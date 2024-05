Combinant deux roues motrices, une propulsion bimoteur et une transmission électronique, le « vélo électrique » Heritage Altitude 2X2 est un condensé de performances et de technologie.

Le monde du vélo électrique n’a pas fini de nous étonner et de s’inspirer d’autres industries. Heritage Bikes puise ainsi dans l’univers de la moto et donne un premier aperçu de son nouveau VAE : l’Altitude 2X2.

Le « 2X2 » signifie que ce moteur dispose de deux moteurs et de deux roues motrices. Ce n’est pas inédit, car Duotts commercialise déjà un tel engin, et Yamaha a présenté un tel concept voilà quelques mois. Ici, l’Heritage Altitude 2X2 innove en y ajoutant une transmission électronique.

Hautes performances et innovation française

Et oui, ce vélo sans chaîne ni courroie reprend le système Cixi, que nous avions découvert en 2023. Le principe est celui d’une génératrice située au niveau du pédalier, communiquant avec un ou plusieurs moteurs via un un câblage électrique, sans aucune vitesse, et adaptant la puissance selon le besoin.

Originaire de Savoie, Heritage Bikes promet jusqu’à 1125 W de puissance. On ne sait pas si cette puissance est nominale ou en pic, mais il y a fort à parier que ce deux-roues ne se cantonne pas à 250 W comme le stipule la loi qui encadre les VAE. Dans ce cas-là, il basculerait dans la catégorie des speedbikes, régie par d’autres règles strictes.

Le deux-roues de la marque française offre une allure de petite moto électrique et possède des composants très haut de gamme. Il inclut une double suspension BOS 160 mm, des freins Magura MT7 Pro aux étriers 4 pistons et des roues mulets 29/27,5 pouces très larges chaussées de pneus Schwalbe. De fabrication principalement française, ce vélo électrique dispose d’un cadre en carbone (plus un triangle arrière aluminium) et des roues Mavic.

Un prototype bimoteur bientôt en série ?

L’Heritage Altitude 2X2 sera présenté officiellement lors du salon Eurobike 2024 à Francfort (Allemagne), du 3 au 7 juillet. Encore sous forme de prototype, ce vélo sans chaîne bimoteur entrera en série fin 2024. Cependant, attendez-vous à un prix très élevé. La version monomoteur grimpe déjà à 12 990 euros…