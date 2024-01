Fnac et Darty : il y a d’excellents deals à saisir pour le début des soldes d’hiver

Lorsqu’il s’agit de baisser les prix lors d'événements commerciaux, la Fnac et Darty répondent toujours à l'appel pour soulager le porte-monnaie. C'est encore une fois le cas durant les soldes d’hiver 2024, et nous vous avons réunis dans cet article uniquement les offres que nous jugeons être les meilleures.

Les soldes d’hiver 2024 ont débuté ce mercredi 10 janvier. C’est l’occasion pour s’équiper d’appareils à bon prix et démarrer l’année du bon pied. Les deux enseignes françaises, la Fnac et Darty, se joignent évidemment aux festivités et revoient à la baisse le prix de certaines références Tech. Il y aura forcément de quoi vous faire plaisir et vous pourrez compter sur l’équipe Bons Plans de Frandroid pour vous relayer les offres à ne pas louper de l’événement.

Les meilleures offres des soldes d’hiver chez la Fnac et Darty

Samsung The Frame TQ55LS03B à 999 euros au lieu de 1 499 euros : Fnac et Darty

Xiaomi TV Box S 2nd Gen à 54,99 euros au lieu de 69,99 euros : Darty et Fnac

Xiaomi Smart Clock à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros : Fnac et Darty

Pack Xiaomi 13T à 549 euros au lieu de 729 euros : Darty

Samsung TQ55S92C à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros : Fnac et Darty

Samsung The Frame TQ55LS03B

Le Samsung The Frame en quelques mots

Un téléviseur aux allures de tableau

Une dalle Qled 4K de 55 pouces

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120 Hz

Au lieu d’un prix barré à 1 499 euros, le téléviseur Samsung The Frame TQ55LS03B est aujourd’hui proposé en promotion à 999 euros sur le site de la Fnac ainsi que celui de Darty.

Xiaomi TV Box S 2nd Gen

Les points à retenir du Xiaomi TV Box S 2e Gen

Un boîtier 4K discret et compact

Compatible HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD

Une interface fluide avec Google TV

Le Xiaomi TV Box S 2e Gen est un boîtier multimédia vendu à 69,99 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à seulement 54,99 euros sur le site Darty. On le trouve également au même prix à la Fnac.

Il existe une alternative moins chère : la clé HDMI Xiaomi TV Stick est proposée à 39,99 euros contre 49,99 euros habituellement chez Darty.

Xiaomi Smart Clock

Que propose le réveil intelligent Xiaomi Mi Smart Clock ?

Un format mini avec un écran de tactile de 4 pouces

Une compatibilité avec Google Assistant

La fonction Cast

Au lieu de 59,99 euros, le réveil connecté Xiaomi Mi Smart Clock est désormais disponible à 39,99 euros chez Darty et chez la Fnac.

Pack Xiaomi 13T

Le pack Xiaomi 13 T, c’est quoi ?

Une dalle Oled FHD+ à 144 Hz

Un SoC puissant

Une batterie conséquente et une charge 67 W

Bonus : des écouteurs sans fil + bracelet connecté

Nous vous invitons à lire notre test sur le Xiaomi 13T, pour en apprendre davantage.

Au lieu d’un prix barré à 729 euros, le pack Xiaomi 13T avec Buds 4 Lite et Smart Band 7 se négocie aujourd’hui à 549 euros seulement sur le site de Darty.

Samsung TQ55S92C

Ce qu’il faut retenir du TV Samsung TQ55S92C

Un TV QD-OLED de 55 pouces

Quatre entrées HDMI 2.1 (4k 120 Hz, ALLM, VRR)

Le gaming hub de Samsung

Sans oublier TizenOS version 7.0

Habituellement à 1 799 euros, le téléviseur Samsung TQ55S92C OLED s’affiche actuellement à 1 299 euros sur le site la Fnac et Darty.

