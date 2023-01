Nous avons essayé le HTC Vive XR Elite, le rival du Meta Quest Pro

Le concurrent du Meta Quest Pro est là, il s'agit du HTC Vive XR Elite. Et, nous avons eu l'occasion de l'essayer au CES 2023.

HTC Vive revient avec un tout nouveau modèle de casque. Ce dernier est conçu pour le passthrough ou la réalité mixte, à mi-chemin de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Cette technologie permet de voir et d’interagir avec des objets intégrés au monde réel. Ici, HTC Vive se positionne directement face au Meta Quest 2.

Techniquement, le XR Elite combine les capacités de réalité mixte et de réalité virtuelle en un seul appareil. HTC Vive annonce qu’il est « compact, léger, puissant et très polyvalent, parfait pour les jeux, le fitness, la productivité et bien plus encore. ». C’est le concurrent principal du Meta Quest Pro, les deux proposent la possibilité de faire du passthrough, ce que l’on appelle de la réalité mixte à mi-chemin de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée puisque cette technologie permet de mélanger virtuel et réel. En d’autres termes : grâce à ce casque HTC Vive XR Elite, vous pouvez voir et interagir avec des objets intégrés au monde réel.

HTC est plutôt fier d’avoir amené le passthrough plus loin, il assure que la qualité est suffisamment élevée pour lire l’écran de votre ordinateur portable ou de votre téléphone sans retirer le casque, il dispose également d’un capteur de profondeur. C’est utile pour recréer la notion de distance quand vous êtes en mode réalité mixte, mais également pour mailler automatiquement votre pièce afin que les objets virtuels puissent entrer en collision avec des objets réels.

Une modularité intéressante

Bien que conçu avec une connexion USB-C pour se connecter à un PC, pour utiliser la puissance de calcul de votre ordinateur sur les gros jeux 3D, le casque Vive XR Elite est un appareil AIO ou All-In-One. Il est autonome et capable d’utiliser le Wi-Fi, et même du Wi-Fi 6E, avec une faible latence. La polyvalence est un mot qui définit ce casque qui a un design modulaire bien pensé qui peut facilement être transformé en lunettes — en retirant simplement la batterie. Ainsi, il adopte différentes configurations physiques pour s’adapter à la situation dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit à la maison, au bureau ou en… voiture.

La charnière repensée permet au casque de vraiment épouser la forme de votre tête, à l’avant et à l’arrière. Il y a un câble de connexion USB-C sur le côté droit, que vous pouvez brancher sur une source d’alimentation, comme une batterie externe.

La modularité de ce casque est son point fort, vous pouvez l’emporter où vous voulez. Ce qui signifie que vous pouvez déployer un immense écran de 300 pouces où que vous soyez. Si ce n’est pas le futur ça…

Le module arrière intègre la batterie qui offre deux heures d’autonomie. Elle est facilement amovible et dispose d’une charge rapide de 30 watts en USB-C.

Une expérience fluide, mais loin d’être parfaite

Bref, nous avons pu tester le Vive XR Elite au CES 2023. En réalité virtuelle, le casque s’en sort parfaitement. La technologie est désormais bien maîtrisée, elle s’améliore au fur et à mesure que les écrans s’améliorent, que les casques deviennent plus légers, que les capteurs se multiplient…

Ici, le Vive XR Elite propose une expérience fluide et sans latence, ce qui permet de plonger complètement dans l’univers virtuel sans être dérangé par des saccades. Le tracking des mouvements de la tête est relativement précis et rapide, ce qui rend l’immersion dans l’univers virtuel très naturelle. Quant au champ de vision, il est large et profond, ce qui donne l’impression d’être vraiment présent dans l’environnement virtuel. Dans le jeu proposé, nous étions à bord d’un kayak au fond d’un canyon. Un dépaysement total. On a juste été déçus par la détection de la pagaie, très aléatoire.

Nous avons ensuite eu l’opportunité de mener plusieurs expériences en mode réalité mixte. La première est de l’Air Guitar, un genre de playback instrumental. Les gens qui me regardaient me voyaient mimer le geste d’un guitariste sans avoir l’instrument en main. C’est toujours fun à regarder. L’autre expérience a consisté à se mettre dans la peau d’un chef d’orchestre virtuel dirigeant un orchestre, un jeu conçu par un studio français et qui l’a nommé symboliquement « Le Métavers ».

Bref, quand vous mettez le HTC Vive XR Elite en mode passthrough, vous voyez ce qu’il y a autour de vous dans la vraie. Ce ne sont pas de vraies lunettes, puisque le casque film à l’aide de caméra l’extérieur et l’intègre dans l’image que vous voyez.

Ce n’est pas parfaitement net, les couleurs sont ternes et l’ensemble est granuleux. Cela donne une impression de réalité délavée, mais il est possible de lire le contenu de votre smartphone ou de discuter avec des personnes physiques qui se trouvent autour de vous. On positionne bien nos mains dans l’espace physique, ce qui montre que le casque est quand même capable de reproduire a minima la profondeur. Cela reste extrêmement perfectible, à tel point que j’ai failli éborgner un des salariés de HTC Vive.

L’apparence du HTC Vive XR Elite nous a semblé pertinente, car le casque ressemble à de grosses lunettes. Il nous donne donc l’impression aux personnes externes que ce sont de véritables lunettes, ce qui amplifie certainement l’effet passthrough.

Dans tous les cas, même si nous n’avons passé seulement une heure avec le casque, force est de constater qu’il est perfectible. C’est une histoire de compromis sur le matériel. Il n’en reste pas intelligemment conçu et offre une sérieuse alternative au Quest Pro de Meta. Maintenant, le matériel n’est qu’un des aspects de l’expérience, le contenu en est une autre. Attendons donc de voir ce que HTC nous réserve dans les prochains mois.

Pour rappel, le HTC Vive XR Elite sera livré courant février 2022, pour un tarif de 1 400 euros (avec six jeux offerts). Ce n’est pas donné du tout.