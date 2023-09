Vélos électriques : les trois meilleurs modèles du mois chez Frandroid

C'est la rentrée ! Si vous avez décidé de prendre de bonnes résolutions en vous mettant au vélo, cet article vous intéressera peut-être. Nous avons testé différents modèles de VAE sur le mois passé : voici les trois meilleurs selon nous.

Cette rentrée est l’occasion de vous partager notre top 3 des vélos testés au cœur du mois d’août. Entre marques bien installées telles que Decathlon, et des petits nouveaux sur le secteur, à l’instar de C du Cycle, nous en avons vu un rayon (rires). Ce sont trois philosophies différentes qui sont au menu, avec un vélo urbain dynamique, un vélo cargo pour transporter ses enfants, et un vélo hollandais bien confortable.

Si vous voulez connaitre les meilleurs modèles de vélos électriques du moment, rendez-vous sur notre guide complet. Pour les budgets les plus modestes, nous avons aussi une sélection de VAE à moins de 1 000 euros.

Decathlon Elops LD 500 E Le vélo citadin et dynamique

8 /10

Design moderne et tailles au choix Un bon équipement de série

Un bon équipement de série Une bonne autonomie

Avec l’Elops LD 500 E, la marque Decathlon montre encore une fois qu’elle sait produire des produits de qualité, souvent à des prix particulièrement intéressants. Le tarif de ce modèle a d’ailleurs été revu à la baisse, passant de 1 649 euros à 1 499 euros. Pour une fois, Decathlon sort un peu de ses sentiers battus et propose un design moderne et plutôt élégant.

Le modèle profite d’un bon équipement de série (garde-boue, porte-bagages, sonnette, éclairage avant). Très maniable et agile, il offre une conduite dynamique, qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Le système de freinage à disque hydraulique est parfaitement efficace. Sur l’autonomie, c’est du tout bon (50 km), bien que la recharge aurait pu être un poil plus rapide.

L’ordinateur de bord est simple et intuitif à utiliser. La transmission électrique est quant à elle un peu trop énergique et sera à dompter pour profiter pleinement du vélo.

Trek Fetch Plus 2 Le vélo familial

Dans un tout autre esprit, le Fetch Plus 2 de la marque Trek est un vélo cargo longtail, parfait pour transporter sa petite famille. Il est en effet pensé pour le transport d’enfants (et pas d’adultes), et pas véritablement de marchandises. Les finitions et l’équipement sont sur le haut de gamme, et le vélo profite d’un matériel de qualité, avec le moteur Bosch Cargo Line, un dérailleur externe Shimano Deore, ainsi que de très efficaces freins Dorado Tektro.

Son format contenu lui offre une bonne maniabilité, parfaite en ville. On aurait cependant apprécié une selle un peu plus confortable et une fourche suspendue. L’autonomie est quant à elle honnête et atteint les 40 km si vous avez un chargement à l’arrière. Sur les technologies embarquées, Trek y inclut un très bon point : la puce ConnectModule de Bosch qui ajoute, entre autres, la géolocalisation et une alarme.

C du Cycle MoBY Le vélo pépère

Le Moby est le vélo électrique haut de gamme de la toute jeune marque bordelaise C du Cycle. Particulièrement bien fini et équipé, il propose un bon confort pour faire des trajets en ville. Il s’agit d’un vélo classique hollandais, agréable à conduire au quotidien, bien qu’il soit un peu lourd. On saluera notamment sa large selle rembourrée, une fourche suspendue, ou encore sa potence réglable.

Son écran intégré est un bel atout, bien lisible et capable d’afficher tout un tas de précieuses informations. L’autonomie est honorable, allant de 50 à 70 km selon le mode choisi. On regrettera cependant un tarif un peu élevé pour ce qu’il offre.

