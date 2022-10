Comment activer Stage Manager sur votre iPad pour utiliser le multitâche multifenêtres

iPadOS 16 est là et vous voulez tester la plus grosse nouveauté. On vous explique comment utiliser Stage Manager.

iPadOS 16 est là, et avec lui Stage Manager. Profitons-en pour faire le tour de cette nouvelle fonctionnalité.

Qu’est-ce que Stage Manager sur iPad ?

Une des grosses nouveautés d’iPadOS 16 est… La simple possibilité de brancher un écran externe et de l’utiliser comme second écran change. C’était très attendu et cela change donne pour quiconque passe des heures par jour à travailler sur son iPad. Avant, brancher un écran via l’USB-C… ne faisait que recopier ce que l’iPad affichait dans la définition de l’iPad. Dans le meilleur des cas, certaines applications vidéo affichaient la vidéo au bon format.

Cette gestion des écrans arrive en parallèle avec un nouvel outil de multitâche conçu pour faciliter le basculement rapide entre de nombreuses applications : Stage Manager.

Stage Manager place quatre « piles » d’applications sur le côté gauche de votre écran, comme un dock de vos différentes configurations d’écran. Il vient compléter Mission Control (pour afficher deux apps côte à côte) en vous donnant la possibilité de redimensionner des fenêtres et de les placer côte à côte. En gros, Stage Manager vous permet de créer des fenêtres superposées de différentes tailles dans une seule vue.

Le dock est visible, ce qui vous permet d’accéder facilement à toutes vos applications, mais toutes les applications récemment utilisées apparaissent sur la gauche. Il est donc très facile de passer de l’une à l’autre. Stage Manager vous offre également de nouvelles possibilités de mise en page. Vous pouvez travailler avec des fenêtres qui se chevauchent.

Comment activer Stage Manager ?

Par défaut, Stage Manager est désactivé sur iPadOS 16. Il faut donc l’activer.

Il faut installer iPadOS 16, si ce n’est déjà fait, et se rendre dans les Réglages d’iPadOS 16, puis dans la section Écran d’accueil et affichage, avant de toucher la ligne Stage Manager dans la section Multitâche et d’activer l’option Utiliser Stage Manager sur iPad.

Vous pouvez ainsi vous rendre dans les raccourcis, par ici :

Quels sont les iPad compatibles ?

Stage Manager est disponible uniquement les iPad Pro, voici la liste officielle :

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.