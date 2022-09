Decathlon LD 500 E officialisé : ce nouveau vélo électrique devrait faire un carton

Decathlon a introduit un tout nouveau vélo électrique répondant au nom de LD 500 E. Destiné à la ville, ce cycle branché se distingue par son capteur de force, un couple décent de 45 Nm et un prix globalement maîtrisé.

De toute évidence, Decathlon est aujourd’hui un acteur incontournable dans le domaine des vélos électriques. L’enseigne dispose d’un catalogue fourni à des prix divers, mais souvent plus abordables que la concurrence. Dans une volonté de renouveler son offre, la marque française a levé le voile sur tout un nouveau modèle branché.

Voici le Decathlon LD 500 E, officialisé en toute fin septembre via un communiqué de presse. Débutons par les éléments marquants de sa fiche technique : pour 1649 euros, ce modèle s’équipe d’une batterie amovible de 504 Wh (3,1 kg) et directement intégré dans le cadre en aluminium.

Au moins 60 km d’autonomie

Selon le mode utilisé – il en existe 3 –, l’autonomie oscille entre 60 et 120 km. Vous l’aurez compris : le mode le plus puissant offre logiquement le rayon d’action le plus faible. Il n’empêche, 60 kilomètres est une très bonne portée théorique, qui vous permet dans l’idée de ne pas trop vous soucier de votre niveau de batterie.

Decathlon garantit par ailleurs 500 cycles de charge sans perte d’autonomie, soit 30 000 km avant que la batterie ne se dégrade. Et en parlant de la recharge, il va falloir prendre votre mal en patience : 7h au total, ce qui est extrêmement long – mais moins préjudiciable avec une autonomie importante.

Autre point fort : la présence d’un capteur de couple, associé à un moteur de 250 W placé sur le moyeu de la roue arrière. Il est rare d’apercevoir un capteur de couple sur des vélos de ce prix-là, ce qui est une bonne nouvelle. Nous avons tout de même un exemple en tête : le Nakamura E-Crossover V, signé Intersport, vendu 1600 euros.

Pour rappel, un capteur de couple apporte une conduite plus dynamique et naturelle, car l’assistance électrique transmise en proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. Certifié IPX5 – protection contre les jets d’eau –, le moteur revendique un couple de 45 Nm, ce qui est décent pour des trajets urbains.

Bel attirail d’accessoires

Sur le papier, le Decathlon LD 500 E se montre rassurant en matière de freinage, eu égard de ses freins à disque hydrauliques Tektro TKD32. Ses pneus anti-crevaison de 28 pouces se dotent de bandes de roulement et de bandes réfléchissantes pour améliorer votre visibilité. Il faut par ailleurs compter sur une transmission à 8 vitesses.

Source : Decathlon Source : Decathlon Source : Decathlon

VAE urbain oblige, les accessoires de série sont présents : garde-boue, béquille, phare arrière et avant ou encore porte-bagages capable de supporter jusqu’à 27 kg, dont un siège bébé ainsi que l’intégralité de la bagagerie ELOPS. À l’avant, un tableau de bord pour gérer ses modes intègre une prise USB afin de recharger son téléphone.

Decathlon LD 500 E : prix et disponibilité

Le petit bémol que l’on pourrait soulever est le poids global : 23 kilos, ce qui en fait un beau bébé à transporter. Si vous n’avez ni cour intérieure, ni local à vélos, ni ascenseur, le monter chez vous pourrait s’avérer délicat. De toute évidence, on vous déconseille de laisser dormir votre monture dehors.

Décliné en cadre ouvert et cadre fermé, et en taille S (entre 1,55 m et 1,64 m) et M (entre 1,65 m et 1,74 m), le Decathlon LD 500 E est disponible sur le site officiel de la marque au prix de 1649 euros — une prime à l’achat peut faire chuter ce tarif. Le cadre et le cintre sont garantis à vie, lorsque les éléments électriques et pièces détachées le sont pendant 2 ans.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.