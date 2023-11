Black Friday 2023 : les avant-premières sont déjà live, voici les meilleures

Si le Single Day et le Black Friday débuteront dans quelques jours, certaines offres ont débuté cette semaine. Il y a de bonnes affaires sur les téléviseurs, les smartphones et bien plus encore.

Alors qu’il faut encore patienter quelques jours avant de pouvoir profiter des nombreuses promotions du Single Day et du Black Friday, certaines marques prennent de l’avance et appliquent d’ores et déjà des belles remises sur des produits. Retrouvez dans cet article les offres immanquables :

Les offres en avant-première

Dyson Gen5 Detect Absolute

Depuis plusieurs années, Dyson réinvente le secteur de l’électroménager avec ses lampes connectées, sèche-cheveux et même son casque purificateur d’air. Les aspirateurs-balais sont toutefois le domaine dans lequel le constructeur britannique s’illustre le mieux avec des références haut de gamme à plusieurs centaines d’euros, et à quasiment mille euros en ce qui concerne le Dyson Gen5 Detect Absolute. Ce dernier est en ce moment en promotion en boutique officielle où il profite d’une réduction de 200 euros.

Le Dyson Gen5 Detect Absolute en quelques mots

Capable de passer d’un aspirateur-balai à un aspirateur à main

Une puissance de 280 AW !

Une autonomie de 70 minutes en mode Eco

La lumière verte qui révèle les saletés invisibles

Au lieu de 999 euros habituellement, le Dyson Gen5 Detect Absolute est maintenant disponible en promotion à 799 euros en boutique officielle.

Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S



Les détenteurs d’un vélo électrique ou même d’une trottinette savent à quel point une pompe à air électrique est salvatrice dans bien des moments, puisque ce petit objet leur évite de pomper manuellement, et donc de se fatiguer inutilement. Mais avant de passer à l’achat, autant choisir le produit au meilleur rapport qualité/prix. En ce moment, c’est la très efficace Mi Portable Air Pump 1S qui occupe cette place, puisqu’en ce moment, son prix ne dépasse pas les 30 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Mi Portable Air Pump 1S

Compact et facile à transporter

Cinq modes de pression d’air prédéfinies

Arrêt automatique une fois la pression désirée atteinte

Initialement affichée à 59,99 euros, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est désormais vendue à 29,99 euros sur le site de Xiaomi grâce à une remise au panier et au code promo BF2023.

Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF)

Alors qu’on pense cette marque plutôt spécialisée dans les équipements bureautiques, Dell s’affirme aussi sur le terrain du gaming et a même sorti l’artillerie lourde avec cet écran PC gamer géant. Pour un prix raisonnable, on peut mettre la main sur une dalle Oled incurvée de 34 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé et une définition en Ultra WQHD. Et en ce moment, il est possible de faire une bonne affaire sur ce produit grâce à une réduction de 20 % en boutique officielle !

Pourquoi on recommande le Dell Alienware 34 QD-OLED

Un magnifique écran incurvé Oled avec un excellent HDR

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Une latence très faible

Une garantie de 3 ans contre le burn-in

Au lieu de 1 076 euros habituellement, le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) est maintenant disponible en promotion à 860,05 euros en boutique officielle.

Acer Swift 3 OLED (SF314-71)

Avec le Swift 3 Oled, Acer délivre une machine performante au quotidien dans un format compact. Elle propose même une belle qualité d’image avec sa dalle Oled. Bref, il a tout pour plaire, d’autant plus avec une promotion faisant passer son prix sous les 1 000 euros.

Les avantages du Acer Swift 3 OLED (SF314-71)

Un joli laptop fin et léger

Un écran Oled de 14 pouces en définition 2,8K

Le combo i7-12700H + 16 Go de RAM + 1 To de stockage

Au départ à 1 399 euros, l’Acer Swift 3 OLED (SF314-71) se négocie en ce moment à 999 euros sur le site de la marque, mais en appliquant le code WEEKEND5, il chute à 929,05 euros.

Lenovo Legion R27fc-30

Avec son écran incurvé, son taux de rafraîchissement (très) élevé et son taux de réponse réduit, l’écran PC gamer Lenovo Legion R27fc-30 coche un grand nombre de cases pour les gamers exigeants. Les technologies qu’il propose ne feront qu’améliorer l’expérience des joueuses et joueurs sur PC, qui profiteront d’ailleurs d’une promotion intéressante aujourd’hui.

Les points forts du Lenovo Legion R27fc-30

Un écran incurvé de 27 pouces en FHD

Un taux de rafraîchissement à 240 Hz + un temps de réponse de 0,5 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Affiché à 249,90 euros, l’écran PC Lenovo est aujourd’hui remisé à 219 euros sur le site du constructeur.

NCM C5

Le NCM C5 est un vélo électrique qui nous a conquis au point de lui attribuer la note de 9/10 à notre test. Même s’il a ses défauts, son autonomie et son rapport qualité-prix peuvent être suffisants pour vous convaincre. Affiché à un tarif attractif, aujourd’hui, il perd 440 euros de son prix.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le NCM C5.

Les points forts du NCM C5

Le couple de 50 Nm efficace

Une excellente autonomie

Un bon rapport qualité-prix

Au lieu de 1 099 euros habituellement, le NCM C5 est maintenant disponible en promotion à 659 euros chez Cdiscount. N’oubliez pas que vous pouvez recevoir des aides de l’État et de votre collectivité territoriale pour acheter un vélo électrique, ce qui peut considérablement réduire votre dépense.

On le trouve aussi au même prix sur le site de la Fnac.

Soundcore Life Q30 by Anker

Ce casque audio est non seulement capable d’atténuer les bruits extérieurs, mais profite aussi d’une autonomie solide pour en profiter de longues heures. Notés 8/10 par nos soins et placer numéro 1 dans notre guide des meilleurs casques pas chers, ce modèle est très recommandable surtout maintenant qu’il perd 20 % de son prix.

Pour en apprendre davantage, retrouvez notre test complet sur le casque Anker Soundcore Life Q30.

Les points clés du Soundcore Life Q30 d’Anker

Un casque volumineux, mais confortable

La qualité de la réduction de bruit et la restitution des médiums

Une autonomie très confortable

Proposé au tarif de 79,99 euros, le casque audio Soundcore Life Q30 d’Anker bénéficie de 20 % de remise grâce à un coupon promotionnel et se passe donc à 63,99 euros une fois dans le panier sur le site d’Amazon.

Samsung 980 Pro

Vous êtes un peu juste côté stockage sur votre PS5 ou vous souhaitez tout simplement apporter un boost de puissance à votre PC ? Un SSD de type NVMe apparaît comme une solution évidente. Et si vous cherchez à vous en procurer un bon, le modèle 980 Pro de Samsung avec 2 To de stockage est à moins de 115 euros.

Les points forts du SSD Samsung 980 Pro

Des débits allant jusqu’à 7 000 Mo/s

La présence d’un contrôleur thermique

Une grande capacité de stockage : 2 To

Vendue au départ à 278,20 euros, le SSD M.2 Samsung 980 Pro (MZ-V8P2T0BW avec 2 To de stockage est actuellement en promotion à 114,99 euros sur le site d’Amazon.

Dyson V15 Detect Absolute

Les produits Dyson sont très populaires, mais sont vendus à des prix très élevés. C’est pourquoi il est intéressant de passer par le reconditionner pour en obtenir un. En ce moment, le Dyson V15 Detect Absolute coûte 420,10 euros au lieu de 799 euros.

Les points forts du Dyson V15 Detect Absolute

Équipé d’un laser vert pour mieux apercevoir les poussières ;

Un format modulable avec une aspiration puissante ;

Une autonomie d’une heure.

Vendu neuf à 799 euros, le balai aspirateur Dyson v15 Detect Absolute revient moins cher en reconditionné : 479 euros sur le site du constructeur, mais en appliquant le code RECYCLE10, il tombe aujourd’hui à 420,10 euros.

Retrouvez le Dyson v15 Detect Absolute à 420 RECYCLE10

HTC Vive XR Elite

HTC a sorti un tout nouveau casque de réalité virtuelle : le Vive XR Elite. Un casque haut de gamme qui mise sue la réalité mixte, un mélange de réalité virtuelle et réalité augmentée. Si vous êtes intéressé et souhaitez découvrir cette expérience qu’offre ce casque, sachez qu’il faut normalement y mettre le prix fort, mais grâce à Amazon, il est possible d’économiser 300 euros.

Les points forts du HTC Vive XR Elite

Un casque soigné et confortable ;

La meilleure réalité mixte qui existe ;

La fiche technique et les performances.

Lancé à 1 399 euros, le casque de réalité virtuelle HTC Vive XR Elite est en baisse et se trouve désormais à 1 099 euros sur Amazon.

TCL 75QLED870

Généralement, les téléviseurs d’une diagonale de 75 pouces sont affichés à des prix bien élevés, surtout s’ils embarquent les caractéristiques parmi les plus recherchées : belle qualité d’image, compatibilité Dolby Vision, HDR10+ ou encore Dolby Atmos, HDMI 2.1, beau design… Toutefois, certains modèles, qui proposent le tout, profitent de bonnes réductions. C’est le cas du modèle 75C735 de chez TCL qui bénéficie d’une réduction de 630 euros sur son prix d’origine actuellement.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, voici notre test sur le téléviseur TCL 75C735.

Les points forts du TCL 75C735

Une grande dalle QLED 4K HDR et 144 Hz ;

Compatible HDR10+, Dolby Vision et Dolby Vision IQ ;

La présence de 4 ports HDMI 2.1 et les modes ALLM et VRR ;

Sans oublier l’interface Google TV.

D’abord vendu à 1 299 euros, puis remisé à 999 euros, le téléviseur TCL 75C735 se trouve désormais à 863 euros sur le site Ubaldi grâce au code 3JOY311023 et une ODR de 100 euros.

Google Pixel 7a

Plusieurs mois après la sortie des Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la firme de Mountain View a commercialisé la version abordable de ce duo, le Google Pixel 7a. Au programme : un format séduisant, de bonnes performances pour sa tranche de prix, mais surtout un appareil photo qui écrase la concurrence. Aujourd’hui, le Pixel 7a voit son prix chuter à un niveau inédit.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 7a.

Les atouts du Google Pixel 7a

Un format compact avec un écran bien calibré ;

Un excellent appareil photo avec un x8 numérique convaincant ;

La Pixel Experience.

Au lieu de 509 euros habituellement, le Google Pixel 7a est maintenant disponible en promotion à 459 euros chez Amazon et Cdiscount. De plus, le chargeur officiel de 30 W est offert.

OnePlus Nord 2T

Avec sa gamme Nord, OnePlus propose des appareils milieu de gamme polyvalents. Le Nord 2T est un modèle qui sera satisfaire la plupart des utilisateurs, sans à devoir briser votre tirelire. Il se vend à un prix abordable tout en promettant d’exploiter au mieux le savoir-faire de la marque. Aujourd’hui, il se négocie à son prix le plus bas.

Le OnePlus Nord 2T 5G, c’est quoi ?

Un très bel écran Amoled 90 Hz ;

Une charge très rapide de 80 W ;

De belles performances ;

Des photos assez jolies.

Au lieu de 429 euros à sa sortie, le OnePlus Nord 2T 5G (dans sa version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM) est disponible à 279 euros, soit une réduction de 34 %.

Lenovo Legion Slim 5i 16

Lenovo s’est fait une réputation côté gaming avec sa gamme Legion sur ses PC portables. En effet, le constructeur propose des machines aux configurations solides, qui permettent de faire tourner les titres les plus gourmands, sans aucun accroc, à l’image du Lenovo Legion Slim 5i. Ce modèle est d’habitude proposé à un prix très élevé, mais cette remise de plus de 20 % vient adoucir la facture.

Le Lenovo Legion Slim 5i 16 propose…

Un écran IPS WQXGA de 16 pouces + 240 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 4060 + i7-13700H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

De base à 1 699 euros, le PC portable Lenovo Legion Slim 5i voit son prix baisser de 23 % et s’affiche maintenant à 1 299 euros sur le site du constructeur.

Pour rester à l’affût des promotions, n’hésitez pas à jeter un œil à notre rubrique de bons plans.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.