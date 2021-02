Introduction

Avec son Soundcore Life Q30, Anker propose une alternative aux références du marché des casques à annulation de bruit, le tout pour 80 euros. Voici son test complet.

Quand on pense aux casques à réduction de bruit, ce sont surtout Bose, Sony et, plus récemment, Apple qui viennent en tête. Néanmoins, il existe désormais des casques Bluetooth antibruit à des prix bien plus accessibles que les plus de 300 euros des modèles haut de gamme. C’est le cas du Life Q30 de Soundcore, la marque audio d’Anker. Lancé à 80 euros, on a testé ce casque à réduction de bruit active.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2021 ?

Fiche technique du Soundcore Life Q30

Modèle Soundcore Life Q30 Format casque supra-auriculaire Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 60 heures Version du Bluetooth 5.0 Poids 260 grammes Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle qui nous a été prêté par la marque.

Un casque très plastique

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker reprend les principaux aspects de n’importe quel casque sans fil. Il s’agit d’un casque circum-aural, c’est-à-dire qu’il va englober l’ensemble de l’oreille et non pas de poser sur le pavillon auditif. Ce format de casque, s’il est plus encombrant en raison de la taille des coussinets, a cependant le mérite de proposer une meilleure isolation passive qu’un modèle supra-aural, condition sine qua none pour obtenir une bonne réduction de bruit active.

Reste que le casque Soundcore est particulièrement volumineux. Une fois posé sur la tête, l’arceau est bien voyant et le Life Q30 n’échappe pas à l’effet Mickey de certains modèles. Les coussinets sont bien visibles et l’arceau, qui vient attraper les écouteurs à l’extérieur de ceux-ci, est bien visible. Il peut néanmoins se régler assez facilement à l’aide d’un système coulissant. Le Soundcore Life Q30 peut par ailleurs se replier et les écouteurs peuvent pivoter sur plus de 90 degrés. Anker fournit par ailleurs une housse de transport semi-rigide avec son casque pour le transporter facilement.

Une fois le casque sur la tête, il se fait plutôt confortable. Il faut dire que les coussinets ont beau paraître épais, la mousse n’est pas des plus rigides. C’est plutôt confortable les premiers temps, mais on craint qu’elle ne vienne à s’abîmer après plusieurs mois d’utilisation. Le Soundcore Life Q30 n’a d’ailleurs pas tendance à trop appuyer sur le haut du crâne — ou l’essentiel du poids est réparti — ou sur les oreilles et on se fait assez rapidement à ses 250 grammes.

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker // Source : Frandroid Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker // Source : Frandroid

Concernant les différents contrôles et connectiques, on va retrouver une prise USB-C sous l’écouteur gauche, accompagnée du bouton de mise en veille et du bouton permettant de contrôler la réduction de bruit. Une LED est également présente, indiquant le niveau de charge du casque. Sous l’écouteur droit, on va avoir les deux touches de volume, le bouton de mise en pause ainsi qu’une prise casque, permettant d’utiliser le casque en filaire à l’aide du câble fourni.

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker // Source : Frandroid Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker // Source : Frandroid

Le plus embêtant finalement sur le design du Soundcore Life Q30 est la qualité des matériaux. Outre les mousses qui semblent trop légères, on regrette surtout qu’Anker ait intégré autant de plastique. C’est simple : ça s’entend une fois qu’on a mis le casque sur les oreilles. Le Life Q30 résonne parfois de son assez disgracieux lorsqu’on bouge un peu trop ou, simplement, qu’on touche aux écouteurs ou aux boutons. Il n’y a que sur l’arceau, pour des raisons de solidité et de flexibilité, qu’Anker a intégré du métal.

Notons également que le Soundcore Life Q30 n’est pas certifié pour son étanchéité et qu’il est donc déconseillé de le porter sous la pluie ou en transpirant.

Des contrôles au bouton plutôt efficaces

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker, dispose, comme on l’a vu, de plusieurs boutons. Pour allumer le casque et le connecter la première fois à votre smartphone, il vous faudra appuyer sur le bouton de mise sous tension pendant trois secondes. Dès lors, le voyant clignotera en bleu pour vous indiquer que le casque passe en mode appairage. Il vous suffit alors de vous rendre dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, PC ou tablette, pour y trouver le casque et vous y connecter. Notons par ailleurs qu’Anker a intégré une puce NFC à son casque, pour l’appairage rapide. Il vous suffira alors d’approcher le smartphone de l’oreillette droite pour le connecter. Dommage cependant, Anker n’a intégré aucun logo signalant l’emplacement précis de la puce NFC et il faudra parfois s’y prendre à plusieurs fois pour trouver le bon endroit où positionner le smartphone.

Une fois le casque sur les oreilles, il se contrôle aussi facilement que les boutons ne le laissent entendre. On va pouvoir augmenter ou diminuer le volume directement à l’aide des touches dédiées, mettre en pause ou en lecture avec un appui sur le bouton correspondant et changer de morceau en appuyant sur… les boutons de volume. Contrairement à la plupart des casques, il ne suffit pas d’appuyer deux fois sur la touche de lecture pour aller au titre suivant, mais il faudra appuyer une seconde sur le bouton d’augmentation du volume. Il en va de même pour le titre précédent à l’aide du bouton de diminution du volume. La démarche n’est pas des plus intuitives les premiers instants, mais on s’y fait finalement assez rapidement.

Il en va de même pour les boutons. Au début, il ne sont pas évidents à trouver instinctivement aux dois. Il faut dire qu’ils ont tous une forme assez similaire au toucher. Néanmoins, après quelques jours d’utilisation, on s’y fait plutôt facilement avec le contrôle de la musique du côté gauche et le contrôle de la réduction de bruit côté droit. Notons par ailleurs que les contrôles ne peuvent pas être modifiés.

En plus de l’utilisation en Bluetooth, le Soundcore Life Q30 peut également être utilisé en filaire. Anker fournit d’ailleurs un câble de 120 cm dans l’étui du casque. Bon point, il s’agit d’un câble stéréo standard avec des fiches jacks 3,5 mm des deux côtés. S’il vient à casser, vous pourrez donc facilement le remplacer. Lorsque le câble est branché, le casque perd automatiquement la connexion Bluetooth, mais il est possible de l’utiliser allumé afin de profiter de la réduction de bruit active. Par ailleurs, les contrôles du casque ne permettent alors plus de mettre la musique en pause ou de régler le volume. Cette possibilité de passer le casque en utilisation filaire a cependant un avantage indéniable, puisqu’elle permet d’utiliser le casque, même éteint, lorsqu’il est à court de batterie.

Concernant l’utilisation en Bluetooth, signalons que le Soundcore Life Q30 utilise la version 5.0 de la norme sans fil, mais qu’il n’est pas compatible Bluetooth multipoint. Impossible donc de l’utiliser connecté simultanément à un smartphone et un ordinateur.

Pour contrôler davantage le casque qu’avec les seuls boutons physiques, Anker propose une application smartphone dédiée : Soundcore. Celle-ci est plutôt limitée, mais va toutefois vous permettre de mettre à jour le firmware du casque, de modifier le niveau de réduction de bruit et du mode transparent, d’accéder à un égaliseur, ou de diffuser des sons d’ambiance pour vous aider à vous endormir. Bon point pour ce dernier, non seulement on peut configurer une minuterie, mais les sons d’ambiance peuvent être finement gérés avec un mixage entre différentes ambiances proposées — oiseaux, vagues, vent, train, etc.

Soundcore Télécharger Soundcore gratuitement APK

Une réduction de bruit étonnante pour son prix

On l’a vu un peu plus tôt, le Life Q30 de Soundcore est équipé d’un système de réduction de bruit active. En plus de l’isolation passive permise par son format circum-aural, le casque va utiliser différents microphones pour capter et analyser les sons extérieurs et restituer une inversion de phase. Une fonction qui a donc le mérite de proposer un son inverse à celui extérieur et donc de l’annuler.

Si cette fonction est loin d’être neuve sur les casques audio, elle est cependant généralement réservée aux modèles les plus haut de gamme. Il est rare d’en profiter sur un casque lancé à moins de cent euros, même si l’on peut citer notamment le Mpow H19 IPO proposé à moins de 50 euros.

Sur l’Anker Soundcore Life Q30, la réduction de bruit peut être réglée directement depuis l’application Soundcore. Comme on l’a vu, elle va permettre de choisir entre les trois modes principaux : réduction du bruit, modes transparence ou normal. Logiquement, ce dernier mode ne va pas toucher du tout au son ambiant et le second va permettre d’entendre, de manière accentuée, les sons extérieurs, comme si vous ne portiez pas de casque. On n’est pas au niveau de la restitution d’un casque haut de gamme comme le Sony WH-1000XM4 ou l’Apple AirPods Max, mais c’est suffisamment efficace pour entendre les discussions ou la circulation autour de vous.

Enfin, le premier mode concerne bien évidemment la réduction de bruit. Il va vous permettre de choisir entre trois filtres différents : transport — pour limiter les bruits de moteur et de circulation — intérieur — qui va se concentrer sur les voix — et extérieur — qui réduit le son ambiant dans son ensemble. À l’usage, c’est bel et bien le mode transport qui s’avère le plus efficace filtrant aussi bien les voix proches de vous que les bruits de circulation. Étrangement, le mode extérieur est un peu plus faiblard et le mode intérieur va moins bien filtrer les voix que ce mode transport.

Pour tout dire, la réduction de bruit du Life Q30 est étonnamment efficace sur un casque à ce niveau de prix. On pourra regretter un souffle assez présent et des interférences à cause du vent mais, dans l’ensemble, le Life Q30 s’avère très efficace dans sa réduction de bruit, capable de filtrer correctement les bruits d’un véhicule à proximité, de réduire considérablement les sons d’un métro en pleine course ou même d’atténuer les voix de collègues bavards près de votre bureau. Sans égaler les cadors du genre de chez Bose, Sony ou Apple, le casque d’Anker est une excellente surprise dans ce domaine.

On notera également que la réduction de bruit peut aussi être activée depuis le bouton dédié, sous l’écouteur gauche. Celui-ci va vous permettre de passer alternativement du mode normal au mode transparent et au mode de réduction de bruit. Malheureusement, le casque ne va pas alterner automatiquement entre les différents modes de réduction de bruit en fonction de l’environnement sonore.

Un son agréable dans les médiums

Le Life Q30 de Soundcore est équipé de deux transducteurs de 40 mm de diamètre, un pour chaque oreille. Il est par ailleurs compatible avec les codecs AAC et SBC, c’est-à-dire les deux plus basiques proposés sur le marché. Nulle trace ici de compatibilité avec l’aptX ou le LDAC, que l’on trouve généralement sur des casques plus haut de gamme.

Pour tester la qualité audio du Soundcore Life Q30, je l’ai connecté en Bluetooth à un Oppo Find X2 Pro. Les fichiers écoutés sont ceux proposés par Spotify en qualité « très élevée », équivalent à du 320 kbps. Concernant l’égalisation, j’ai utilisé celle proposée par défaut par le casque, le preset « signature Soundcore », tandis que la réduction de bruit était activée.

On a ici affaire à un casque qui se veut plutôt équilibré, mais qui va souvent manquer de définition. Par exemple, sur Bad Guy de Billie Eilish, le Soundcore Life Q30 parvient à bien retranscrire la profondeur des basses derrière la voix de la chanteuse américaine. Néanmoins, elles manquent de rondeur et de netteté. Il en va de même pour la voix de l’artiste en elle-même, avec parfois des grésillements qui se font entendre. Sur Come Away With Me de Norah Jones, le résultat est plus convaincant avec une bonne spatialisation sonore. Pour les aigus, Thriller de Michael Jackson sonne encore une fois plutôt bien, avec une guitare électrique bien présente, mais des cymbales qui sont légèrement en retrait. Dans l’ensemble, le Life Q30 a tendance à favoriser les médiums plutôt que les aigus.

La dynamique du casque est particulièrement faible, avec des sons censés être joués à un volume bas qui se retrouvent au même niveau sonore que les sons les plus forts. C’est particulièrement perceptible sur la Symphonie numéro 5 de Beethoven.

Dans l’ensemble, on a donc affaire ici à un son assez chaleureux, mettant l’accent sur des médiums de qualité et, dans une moindre mesure, sur des basses un peu plus brouillonnes. Le casque va surtout montrer ses limites dans la précision du rendu sonore et sur la dynamique. Pour le son, si la signature sonore proposée par défaut ne vous satisfait pas, l’application Soundcore vous permet de choisir parmi 22 presets, d’acoustique à réduction des aigus en passant par latino, jazz, petit haut-parleur ou podcast. Il est également possible de régler soi-même un égaliseur huit bandes pour affiner le rendu sonore selon nos goûts.

Concernant les appels vocaux, le Soundcore Life Q30 a beau être équipé de deux microphones censés capter votre voix, elle aura parfois du mal à être mise en avant. Sur un boulevard avec une forte circulation, mon interlocuteur avait du bien du mal à décerner tout ce que j’ai pu lui dire. Si la captation est bien meilleure avec un environnement plus calme, le smartphone peine tout de même à faire fi des bruits du vent qui viennent eux aussi parasiter la conversation.

Une autonomie extrêmement confortable

Du côté de l’autonomie, Anker affirme que son Life Q30 peut fonctionner pendant 40 heures avec réduction de bruit, et jusqu’à 60 heures sans réduction de bruit grâce à la batterie embarquée de 720 mAh. Des affirmations qui correspondent bien à ce que j’ai pu noter durant mon test. En lançant l’écoute un vendredi à 20h30 avec un volume à 75 % et l’activation de la réduction de bruit, le casque ne s’est éteint que le dimanche soir à 18h. Un rapide calcul indique ainsi que le casque a pu fonctionner pendant 45 h et 30 minutes consécutives.

Pour la recharge, le Soundcore Life Q30 est fourni avec un câble USB-A vers USB-C, tandis que le casque en lui-même intègre une prise USB-C. En l’absence de bloc de charge, il vous faudra donc utiliser un chargeur de smartphone ou directement le brancher à un ordinateur.

De mon côté, en branchant le casque à un chargeur de 22,5 W avec une batterie complètement vidée, il m’aura fallu 1h45 avant que le Life Q30 ne soit complètement chargé. Un résultat encore une fois en phase avec les indications d’Anker selon lesquels deux heures suffisent pour une charge complète. Notons néanmoins que le casque ne peut pas être utilisé en mode actif lorsqu’il est en charge, mais on peut néanmoins l’utiliser un mode passif, en connectant un câble jack.

Prix et disponibilité du Soundcore Life Q30

Le casque Soundcore Life Q30 d’Anker a été lancé en novembre 2020. Le casque est proposé au tarif de 80 euros. Trois coloris sont disponibles : bleu, rose et noir. Seulement, les deux premiers sont disponibles en exclusivité sur le site de Soundcore.