On a roulé avec un vélo électrique sans chaîne ni courroie, comment c’est possible ?

Lors du salon Pro Days 2023, une entreprise savoyarde nous a exposé son innovation, une assistance électronique pour vélo sans chaîne et pour un tricycle allant jusqu’à 120 km/h ! Son nom : Cixi PERS.

Dans le vélo électrique, la transmission se résume à deux choix : la chaîne ou la courroie. Or des idées germent pour supprimer cet élément. Comment cela est possible ? Chez Cixi en Haute-Savoie, on pense différemment, avec le PERS, une transmission électronique.

Cette solution a d’abord été pensée pour un véhicule d’un nouveau genre, le Vigoz. Entre le vélo à carrosserie et le tricycle à moteur, ce curieux engin se veut la voiture électrique de demain, tout en laissant le conducteur pédaler. De catégorie L5e, il rappelle aussi un peu l’Arcimoto FUV, pour les initiés. Ici, on est assis sur un siège auto, mais on pédale via une génératrice démultipliant jusqu’à 20 fois sa puissance dans le moteur arrière. Il suffit d’augmenter la cadence pour accélérer, la ralentir pour décélérer et la maintenir pour conserver sa vitesse de croisière. À l’extrême, le Vigoz a même de quoi monter à 120 km/h.

Et oui, le Cixi Vigoz peut aller sur autoroute et remplacer totalement une citadine classique. Avec 2 places en tandem et un volume de chargement limité, il n’a toutefois pas la polyvalence de cette dernière. Mais il est bien plus écologique, tout en étant plus confortable qu’un quadricycle type Citroën Ami, avec ses suspensions plus généreuses. Et avec une batterie lithium-ion de type NMC dans le plancher, le Vigoz espère atteindre 160 km d’autonomie.

Mais il est encore au stade de prototype, comme exposé aux Pro Days à Paris ce début juillet 2023. Le véhicule final n’étant pas prévu avant un bon moment.

Un concept et un prototype de vélo sans chaîne ni courroie

Mais le vœu de Cixi n’est pas uniquement de développer un tricyle lourd. Car ici, on parle de 600 kg au total. L’objectif est de proposer le PERS sur diverses solutions de mobilités, dont des vélos électriques. Pour montrer cette idée, un partenariat avec le fabricant italien Look donne lieu à un show-bike de type speedbike (45 km/h). Le Look x Cixi Rover 45 montre à quoi ressemblerait ce vélo sans courroie ni chaîne, en étant typé moderne et urbain. C’est beau, mais un modèle de salon non roulant.

En revanche, la société française a ramené aux Pro Days un prototype fonctionnel avec le pédalier électronique. Adapté sur un vélo classique, nous avons pu prendre en main le PERS sur quelques centaines de mètres.

Son fonctionnement est curieux, avec une belle fluidité d’assistance en fonction du pédalage, sans étalage ni vitesse. Hélas, ce n’est qu’un premier jet. Hugo Rouland, en charge du projet e-bike Cixi, nous assure que les fortes vibrations ressenties dans le pédalier seront corrigées, tout comme le bruit proche d’un moteur Valeo. Or, on apprécie le design, avec ce bloc métallique totalement hermétique, lié au moteur au moyeu arrière donc par une simple câblage. Encore en développement, la solution pèse encore lourd, 6 kg environ, batterie non comprise.

La génératrice du pédalier – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le moteur n’est connecté que par un câble – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Une idée de vélo sans chaîne final Cixi équipé du PERS – Source : Cixi

L’objectif est de pouvoir s’approcher à 1 kg d’un trio classique moteur-transmission-chaine, et de miniaturiser un peu la génératrice, d’ici la phase d’industrialisation prévue pour 2024 au mieux. Il restera à intégrer la batterie, et une connectivité via application smartphone servant d’écran. Quant au prix d’un tel système de vélo sans chaîne, il est encore inconnu, mais cela devrait concerner des vélos assez premium et des speedbikes. Nous avons hâte de découvrir la suite de ce projet !

