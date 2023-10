PS5 : Sony dévoile le nouveau design « slim » de la console

Les rumeurs avaient raison, Sony vient de présenter un modèle plus fin de la PlayStation 5, avec un lecteur Blu-ray détachable.

À chaque génération de consoles, Sony a désormais pris l’habitude de proposer après quelques années une version plus réduite. Voici donc la nouvelle PlayStation 5, plus petite, plus fine et avec un lecteur Blu-ray en option.

Une PlayStation 5 plus petite

Les rumeurs avaient raison, l’énorme console de Sony a droit à une cure d’amincissement. Le volume de la nouvelle PlayStation 5 est ainsi réduit de 30 % et son poids abaissé de 18 à 24 %. Cela donne approximativement 358 × 96 × 216 mm contre 390 x 104 x 260 mm pour le modèle original. Comptez 3,2 kg pour la PS5 et 2,6 kg pour la Digital Edition, contre respectivement 4,5 et 3,9 kg pour les versions du lancement.

Mieux encore, la PS5 devient modulaire. Ses côtés sont désormais scindés en deux. La partie haute, brillante, reste fixe, mais la partie basse, mate, peut s’enlever afin de pouvoir y intégrer un lecteur Blu-ray, vendu séparément à 119,99 euros. Ainsi, la PlayStation 5 Digital Edition peut devenir une PlayStation 5 et inversement.

Précisons que le pied pour tenir la console à la verticale est désormais optionnel et vendu 29,99 euros. Dernier changement : la face avant affiche ici deux ports USB-C en lieu et place d’un port USB-C et un port USB-A. Place à la modernité !

Ces nouveaux modèles seront disponibles à partir du mois de novembre et viendront remplacer les consoles actuelles sur les étagères des magasins. Pour le prix, il faudra débourser 450 euros pour la version Digital Edition et 550 euros pour la PS5 avec son lecteur Blu-ray.