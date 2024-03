Amazon : les meilleurs deals à moins de 100 € pendant les ventes flash de printemps

En ce mercredi 20 mars sonne le début du printemps, mais aussi l’évènement d’Amazon, qui profite de cette occasion pour brader un tas de produits Tech sur son site : retrouvez dans cet article les meilleures offres à moins de 100 euros.

Pour célébrer l’arrivée de la saison du printemps et les beaux jours, Amazon lance le coup d’envoi de ses ventes flash. Une deuxième édition, qui se tient entre le 20 mars et le 25 mars, regroupant tout un tas de bonnes affaires sur de nombreux produits Tech. En revanche, si votre budget est limité, nous avons regroupé pour vous les produits Tech les plus intéressantsà moins de 100 euros, et qui devrait vous plaire.

Les offres disponibles à moins de 100 euros pendant les ventes flash d’Amazon

Chargeur Belkin 108 W

Les appareils qui ont besoin d’être rechargés de temps en temps s’accumulent… Pour gagner du temps, il vaut mieux opter pour un chargeur capable de prendre en charge plusieurs appareils en même temps. C’est ce que propose le Belkin BoostCharge Pro avec ses quatre ports et qui passe à 59 euros au lieu de 89,99 euros grâce aux ventes flash du printemps d’Amazon.

Le Belkin BoostCharge Pro en bref

Une puissance de recharge de 108 W

Avec deux ports USB-A et deux ports USB-C

Compatible avec tous types d’appareil avec la charge adaptative

Au lieu de 89,99 euros habituellement, le Belkin BoostCharge Pro est maintenant disponible en promotion à 59 euros chez Amazon.

Jabra Elite 4

Avec un budget de moins 100 euros, il est possible de mettre la main sur une bonne paire d’écouteurs sans fil. C’est ce que prouvent les Jabra Elite 4 : aptX, réduction de bruit active, Bluetooth multipoint, confort et bonnes performances sonores. Pendant les ventes flash du printemps d’Amazon, ils sont disponibles à seulement 59 euros au lieu de 99 euros.

Les atouts des Jabra Elite 4

Un son riche avec une scène sonore profonde

Une bonne isolation passive

Le Bluetooth multipoint

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur les Jabra Elite 4.

Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 4 sont maintenant proposés à seulement 59 euros sur Amazon.

JBL Flip 6

Sortie il y a maintenant trois ans, la JBL Flip 6 reste encore aujourd’hui une très bonne référence. Testée par la rédaction, elle ne laisse pas indifférente, que ce soit pour sa qualité de fabrication, ses performances audio, ou encore son autonomie solide. Et aujourd’hui, on la trouve à moins de 90 euros pendant les ventes flash d’Amazon.

La JBL Flip 6 en quelques points

Une enceinte robuste et étanche IP67

Un son puissant et équilibré

Une autonomie confortable

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Flip 6.

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la JBL Flip 6 est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros chez Amazon.

Logitech MX Vertical

Sur le marché des périphériques PC, Logitech reste à la pointe des tendances du marché comme celle des souris verticales. La bien nommée Logitech MX Vertical est la première du genre conçue par le constructeur suisse et lors de ces ventes flash du printemps d’Amazon, son prix chute de 119,99 euros à 67,99 euros.

La Logitech MX Vertical en résumé

Une souris verticale pensée pour la santé des mains

Un capteur optique d’une précision de 4 000 PPP

Capable de passer d’un ordinateur à l’autre avec Logitech Flow

Au lieu de 119,99 euros habituellement, la Logitech MX Vertical est maintenant disponible en promotion à 67,99 euros chez Amazon.

Oral-B iO Series 4 Plus Edition

Une brosse à dent électrique, c’est un achat idéal pour prendre soin de sa dentition et de son sourire. Oral-B fait partie des références et l’un de ses modèles les plus vendus sur le marché, la Oral-B iO Series 4 Plus Edition, se retrouve à son meilleur prix sur Amazon.

La Oral-B iO Series 4 Plus Edition en résumé

4 modes de brossage + capteur de pression

avec un stand de recharge

livré avec un étui de voyage

Au lieu de 130 euros habituellement, la Oral-B iO Series 4 Plus Edition est disponible en promotion à 79,99 euros sur Amazon pendant les soldes de Printemps.

Si vous souhaitez une alternative encore plus premium, la Oral-B iO 9N est aussi en promotion à 199 euros au lieu de 250.

CMF By Nothing Buds

Nothing continue d’enrichir en produits sa marque CMF. Après une montre connectée et des écouteurs Pro, on a de nouveaux des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active : les Nothing Buds by CMF. Ils sont normalement commercialisés à 39,99 euros, mais Amazon décide de les afficher à 31,49 euros pendant son évènement du printemps.

Ce qu’il faut retenir des Nothing Buds by CMF

Un boîtier au look original, avec une molette pour le volume

Une réduction de bruit active jusqu’à -42 dB

8h d’autonomie, jusqu’à 35h avec le boîtier

De base à 39,99 euros, les Nothing Buds by CMF sont actuellement en Amazon décide de les afficher à 31,49 euros pendant son évènement du printemps

Blink Video Doorbell

La Blink Video Doorbell en quelques mots

Pour son joli design

Sa qualité vidéo correcte de jour

Pas d’abonnement requis

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Blink Video Doorbell.

Initialement à 79,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell + Sync Module 2 est en promotion à 47,99 euros sur Amazon.

Microsoft Manette Xbox Sans fil

Que vous soyez un joueur sur Xbox ou ou PC, la dernière manette sans fil Xbox Series est celle que l’on recommande les yeux fermés. Aujourd’hui, elle revient à moins de 45 euros pendant les ventes flash d’Amazon.

Les points forts de la manette sans fil Xbox Séries

Des finitions réussies

Une bonne ergonomie

Une compatibilité avec Xbox, PC, Android et iOS

Si vous souhaitez avoir un avis plus détaillé, retrouvez notre test sur la Manette sans fil Xbox Series de Microsoft.

Commercialisée au prix de 59,99 euros à sa sortie, la manette sans fil Xbox Séries de Microsoft est actuellement en promotion à 44,99 euros sur le site Amazon.

Amazon Echo Pop

L’Echo Pop est la petite dernière des enceintes connectées d’Amazon. Elle mise son petit format mignon et discret, mais surtout sur ses fonctionnalités domotiques, pratique au quotidien. Aujourd’hui, grâce aux ventes flash d’Amazon, elle tombe à moins de 25 euros sur le site du géant américain.

L’Amazon Echo Pop, c’est quoi ?

Un design travaillé et coloré

Des micros très efficaces

La présence d’Alexa et les skills

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Echo Pop d’Amazon.

De base à 54,99 euros, l’Echo Pop d’Amazon est actuellement en promotion à 24,99 euros sur Amazon.

Amazon Fire TV Stick Lite

Les clés HDMI sont idéales pour celles et ceux qui souhaitent connecter leur TV en un clin d’œil à petit prix. Et ça tombe bien, puisque le Fire TV Stick Lite d’Amazon passe de 34,99 euros à 26,99 euros pendant les ventes flash du printemps.

Une nouvelle télécommande et un OS simple et intuitif (Fire OS)

Du contenu en FHD et compatible HDR

L’assistant vocal Alexa

De base à 34,99 euros, le dongle HDMI Fire TV Stick Lite est proposé en promotion à 26,99 euros sur Amazon.

