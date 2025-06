Le Xbox Game Pass pourrait (encore) augmenter son prix

En faisant évoluer la Xbox d’une console à un système où tout appareil connecté peut devenir une Xbox, Microsoft en a profité pour mettre au cœur de sa nouvelle stratégie un abonnement déjà largement plébiscité : le Xbox Game Pass. Lancé en 2017, ce service de Microsoft permet aux joueurs d’accéder à un large catalogue de jeux en illimité moyennant un abonnement mensuel. Au fil des années, l’offre s’est enrichie pour accueillir une version cloud gaming, répondant parfaitement à la nouvelle stratégie de Microsoft. Maintenant installée, Microsoft pourrait en augmenter le prix.

Pour aller plus loin

Le Game Pass vous coûtera bientôt (beaucoup) plus cher, mais pas en euros

Selon Windows central, cette augmentation a été repérée dans le code interne sous le charmant nom de « SubscriptionPriceIncrease ». Apparaissant dans les fenêtres contextuelles du service Xbox Cloud Gaming, cette ligne de code suggère qu’il faut s’attendre à une hausse imminente des tarifs sans pour autant que l’on connaisse exactement le montant qu’il faudra débourser.

Pour aller plus loin

Le Xbox Game Pass coûte plus cher à Microsoft que vous ne l’imaginez

Actuellement, les abonnés au Game Pass peuvent profiter d’une formule basique à 6,99 euros par mois. En revanche, il faut déjà compter 17,99 euros par mois pour accéder à la formule Ultimate permettant d’avoir accès au Game Pass sur PC, console, mais aussi le Cloud. Selon Windows Central, Microsoft envisagerait un abonnement dédié au cloud, avec une tarification spécifique. De quoi accorder ses violons avec la nouvelle stratégie mise en place tout en soulageant, peut-être, le portefeuille des joueurs.

Rejoignez-nous de 17 à 19h, un mercredi sur deux, pour l’émission UNLOCK produite par Frandroid et Numerama ! Actus tech, interviews, astuces et analyses… On se retrouve en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube !