HTC Vive XR Elite : ce récent casque VR haut de gamme est déjà 400 € moins cher

Le casque VR HTC Vive XR Elite est un modèle haut de gamme qui a bien des atouts, à commencer par son format pratique et son gameplay immersif. Autre avantage ? Son prix actuel, qui est de 999 euros au lieu de 1 399 euros sur Amazon durant les ventes flash de printemps.

HTC fait partie de ces marques qui dominent clairement le marché de la réalité virtuelle, qui n’est tout de même pas très porteur. Récemment, le constructeur a lancé son casque VR Vive XR Elite, un modèle au format très pratique qui met notamment l’accent sur la réalité mixte, un mélange de réalité virtuelle et réalité augmentée, ce qui est plutôt rare sur ce secteur. Une promesse alléchante, mais qui était toutefois un peu ternie par le prix très élevé auquel le casque était vendu à sa sortie. Heureusement, pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on peut trouver ce casque à un bien meilleur tarif grâce à une réduction de 400 euros.

Les points essentiels du casque HTC Vive XR Elite

La meilleure réalité mixte du marché

Un casque très confortable

De bonnes performances en VR

Lancé à 1 399 euros, le casque VR HTC Vive XR Elite est actuellement affiché à 999 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le HTC Vive XR Elite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le HTC Vive XR Elite au meilleur prix ?

Un design qui change

Comme le Vive Flow avant lui, le casque VR HTC Vive XR Elite adopte un design qui tranche grandement avec celui des autres casques de réalité virtuelle. Ici, pas de grande coque en plastique percée de capteurs, donc, mais plutôt un format de lunettes avec ses deux formes en plastique transparent sur la façade avant. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’effet est réussi. Le casque est beaucoup moins imposant que d’autres boîtiers que l’on voit sur le marché, et on a réellement l’impression d’enfiler de (grosses) lunettes sur le nez.

Sur l’arrière du casque, on trouve un coussinet en mousse qui épouse le crâne et qui se révèle avant tout très confortable. Le casque pèse par ailleurs 273 g (sans le bloc de batterie), ce qui est assez supportable sur la durée. En revanche, notez que si vous avez une tête plutôt grande, vous pourriez avoir du mal à bien placer les branches sur la tête si vous utilisez le mode « lunettes », sans la batterie donc, et le positionner correctement sur votre tête pour vous isoler de la lumière pourrait être assez compliqué. Ce sera bien plus commode en utilisant le bloc de batterie, qui permettra de régler la circonférence du casque pour l’adapter à sa tête. Notez toutefois qu’un petit inconfort est survenu au bout d’une heure de jeu lors de notre test en raison de la pression du casque sur le crâne, mais c’est une problématique qui n’est pas si étonnante que ça.

Jouer sans ralentissement

Côté affichage, le casque Vive XR Elite embarque deux écrans LCD en en définition 4K (3 840 x 1 920 pixels), avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un champ de vision de 110° maximum. Dommage pour l’absence de l’OLED, ou même d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui apporterait une bien meilleure fluidité. Les couleurs sont même plutôt fades et les noirs ressemblent davantage à des gris. Ces caractéristiques suffisent tout de même pour se repérer dans son environnement en mode réalité mixte, qui vous permet de voir autour de vous à travers les écrans. À l’intérieur du casque, on trouve aussi une puce Snapdragon XR2 de Qualcomm couplée à 12 Go de RAM. Une puissance qui est d’ailleurs nécessaire puisque le casque n’a pas besoin d’un ordinateur pour fonctionner. Surtout, les jeux et les applications s’y lancent très rapidement et aucun ralentissement ne se fait ressentir, soit l’assurance de profiter d’une expérience vraiment immersive.

Le casque est aussi équipé de quatre caméras de suivi pour « voir » l’environnement, complétées par une caméra avec un capteur photo de 16 Mpx en couleur pour retransmettre ce qu’on devrait voir sans le casque. Pour ce qui est de l’interface, elle ressemble beaucoup à Android Stock et se montre fiable et facile à prendre en main. On regrettera tout de même le manque d’applications de réalité mixte. Enfin, concernant l’autonomie, la marque annonce deux heures d’utilisation, ce qui est amplement suffisant : jouer plus longtemps pourrait vite devenir insupportable avec la VR. Sinon, on peut aussi utiliser le casque en rechargeant sa batterie (30 W max).

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du HTC Vive XR Elite.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs casques de VR à acheter en 2024 ?

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Retrouvez également nos sélections des meilleures offres smartphones et des produits pas chers (- de 100 €)

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.