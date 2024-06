L’entreprise Ateliers HeritageBike est présente aux Prodays 2024 pour exhiber « ses vélos électriques d’exception ». L’occasion de découvrir en chair et en os le fameux Heritage Altitude 2X2, muni de deux roues motrices, et de faire le point sur l’avancée du projet.

Impossible de ne pas rester scotché devant les vélos électriques du stand d’Ateliers HeritageBike, qui a fait le déplacement aux ProDays 2024, organisés à Toulouse du dimanche 23 au mardi 25 juin. Leurs VAE détonnent, interpellent, attirent et nous laissent aucun autre choix que de s’approcher de plus près pour les dévorer des yeux.

Basé à Annecy, HeritageBike n’est pas là pour « faire du mass market », prévient Michel Dos Santos, un associé de la marque. « On vient apporter une nouveauté dans le vélo. Notre but, c’est de faire des vélos électriques d’exception, pour une niche particulière de clients qui veulent s’approprier une pièce unique », nous explique-t-il.

« On se doit de faire des vélos iconiques »

Une approche qui nous fait évidemment penser au vélo électrique Coleen, depuis repris par Rebirth. Michel Dos Santos abonde : « On se doit de faire des vélos iconiques, avec une personnalisation propre à chacun. On veut mettre de l’exception dans nos produits, c’est le propre de la marque ».

L’Heritage Heroes Club // Source : Grégoire Huvelin – Frandroid L’Heritage Origine // Source : Grégoire Huvelin – Frandroid L’Heritage Altitude // Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

Avec un catalogue de sept vélos électriques au style parfois plus conventionnel, mais aussi très vintage, et avec des prix oscillant entre 6470 et 12 990 euros, HeritageBike a en outre le mérite de faire du 100 % français. « Le cadre acier du Origine est fabriqué dans les Hautes-Alpes, celui du modèle Heroes est fait à Annecy », nous énumère Guillaume Monsigny, co-fondateur et désigner de la marque.

« On est sur de la petite production, et on souhaite faire émerger le savoir-faire français », poursuit notre interlocuteur.

L’Heritage Altitude 2X2, un « vélo électrique » qui se cherche encore

L’Heritage Altitude 2X2, sur lequel Frandroid a récemment écrit un article, va lui aussi bénéficier d’un sourcing très français. À quelques petites exceptions, à l’image des pneus Vee Tire produits à Taiwan et des freins issus d’Allemagne. La batterie et le moteur sont quant à eux d’origine française.

En rencontrant des représentants de la marque, une question nous turlupinait forcément : à quelle catégorie de véhicule appartient l’Heritage Altitude 2X2 ? Pour rappel, il s’équipe de deux roues motrices – un dans chaque roue – et d’une transmission sans chaîne imaginée par Cixi, qui gère aussi tout l’électronique et le moteur. Même si chaque moteur est limité à 250 W, comme le veut la loi, le cumul des deux fournit un total de 500 W.

Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid Source : Grégoire Huvelin – Frandroid

En réalité, la marque elle-même ne sait pas trop encore. « Ça va même monter à plus de 500 W », nous précise-t-il, preuve que l’Heritage Altitude 2X2 n’aura probablement pas sa place dans la famille des vélos électriques, mais plutôt des speedbikes. « C’est aujourd’hui un prototype : on sait vers quoi on tend, on connaît les futures évolutions à apporter », nous indique-t-on.

Pas avant l’année prochaine

Pour autant, sa sortie n’est clairement pas prévue pour tout de suite : « Ce sera pour l’année prochaine, il y a encore beaucoup de travail avec ce qu’on a déjà aujourd’hui ». Travail ou pas, l’Heritage Altitude 2X2 a dans tous les cas déjà une gueule. Une gueule que l’on n’est pas prêt d’oublier et qui devrait marquer plus d’un esprit.