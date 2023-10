Parmi les nombreux concepts de Yamaha au Salon de Tokyo 2023, deux vélos électriques ont attiré notre attention, dont un tout-terrain gravel à deux moteurs et deux batteries.

Le retour de Yamaha dans le vélo électrique en Europe fut relativement classique en 2022 avec un trio de modèles, suivi de l’extravagant Booster à mi-chemin avec le scooter. Le géant nippon ne compte pas s’arrêter là, preuve avec le salon de Tokyo, où son stand contiendra deux concepts de vélos électriques dont un gravel extrême à deux roues motrices.

Un étonnant vélo Yamaha deux roues motrices

Ce n’est pas nouveau : dans la catégorie des vélos musculaire, certains se sont déjà essayés à des systèmes complexes mêlant une chaîne et un moulinage des bras à l’avant. En vélo électrique, c’est plus simple avec l’utilisation de deux moteurs. On peut citer le futur (ou presque) Vanmoof V, ou des fatbikes type Hummer eBike et Duotts F26. Ici, il s’agit d’un genre de vélo différent avec deux roues motrices, car c’est un mélange entre un gravel (position et cintre typé course) et de VTT (géométrie du cadre, fourche suspendue).

Nous n’avons pas de caractéristiques, mais ce Yamaha Y01-W promet d’offrir de sacrées sensations de conduite et des hautes performances. Il intègre un bloc central, sans doute le PW-XM ou le X3, ainsi qu’un bloc dans le moyeu avant. On ignore toutefois leurs natures, mais tout ceci est associé par une transmission par chaîne et un dérailleur.

En complément, ce sont deux batteries qui occupent le centre du cadre, sous le tube diagonal, promettant une autonomie de haut rang. Le tout devrait logiquement classer ce vélo électrique en speedbike, puisque sa puissance nominale devrait dépasser les 250 W et sa vitesse les 25 km/h réglementaires.

Pour le reste, on aperçoit des leviers trahissant un groupe SRAM Force eTap AXS (freins et transmission), une fourche avant suspendue KYB, une selle télescopique ainsi que des pneus Teravail. Yamaha intègre en sus une petite plateforme avant et un porte-bagages arrière fixé – ou soudé ? – sur les haubans.

Un concept de VTTAE à direction électronique

Un autre vélo électrique risque d’attirer l’attention des cyclistes. Le stand Yamaha exposera aussi un concept-bike de VTTAE tout suspendu (sur des suspensions KYB), le Y-00Z MTB. Le constructeur japonais le considère comme « un démonstrateur technique de ce qui est possible avec des technologies de VTT électrique. »

Là aussi, il y a peu d’infos à se mettre sous la dent, mais ce Yamaha Y-00Z MTB possède une direction électronique avec un capteur de couple. Ce système permettrait « une manœuvrabilité et une stabilité excellentes en conduite tout-terrain. » Originalité, le moteur semble monté au-dessus du pédalier, la batterie se logeant avec finesse dans le cadre.