HTC Vive XR Elite : l’offensive musclée pour contrer le Meta Quest Pro

HTC a levé le voile sur un tout nouveau casque de réalité virtuelle répondant au nom de HTC Vive XR Elite. Concurrent direct du Meta Quest Pro pour un tarif néanmoins plus abordable, ce dispositif couvre aussi bien des usages professionnels que personnels.

Le 11 octobre 2022, Meta présentait son dernier casque VR aussi haut de gamme qu’onéreux, le fameux Meta Quest Pro. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir HTC lui rendre la pareille, qui vient d’officialiser son HTC Vive XR Elite dans le cadre du CES 2023, organisé à Las Vegas.

Ce dispositif nouvelle génération mêle deux types de réalité : la réalité virtuelle, où nous sommes complètement immergés dans un autre monde, et la réalité mixte, qui retranscrit la réalité grâce à une caméra RGB Full Color intégrée. Dans cette réalité mixte, il est alors possible d’y superposer des éléments pour justement mixer des objets réels et fictifs.

Pour tous les usages

Le groupe taïwanais cite plusieurs exemples pour imager cette technologie : la transposition d’un piano juste devant vous pour apprendre à jouer de cet instrument, ou alors l’affichage d’un nouveau poste de travail avec écran – qui est relié à votre clavier et souris physiques – afin de booster votre productivité.

Ces deux exemples reflètent tout aussi bien les usages sur lesquels le HTC Vive XR Elite souhaite se positionner : des usages professionnels, mais aussi ludiques, divertissants, voire éducatifs. En clair, ce casque souhaite aussi bien cibler les professionnels que le grand public, bien que son tarif de 1399 euros ne soit pas à la portée de tous.

Il n’empêche, ce prix reste inférieur à celui du Meta Quest Pro (1799 euros), son concurrent assumé. Les deux rivaux se tirent également la bourre sur deux autres domaines : le poids et le champ de vision. Quoi qu’il arrive, l’appareil de HTC l’emporte : 625 grammes vs 722 grammes, FOV de 110° vs FOV de 106°.

Batterie amovible

Techniquement, le HTC Vive XR Elite s’équipe d’une bardée de capteurs : un capteur de profondeur, un capteur dédié au hands tracking (la capacité à suivre vos mains dans une expérience immersive), un capteur pour la détection capacitive des mouvements des doigts sur les deux contrôleurs et quatre caméras.

Logiquement, le 6DoF est aussi de mise. Littéralement traduit « 6 degrés de liberté », cette mécanique prend en compte six types de mouvements émis par le corps : trois mouvements de la tête, trois mouvements du corps. Cela renforce votre liberté de mouvement et l’immersion au sein d’un contenu.

De son côté, la batterie amovible est en mesure de tenir pendant deux heures. Après ce laps de temps, il conviendra de la recharger via un bloc de 30 W à brancher en USB-C

Il existe plusieurs méthodes pour utiliser le casque HTC Vive XR Elite.

Filaire : à brancher à un PC en USB-C pour profiter de Viveport et Steam ;

Sans fil : via du Wi-Fi 6E ;

Avec smartphone : diffusion d’un contenu audiovisuel (via Netflix, Disney+) depuis un smartphone Android compatible.

Déjà en précommandes

À l’occasion de ce lancement, HTC annonce l’arrivée de 100 nouveaux contenus sur la plateforme Viveport. Voici quelques exemples mentionnés par la marque : Demeo, Hubris, Yuki, Maestro, Les Mills Body Combat, FigminXR, Unplugged, Finger Gu.

Les précommandes ont été ouvertes le 5 avril 2023, pour des livraisons fin février. Pour rappel, le prix du HTC Vive XR Elite est de 1399 euros.

