Test des Jabra Elite 4 : des écouteurs à réduction de bruit, multipoint, aptX… et abordables

Après ses écouteurs sans fil Elite 4 Active, Elite 3 et Elite 5, Jabra continue de multiplier les références avec une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les Jabra Elite 4. Ces écouteurs reprennent à la fois l’ergonomie à bouton physique des Elite 3 et Elite 5, ainsi qu’une connectivité Bluetooth multipoint et la gestion du codec Bluetooth aptX, mais aussi une réduction de bruit active. Voici le test complet des Jabra Elite 4.

Jabra Elite 4 Fiche technique

Modèle Jabra Elite 4 Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active 1 Autonomie annoncée 28 heures Type de connecteur USB Type-C Poids 9,2 g Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

Jabra Elite 4 Design

S’il y a bien un constructeur qui a réussi, au fur et à mesure des années, à garder de la cohérence entre ses différentes gammes d’écouteurs, c’est bien Jabra. C’est bien simple : un écouteur Jabra ressemblera toujours à un autre écouteur Jabra. Dit plus simplement : une fois qu’on en a testé un, on les a quasiment tous testés… du moins sur l’aspect esthétique.

Ici, les Jabra Elite 4 ressemblent à s’y méprendre à la fois aux Jabra Elite 3 ou aux Jabra Elite 5. Ils reprennent même en grande partie l’aspect de leurs cousins sportifs, les Jabra Elite 4 Active, mais avec une petite différence de matériaux et de revêtement.

En fait, on a droit ici à des écouteurs très classiques, sans tiges, mais avec un format légèrement triangulaire qui vient se positionner à l’intérieur du pavillon auriculaire. Il s’agit d’écouteurs sans fil au format intra-auriculaire accompagnés à ce titre de trois paires d’embouts en silicone pour s’adapter au mieux à votre anatomie.

Malgré l’aspect triangulaire des boutons de contrôle à l’extérieur de l’oreille, les écouteurs ont des formes globalement rondes qui leur permettent de bien épouser les formes de l’oreille. J’ai pu les porter pendant plusieurs heures d’affilée et même courir avec sans ressentir la moindre gêne. Tout en plastique, ils se distinguent cependant des Jabra Elite 4 Active par leur matériau et un peu plus lisse — et moins adhérent — et leur bouton à pression, là où ce bouton était masqué par le revêtement grip et étanche des Jabra Elite 4 Active.

Dans l’ensemble, les Jabra Elite 4 sont par ailleurs des écouteurs confortables et légers à utiliser, avec un poids de seulement 4,6 grammes par écouteur.

Le boîtier des Jabra Elite 4

Pour le boîtier aussi, difficile de différencier de prime abord celui des Jabra Elite 4 de ceux de leurs cousins. On a ici un boîtier tout en longueur de 64,15 x 28,57 x 34,6 mm et d’un poids de 33,4 grammes. De quoi lui permettre de se glisser facilement dans une poche de veste, un sac à main et même dans une petite poche à gousset sur un jean.

Le boîtier s’ouvre depuis le haut et intègre un voyant LED sur la face avant — sous le bouton Jabra — ainsi qu’une prise USB-C à l’arrière. Pas de bouton d’appairage ici, puisque la connexion se fait directement via les écouteurs en eux-mêmes.

Étanchéité et utilisation sportive des Jabra Elite 4

Comme indiqué précédemment, les Jabra Elite 4 sont parfaitement adaptés à l’entraînement sportif. En courant plusieurs heures avec, je n’ai jamais eu l’impression qu’ils allaient sortir de mes esgourdes pour glisser et tomber par terre. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP55 et peuvent donc résister non seulement à la poussière, mais également aux éclaboussures, à la pluie ou à la transpiration. Rappelons cependant que la version Active est quant à elle certifiée IP57 et les écouteurs sont donc également résistants à l’immersion à faible profondeur. Ce n’est pas le cas des Jabra Elite 4.

Jabra Elite 4 Usage et application

Les Jabra Elite 4 sont compatibles avec les protocoles Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour une connexion rapide à un smartphone Android ou un PC Windows. Si l’appareil auquel vous souhaitez connecter les écouteurs n’est compatible avec aucun de ces deux protocoles, il est possible de lancer l’appairage directement en positionnant les Jabra Elite 4 dans vos oreilles, puis en appuyant longuement sur les deux boutons. Dès lors, les écouteurs apparaitront dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone ou de votre ordinateur.

Les contrôles par boutons des Jabra Elite 4

On l’a vu, les Jabra Elite 4 — fidèles à la tradition du constructeur danois — ne proposent pas de surfaces tactiles sensitives, mais sont équipés de véritables boutons physiques, un par écouteur. De quoi permettre par défaut plusieurs contrôles en appuyant sur ces boutons :

simple appui à gauche : gestion de la réduction de bruit

simple appui à droite : lecture / pause

double appui à gauche : assistant vocal

double appui à droite : piste suivante

triple appui à droite : retour en arrière

appui long à gauche : diminuer volume

appui long à droite : augmenter volume

On a donc une gestion ici des différents écouteurs en fonction des contrôles. Si l’écouteur droit est consacré à la lecture et au changement de piste (pause, piste suivante, retour en arrière), l’écouteur gauche se concentre quant à lui sur les fonctions proposées. Par ailleurs, on apprécie particulièrement le fait de pouvoir gérer le volume directement sur les écouteurs.

Notons également qu’il est possible de configurer le double appui à gauche pour qu’il ne lance pas l’assistant vocal de votre smartphone, mais automatiquement Spotify via la fonction Spotify Tap. Notons cependant qu’il n’est pas possible de modifier les contrôles proposés sur les Jabra Elite 4, par exemple en modifiant les contrôles proposés pour chaque interaction.

L’application Jabra Sound+

Pour contrôler davantage les Jabra Elite 4, il vous faudra passer par l’application Jabra Sound+ disponible aussi bien sur iPhone que sur Android.

Jabra Sound+ Télécharger Jabra Sound+ gratuitement APK

L’application va vous permettre d’accéder à plusieurs fonctionnalités. Bien évidemment, elle va mettre en avant le pourcentage de batterie restant dans chaque écouteur, mais également vous proposer de naviguer entre la réduction de bruit active, le mode transparent ou le mode passif. Elle propose également un égaliseur, et des presets, le tout directement sur l’accueil.

Il est de plus possible de mettre à jour le firmware des écouteurs, de choisir entre quels modes de réduction de bruit l’appui simple à gauche va naviguer, de personnaliser le niveau de réduction de bruit, de sélectionner l’assistant vocal, de configurer Spotify Tap ou de faire sonner les écouteurs pour les retrouver.

Bref, on a ici des options plutôt fonctionnelles qui vont à l’essentiel de ce dont on est en droit d’attendre d’une bonne application compagnon pour des écouteurs sans fil. On regrettera cependant l’impossibilité d’allouer de modifier les contrôles par bouton ainsi que l’absence de mode d’écoute personnalisé en fonction de votre perception de certaines fréquences comme le proposent certains concurrents comme JBL ou Nothing.

La connexion Bluetooth des Jabra Elite 4

Comme la plupart des écouteurs sans fil de Jabra, les Jabra Elite 4 ont l’intérêt d’être compatibles avec le Bluetooth multipoint, sur la base de la version Bluetooth 5.2. Il est donc possible de les connecter simultanément à deux sources. Pour ce faire, une fois les écouteurs aux oreilles, vous pouvez simultanément appuyer sur les boutons des deux écouteurs pour lancer l’appairage vers une deuxième source.

C’est un vrai avantage au quotidien, puisque cette fonction va vous permettre d’utiliser les écouteurs simultanément sur un smartphone et un PC, pratique par exemple si vous recevez un appel vocal sur le téléphone alors que vous participiez à une réunion Google Meet sur votre ordinateur.

Les écouteurs sont par ailleurs compatibles en mode mono et vous pouvez n’en utiliser qu’un seul, avec le second rangé dans l’étui de recharge. Le signal envoyé du smartphone vers l’écouteur à l’oreille va alors reproduire les deux canaux — gauche et droit — pour vous permettre de profiter de l’intégralité de la piste sonore. Dans ce mode mono, il ne sera cependant plus possible de changer le volume et l’appui simple sera alors forcément alloué à la lecture/pause.

Pour la latence, inévitable en Bluetooth, en particulier sur les smartphones Android, j’ai pu mesurer, avec un Google Pixel 6 Pro, un délai de 184 ms en passant par le codec SBC et de 180 ms en aptX. Un très bon score comparativement aux 200 ms observées sur la plupart des écouteurs sans fil. En revanche, le délai restera bel et bien perceptible à l’usage, notamment pour les jeux mobiles. Rappelons que les applications vidéo comme Twitch, VLC ou YouTube prennent en compte cette latence en retardant légèrement l’affichage de la vidéo.

Jabra Elite 4 Réduction de bruit

Contrairement aux Jabra Elite 3, les Jabra Elite 4 profitent bel et bien d’une fonction de réduction active du bruit. Ils sont équipés pour se faire de deux micros par écouteurs — un positionné vers l’extérieur pour capturer les bruits et un à l’intérieur pour analyser les sons ayant passé le filtre de l’isolation passive.

Plus que la réduction de bruit active, c’est surtout l’isolation passive des écouteurs qui permet ici de filtrer les sons alentour. Concrètement, les Jabra Elite 4 parviennent très bien à filtrer les bruits sourds et continus, à condition qu’ils soient à un volume raisonnable. C’est même le cas des conversations et des bruits plus aigus grâce à leur très bonne isolation passive — les embouts s’enfoncent suffisamment loin dans le conduit auditif.

Néanmoins, les Jabra Elite 4 vont avoir plus de mal à filtrer les sons très graves ou à fort volume. Pour illustrer, dans le métro parisien, vous pourrez profiter confortablement de votre musique dans la plupart des cas. En revanche, à côté d’une fenêtre ouverte, les Jabra Elite 4 ne parviendront pas suffisamment à réduire les bruits des rails et des roulements. Il vous faudra donc nécessairement augmenter le volume. Inversement, en allant courir, les Jabra Elite 4 s’avèrent suffisants pour profiter de sa musique sans être gênés par les sons de la circulation.

Notons par ailleurs que Jabra vous propose d’adapter la réduction de bruit dans son application Sound+. Ce réglage ne se fait cependant pas avec différents niveaux, mais avec un réglage personnalisé suite à un petit test qui va vous demander de définir le meilleur niveau de réduction de bruit selon votre environnement et faire l’équilibre entre l’écouteur gauche et le droit. Notons néanmoins que, malgré ce test, la réduction de bruit active reste du même acabit sans différence notable.

Le mode transparence des Jabra Elite 4

Les écouteurs proposent également un mode transparent qui va se charger de réduire l’isolation passive due aux embouts en silicone. Ici, la fonction manque néanmoins de naturel. Si le mode Hearthrough de Jabra permet effectivement de rester conscient de son environnement ou d’écouter des annonces vocales, la restitution manque toutefois de fidélité avec un rendu trop étouffé et qui manque d’assise dans les basses fréquences.

Jabra Elite 4 Audio

Jabra a équipé ses écouteurs sans fil de transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètres capables, selon le constructeur néerlandais, de reproduire une plage de fréquence de 20 à 20 000 Hz.

Par ailleurs, comme la plupart des écouteurs de Jabra, les Elite 4 sont compatibles non seulement avec le codec audio Bluetooth SBC, mais également avec le codec aptX de Qualcomm. De quoi leur permettre donc de profiter d’un débit maximal théorique de 384 kbps.

Pour tester les Jabra Elite 4, je les ai connectés à un Vivo X80 Pro en Bluetooth aptX et ai écouté des titres sur Spotify en qualité « très élevée », soit des fichiers ogg vorbis à 320 kbps, et sur Tidal en qualité HiFi 24 bits à 192 kHz.

Les écouteurs de Jabra ont tendance à produire un son qui fait la part belle aux médiums avec une légère brillance dans les aigus. On a droit ici à un rendu très naturel, mais qui peut s’avérer assez fatigant à la longue. Sur des titres à la sonorité riche et complexe, comme Killing in the Name of de Rage Against the Machine, les écouteurs s’en sortent très bien dans la restitution des hautes fréquences, mais on sent un certain manque d’assise dans le bas du spectre.

Comme on peut le voir sur la courbe de réponse en fréquence ci-dessus, ce manque d’assise s’explique en fait par des basses qui manquent assez franchement. Les Jabra Elite 4 ont tendance à mettre largement en avant les médiums — donc notamment les voix — au détriment du reste du spectre sonore. Le petit pic autour de 10 000 Hz assure quant à lui une certaine précision dans les aigus, mais le manque de basse se fait tout de même sentir.

C’est d’autant plus dommage que les écouteurs proposent une excellente plage dynamique avec beaucoup de précision et une bonne réactivité. La scène sonore est par ailleurs plutôt large et profonde avec des instruments qui se détachent bien les uns des autres.

Heureusement, il est possible d’utiliser l’égaliseur intégré à l’application Sound+ pour corriger la signature sonore des Jabra Elite 4. On a droit ainsi à un égaliseur cinq bandes que l’on peut manuellement ajuster pour ajouter des basses ou réduire les médiums. Jabra propose également six presets avec possibilité d’en enregistrer de nouveaux. Un bon point pour personnaliser la réponse des écouteurs si on le souhaite. Surtout que cet égaliseur permet véritablement de corriger ce manque de profondeur dans les basses fréquences et de profiter d’un son bien plus ample encore.

Jabra Elite 4 Micro

Pour les appels vocaux, les Jabra Elite 4 disposent, comme on l’a vu, de quatre microphones à formation de faisceau. Un choix technologique censé permettre aux écouteurs de capturer au mieux le son de votre voix et filtrer les bruits autour de vous.

Dans les faits, les écouteurs peinent cependant à réduire les sons ambiants et, même dans un endroit calme, les personnes au bout du fil pourront être gênées par un bruit continu, comme si du vent s’engouffrait dans les microphones — y compris en intérieur, sans vent. La voix est par ailleurs masquée et, si votre interlocuteur pourra comprendre ce que vous avez à lui dire, l’expérience d’appel ne lui sera toutefois pas agréable. Non seulement les écouteurs peinent à filtrer les sons ponctuels comme les voix des passants, les bruits de pas ou les sons de klaxon, mais ils ont également du mal à gérer les bruits plus continus, comme un filet d’eau qui coule ou le bruit de la circulation.

Bref, la qualité d’appel n’est pas le point fort des Jabra Elite 4.

Notons par ailleurs que Jabra propose, dans son application Sound+, une fonctionnalité baptisée SideTone. Celle-ci va activer les micros pour que vous entendiez vous-même votre environnement sonore. Elle peut cependant être désactivée afin de proposer une réduction de bruit active.

Jabra Elite 4 Autonomie

Pour l’autonomie de ses Elite 4, Jabra annonce jusqu’à 5h30 d’utilisation avec les écouteurs seuls en réduction de bruit active — et 7 heures sans réduction de bruit. Avec la charge du boîtier, l’autonomie passerait cette fois à 22 heures avec réduction de bruit et jusqu’à 28 heures sans.

De mon côté, en lançant l’écoute avec la réduction de bruit activée, le volume des écouteurs à 80 % et en passant par le codec aptX, j’ai pu mesurer une autonomie de 5h29 sur l’écouteur droit et 5h33 sur l’écouteur gauche. On est donc très proche de l’autonomie annoncée par Jabra.

Concernant la recharge des écouteurs dans leur boîtier, Jabra indique seulement que 10 minutes de charge permettent de récupérer une heure d’écoute. Au bout de ces dix minutes, j’ai de mon côté observé que les deux écouteurs étaient passés de 0 à 40 %. En revanche, la charge réduit logiquement avec le temps et si les écouteurs récupèrent 60 % de leur batterie en 30 minutes, il faut attendre une heure complète pour une recharge de 0 à 100 %.

Pour la recharge du boîtier des Jabra Elite 4, il vous faudra nécessairement passer par un câble USB-C — Jabra en fournit un, USB-A vers USB-C, de 16 cm de long, mais pas de chargeur secteur. Le boîtier n’est par ailleurs pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Jabra Elite 4 Prix et date de sortie

Les Jabra Elite 4 sont d’ores et déjà disponibles. Les écouteurs sont déclinés en quatre coloris — gris, bleu, lilas et beige — et proposés en France au prix de 99 euros.