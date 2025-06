Ce système révolutionnaire pour vélo électrique supprime chaîne et vitesses et débarque sur 4 modèles d’exception

Le fabricant français HeritageBike dégaine quatre vélos électriques, dont un speedbike, tous équipés du système Cixi Pers qui élimine tout composant mécanique pour proposer une transmission 100 % électronique. Présentation.

Source : HeritageBike

Les Ateliers HeritageBike, installés près du lac d’Annecy, lancent une gamme complète de vélos électriques haut de gamme équipés de série du pédalier électronique PERS (Pedaling Energy Recovery System) développé par la société Cixi. Nous avions déjà rencontré la marque aux Prodays 2024, à Toulouse, où était exhibé le fameux Heritage Altitude 2X2, muni de deux roues motrices.

Cette fois-ci, HeritageBike dégaine trois vélos électriques et un speedbike, tous équipé du système Cixi Pers, développé par l’entreprise française Cixi.

C’est quoi, le Cixi Pers ?

Le Cixi Pers est un pédalier électronique qui fonctionne sans chaîne ni courroie. Cette technologie permet de transmettre l’énergie du pédalage directement à la roue via un système 100 % électronique, éliminant ainsi les composants mécaniques traditionnels comme la chaîne ou le dérailleur. Le tout intègre un système de récupération d’énergie qui optimise l’autonomie du cycle.

Aussi, il n’y a plus besoin de changer de vitesse, puisque le pédalier électronique gère en continu l’ajustement de couple nécessaire. Pratique en environnement urbain, où les changements de rapport sont généralement fréquents. L’algorithme adapte également en temps réel la résistance en fonction de la cadence du pilote.

Quatre modèles électriques présentés

Précisons que les vélos d’HeritageBike sont tous fabriqués en série limitée dans ses ateliers en Haute-Savoie. Chaque modèle vise un usage spécifique, du vélo urbain au speedbike, avec un soin tout particulier porté au design, aux matériaux, et à l’intégration des composants.

Heritage Heroes Touring (25 km/h) – Livraison juillet 2025

Il s’agit ici d’un fatbike, comme vous pouvez le constater avec ses larges pneus d’une largeur de quatre pouces. Ce design clivant a tout de même le mérite d’apporter généralement une bonne dose de confort et de stabilité. Il est avant tout conçu pour la ville.

Source : HeritageBike

Cadre : acier chromoly

Fourche : télescopique inversée, 40 mm de débattement

Système d’assistance : Cixi (PERS – moteur – batterie 705 Wh)

Autonomie : 100 km (à moduler selon l’utilisation)

Régénération : 10 à 15 %

Selle : Brooks – C67 Cambium

Tige de selle télescopique : 75 mm

Éclairage avant : type moto – LED

Éclairage arrière : Supernova – TL3 PRO

Freins : Magura MT Trail Sport, disque 180 mm

Pneus : VeeTire Huntsman / 20 x 4.0

Poids : 39 kg

Couleur : Vert Heritage / Noir Métallisé / Gris Nacré

Options : batterie 1410 Wh, porte-bagages, peinture personnalisée

À partir de 205€ /mois. LOA 36 mois ou 9 990€ TTC.

Heritage Escapade Touring (25 km/h) – Livraison juillet 2025

Ce modèle joue la carte de la polyvalence, avec des capacités aussi bien taillées pour la ville que les sentiers lors de vos balades dominicales.

Source : HeritageBike

Cadre : fibre de carbone

Fourche : Manitou Markhor – 100 mm de débattement

Système d’assistance : Cixi (PERS – moteur – batterie 705 Wh)

Autonomie : 100 km

Régénération : 10 à 15 %

Selle : Brooks – C67 Cambium

Poignées : Brooks Ergon

Éclairage avant : Supernova mini 2 pro

Éclairage arrière : Supernova – TL3 PRO

Freins : Magura MT Sport – 2 pistons, disque 180 mm

Pneus : Maxxis Rekon – 27.5 x 2.8

Poids : 28 kg

Couleur : Gris Heritage / Noir Heritage

À partir de 185 € /mois. LOA 36 mois ou 8 990 € TTC.

Heritage Style Touring (25 km/h) – Livraison juillet 2025

Il ressemble en tous points à l’Escapade Touring, avec une philosophie plus urbaine grâce à des pneus orientés route. C’est la seule différence entre les deux modèles.

Source : HeritageBike

Cadre : fibre de carbone

Fourche : Manitou Markhor – 100 mm de débattement

Système d’assistance : Cixi (PERS – moteur – batterie 705 Wh)

Autonomie : 100 km

Régénération : 10 à 15 %

Selle : Brooks – C67 Cambium

Poignées : Brooks Ergon

Éclairage avant : Supernova mini 2 pro

Éclairage arrière : Supernova – TL3 PRO

Freins : Magura MT Sport – 2 pistons, disque 180 mm

Pneus : Schwalbe Super Moto X – 27.5 x 2.8

Poids : 28 kg

Couleur : Gris Heritage / Noir Heritage

À partir de 185€ /mois. LOA 36 mois ou 8 990€ TTC.

Heritage Heroes GT 45 – Speedbike (45 km/h) – Livraison octobre 2025

Source : HeritageBike

Il s’agit ici d’un speedbike capable de filer jusqu’à 45 km/h. Il est donc soumis à une réglementation spécifique en France : immatriculation, assurance, port obligatoire d’un casque et de gants homologués, usage strictement limité à la route et non sur les pistes cyclables.

Cadre : acier chromoly

Fourche : télescopique inversée, 40 mm de débattement

Système d’assistance : Cixi (PERS – moteur – batterie 1410 Wh)

Autonomie : 100 km

Régénération : 10 à 15 %

Selle : Brooks – C67 Cambium

Éclairage avant : Supernova – M99 Pro2

Éclairage arrière : Supernova – TL3 PRO S

Freins : Magura CMe5, disque 203 mm

Pneus : VeeTire Chican / 20 x 4.0

Poids : 43 kg

Couleur : Vert Heritage / Noir Métallisé / Gris Nacre

À partir de 249 € /mois. LOA 36 mois ou 11 990 € TTC.