 % plus rapide » que celui de la puce M1, en plus de nous garantir des performances graphiques « jusqu’à 35 % plus rapides ». À l’usage, la tablette ne connaît aucun ralentissement et fait même des merveilles en jeu. C’est simple : il peut se mesurer sans problème à certains laptops. Les créatifs et professionnels qui ont besoin d’une tablette véloce et qui ne rougit pas face aux tâches gourmandes (retouche, montage…) devraient être conquis. Autrement, iPadOS est forcément de la partie et est toujours autant un régal à utiliser grâce aux applications optimisées et aux animations satisfaisantes. La fonction Stage Manager, avec son système de fenêtres flottantes, est bien là et iPadOS 17 amène quelques nouveautés sympathiques comme l’arrivée des widgets.

Enfin, côté autonomie, l’iPad Pro 11 M2 permet de travailler tout au long de la journée, et on peut même tirer sur une journée et demie en réglant le taux de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz. Deux heures sont par ailleurs nécessaires pour recharger totalement la tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPad Pro 11 M2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque à la Pomme, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPad du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.