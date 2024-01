Ce vélo électrique dynamique et endurant de chez Decathlon est soldé à bon prix

En prévision du retour des beaux jours, on peut profiter des soldes d'hiver pour s'offrir un vélo électrique flambant neuf et dans ce domaine, Decathlon est une référence en laquelle on peut avoir confiance. En plus d'un SAV réactif et réputé, l'enseigne propose un large catalogue de VAE pour tous les budgets, dont l'Elops LD 500 E qui jouit d'un excellent rapport qualité-prix. D'autant plus pendant ces soldes où ce vélo est proposé à 1 299 euros au lieu de 1 499 euros.

Decathlon est une des enseignes préférées des français, si nous la connaissons d’abord pour la vente d’articles sportifs divers et variés, le groupe s’investit également dans la conception de vélos électriques. Certains modèles de son catalogue sont même proposés à un excellent rapport qualité-prix, comme l’Elops LD 500 E, une monture généreusement équipée et au capteur de couple rare pour son tarif. Pendant ces soldes d’hiver et jusqu’à épuisement des stocks, il profite d’une réduction de 200 euros.

Le Decathlon Elops LD 500 E en bref

Un design moderne et classe

Des équipements de série dont un ordinateur de bord intuitif

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Decathlon Elops LD 500 E est maintenant disponible en promotion à 1 299 euros chez Decathlon. Sans compter qu’il est possible d’obtenir des aides de l’État ou de sa collectivité territoriale pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Pourquoi opter pour le Decathlon Elops LD 500 E ?

L’Elops LD 500 E est une première pour Decathlon dans le sens où l’enseigne ne s’était jamais essayée aux prises de risques esthétiques auparavant, mais cela lui réussit visiblement. Ce vélo est moderne et classe, et malgré les soudures visibles, on sent une volonté de monter en gamme. De plus, Decathlon s’est montré généreux dans l’attribution des équipements : garde-boue, porte-bagages, béquille, phare avant et une sonnette qui est un peu trop timide. Le tout est complété par un ordinateur de bord un peu archaïque mais simple à utiliser et qui va à l’essentiel.

Pour la conduite, le Decathlon Elops LD 500 E tourne avec un moteur de 250 W qui délivre un couple de 45 Nm et une transmission à huit vitesses fiable mais un poil bruyante à chaque passage. Le comportement électrique de ce vélo n’est pas mauvais, mais il est surprenant dans le sens où il peut se montrer très, voire trop, dynamique. Enfin, l’autonomie est le grand atout de ce VAE, sa batterie de 504 Wh peut tenir sur une distance allant de 50 à 115 km selon le mode d’assistance utilisé mais aussi d’autres facteurs comme la température extérieure et le poids du conducteur.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Decathlon Elops LD 500 E.

