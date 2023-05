Decathlon nous fait rêver avec son concept de vélo électrique Magic Bike 2.0

Le second Magic Bike (2.0) de Decathlon propose un vélo électrique urbain adapté aux randonnées en famille et connecté, proche d’un futur modèle à venir ?

En 2022, Decathlon avait surpris son monde et surtout celui du vélo avec un concept. Oui, un concept de vélo, ou concept-bike, c’est très rare, et la marque française imaginait le biclou de notre futur à court terme. En 2023, Decathlon réédite avec le Magic Bike 2.0, et une nouvelle idée en tête.

Le futur vélo urbain Decathlon en filigrane ?

Ici, Decathlon a basé son concept Btwin sur un vélo de ville moderne, mais assez classique. Du moins en apparence, car il n’existe pas aujourd’hui dans la gamme. Avec un cadre ouvert, rigide, au cintre épuré sans écran (l’affichage passe par une application), cet engin est différent du nouveau LD 920 E plus typé VTC. Toutefois, il semble plus proche d’un vélo de série que la première génération de concept. Serait-ce un aperçu du futur VAE urbain ?

En tous cas, il intègre sa batterie au cadre tandis que le moteur central flanque un curieux “Natural Adaptivity” sur le carter de pédalier et de chaîne. Cette “adaptativité naturelle” pourrait provenir du bloc à boîte automatique du LD 920 E, développé avec le belge E2 Drives. Seule certitude, un “Magic Mode” utilisable via appli vient adapter la gestion de l’autonomie au parcours et ses dénivelés, un peu comme un Iweech. Les concepteurs ont en plus inclus un système de récupération d’énergie au freinage, qui augmenterait l’autonomie “jusqu’à 30%”.

Un vélo de trekking Decathlon complet

Étonnamment sans suspension ni avant ni de selle, ce VAE dispose d’une fourche avant large qui pourrait, avec les gros pneus Pirelli Cinturato, bien absorber les vibrations et imperfections de chaussées. Surprise oui, car le Decathlon Magic Bike 2.0 est destiné au trekking, et surtout aux escapades en famille. Il adopte des garde-boues amples, celui à l’avant intégrant l’éclairage, de cossus portes-bagages arrière et avant, ainsi qu’une remorque. Car le but est de transformer le vélo en familial sans avoir à acheter un vélo cargo.

Cette dernière vient rendre ce vélo électrique familial, et comme “une invitation au voyage”. La remorque dispose d’une attache au cadre du vélo, avec structure métallique “cocon” mais ouvert avec des poches, un espace latéral pour grands objets, canopée plastique possible, et bien sûr un siège enfant alvéolaire. Les pneus sont des Schwalbe Big Bonkers, aux flancs bruns imitant les Pirelli du VAE. Le Decathlon Magic Bike 2.0 rend la remorque pratique, servant de porte-bagages à l’arrière, ou pour attacher le petit vélo d’un bambin.

Toujours dans l’esprit voyage et longues distances (d’où le LD de certains B’Twin), le concept propose une batterie additionnelle. La première intégrée dispose d’une connectique visible en coulissant un cache plastique, où la seconde peut s’y attacher en complément d’une sangle, afin d’apporter 50 km d’autonomie supplémentaires.

À quand ce futur vélo électrique évasion Decathlon ?

Ce concept-bike n’est pas à la vente, mais promet de belles choses pour le futur de la gamme Decathlon Btwin. Le vélo mi-urbain mi-trekking pourrait trouver rapidement sa place au catalogue, tout comme les accessoires ici présents. Or la marque ne communique pas pour le moment sur une date, et encore moins de prix.

