Decathlon Elops LD 500 E : ce vélo électrique avec 115 km d’autonomie est à prix réduit pour les French Days

L'Elops LD 500 E est un vélo électrique conçu par Decathlon qui continue de muscler son jeu sur ce marché. Ce modèle-ci a la particularité d'être proposé soit avec un cadre haut ou un cadre bas et profite d'une autonomie et d'un capteur de couple rares sur ce segment tarifaire. En ce dernier jour des French Days, il est disponible à 1 399 euros chez Decathlon, sans compter les aides de l'État.

Decathlon est l’une des enseignes préférées des français, elle s’occupe principalement de la distribution d’articles sportifs mais s’investit aussi dans la conception de vélos électriques. Dans son catalogue se trouve notamment l’Elops LD 500 E, un modèle qui embarque un équipement généreux et qui est doué d’un comportement électrique particulièrement dynamique. En cette dernière journée des French Days, son prix est en baisse chez Decathlon.

Le Decathlon Elops LD 500 E en résumé

Un design moderne et classe, vraiment réussi

Généreux en équipements, dont un ordinateur de bord intuitif

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Decathlon Elops LD 500 E est maintenant disponible en promotion à 1 399 euros chez Decathlon dans ses deux versions avec un cadre haut et un cadre bas. Il est également possible d’obtenir des aides de l’État pour l’achat d’un véhicule de ce type, leur montant dépend de la situation fiscale du demandeur.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Decathlon Elops LD 500 E. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Elops LD 500 E au meilleur prix ?

Un vélo électrique résolument moderne

Avec l’Elops LD 500 E, Decathlon s’est essayé à un design plus esthétique, une grosse prise de risque pour le distributeur qui n’en est pas coutumier, mais cela lui réussit bien dans le cas de ce VAE. On est sur une apparence à la fois moderne et stylée, malgré les soudures bien visibles, on sent une réelle volonté de monter en gamme. Cependant, malgré un cadre entièrement en aluminium, la bête pèse son poids puisqu’elle fait tout de même 23 kg.

Au niveau des équipements, Decathlon reste fidèle à ses principes en étant généreux. Nous avons ici un garde-boue, un porte-bagage capable de supporter une charge maximale de 27 kg (uniquement compatible avec les bagages Elops de Decathlon), une béquille en aluminium et un phare avant de 30 lux. Tout est de série. Enfin, le conducteur peut compter sur un écran LCD, certes un peu primaire, mais qui affiche les informations essentielles et est doté d’un port USB pour recharger un smartphone durant le trajet.

Une conduite dynamique, et même un peu trop

Le Decathlon Elops LD 500 E embarque un moteur de 250 W placé sur le moyeu arrière et qui est capable de délivrer un couple de 45 Nm, sur ce segment tarifaire, c’est assez rare pour devoir être souligné. La transmission à huit vitesses est quant à elle tout à fait fiable. Globalement, le comportement électrique de l’Elops LD 500 E est agréable et dynamique, mais il se montre toutefois trop dynamique lors des reprises. On s’y fait avec le temps mais il y a tout de même de quoi surprendre.

L’autonomie est le dernier point fort de ce vélo électrique et pour des déplacements urbains, elle est vraiment confortable. La batterie de 504 Wh est capable de tenir 50 km en mode 3, qui est le mode le plus puissant de l’assistance électrique. En mode 2, Decathlon annonce une autonomie de 80 km, et en mode 1, ce vélo électrique peut filer sur 115 km. Les résultats dépendent également de plusieurs facteurs extérieurs. Le gros point noir est que la recharge prend longtemps, très longtemps, puisqu’il faut 7 heures pour que la batterie récupère totalement son autonomie. Ainsi, il vaut mieux privilégier la recharge de nuit.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Decathlon Elops LD 500 E.

Pour ne rien rater des French Days de septembre 2023

L’édition de septembre pour les French Days a officiellement commencé depuis le mardi 26 septembre 2023 en France et se termine lundi prochain, soit le 2 octobre. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Les French Days par marchand

Les French Days par catégorie

Les French Days par marque

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.