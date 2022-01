Jabra complète sa gamme d'écouteurs sans fil avec ses Elite 4 Active, des modèles à réduction de bruit qui sont taillés pour une utilisation sportive.

Après un premier élargissement de sa gamme d’écouteurs sans fil en août dernier, le constructeur danois va un peu plus loin en proposant un modèle intermédiaire, les Jabra Elite 4 Active. Toujours dotés de la réduction de bruit active, ces écouteurs sont surtout taillés pour le sport. Pour un prix de lancement de 120 euros, est-ce qu’ils sont suffisamment efficaces face à une concurrence de plus en plus acharnée ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet.

Jabra Elite 4 Active Fiche technique

Modèle Jabra Elite 4 Active Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Compatibilité OS iOS Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 28 heures Version du Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence minimum 20 Hz Réponse en fréquence maximum 20000 Hz Poids 10 grammes Assistant Vocal Google Assistant, Amazon Alexa Prix 119 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par le constructeur

Jabra Elite 4 Active Design

De prime abord, rien ne vient vraiment distinguer les Jabra Elite 4 Active des autres écouteurs sans fil du constructeur. On retrouve le même format très classique déjà adopté par les Elite 3, les Elite 7 Active et les Elite 7 Pro. Mais à y regarder de plus près, on a en fait affaire ici à une sorte de fusion entre les Jabra Elite 3 et les Elite 7 Active.

Des premiers, Jabra a récupéré le format du boîtier. Des seconds, le constructeur a repris la texture tout en gomme, sans bouton physique apparent. Parce que leur qualificatif « Active » signifie bel et bien que les Jabra Elite 4 Active sont des écouteurs taillés pour une utilisation sportive. Dès lors, la firme n’a pas voulu prendre le moindre risque avec des boutons physiques apparents et propose ici un revêtement tout en gomme silicone souple afin d’assurer un bon maintien et une meilleure résistance à l’eau, à la poussière et aux éclaboussures — on y reviendra.

Si les boutons physiques ne sont pas apparents sur les Elite 4 Active, cela ne signifie pas pour autant qu’on a affaire ici à des écouteurs aux contrôles tactiles par surfaces capacitives. Non, les boutons sont bien présents, mais sous le revêtement en gomme. Dès lors, au moment de l’appui sur l’extérieur, un clic se fait bel et bien sentir et l’action est immédiatement répercutée sur le smartphone. Un bel avantage par rapport aux surfaces tactiles de certains modèles pour lesquelles il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois pour qu’une commande soit bien saisie.

Du côté du format des écouteurs, on n’a ici pas de tige, mais de simples écouteurs boutons avec un format intra-auriculaire. Trois paires d’embouts en silicone, S, M et L, sont par ailleurs fournies pour adapter au mieux les écouteurs à votre morphologie.

Les écouteurs s’avèrent par ailleurs plutôt confortables et, même après plusieurs séances de running de près d’une heure, je n’ai eu à déplorer aucune gêne. Il faut dire que leur poids plume de 5 grammes aide fortement.

Le boîtier des Jabra Elite 4 Active

Pour le boîtier des Elite 4 Active, on l’a vu, Jabra a repris le même format que pour l’étui de ses Elite 3. On a donc un petit boîtier de 28,4 x 38,9 x 64 mm avec un poids de 37,5 grammes. S’il n’est pas aisé à ouvrir d’une seule main, il s’avère cependant suffisamment compact pour être rangé facilement dans une poste de veste, un petit sac à main ou même une poche de pantalon.

On va par ailleurs y retrouver une prise USB-C au dos pour la recharge ainsi qu’une LED en façade qui va indiquer le niveau de charge.

Étanchéité et utilisation sportive

Côté étanchéité, les Jabra Elite 4 Active s’en sortent très bien grâce à leur certification IP57. Ils peuvent donc être utilisés non seulement dans un cadre poussiéreux, mais également être immergés dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Par ailleurs, les écouteurs sont suffisamment compacts pour ne pas bouger d’un iota, y compris pendant des mouvements brusques. Il faut dire que le revêtement aide beaucoup à les maintenir en place, et ce malgré l’absence d’ailettes ou de tiges.

Jabra Elite 4 Active Usage et application

Pour la connexion de ses écouteurs avec un smartphone, Jabra a repris le protocole classique de Google : Fast Pair. Au moment d’ouvrir le boîtier et de sortir les écouteurs la première fois, ils se mettent automatiquement en mode appairage et, si votre smartphone Android est compatible, une fenêtre pop-up va s’afficher vous invitant à connecter les Jabra Elite 4 Active.

Si vous avez un iPhone, un PC, un smartphone Android non compatible ou que vous souhaitez connecter les écouteurs à un autre smartphone, vous pouvez également déclencher vous-même le mode appairage. Pour ce faire, il suffit d’appuyer simultanément sur les boutons des deux écouteurs pendant quelques secondes, puis de rechercher les Elite 4 Active dans les paramètres Bluetooth de votre appareil.

Les contrôles des boutons

On l’a vu, les Jabra Elite 4 Active sont équipés de véritables boutons physiques, protégés derrière la couche de gomme. Si les boutons physiques sur des écouteurs ont le petit défaut de faire légèrement bouger les écouteurs dans les oreilles, ce choix d’interaction a cependant un avantage de taille par rapport aux simples surfaces tactiles, puisque le clic effectif permet de s’assurer que la commande désirée a bien été prise en compte.

Ici, les Jabra Elite 4 Active permettent plusieurs contrôles par défaut en fonction du type d’appui et de l’écouteur :

Appui simple à gauche : mode ANC / mode transparent

Appui double à gauche : assistant vocal

Appui long à gauche : réduction du volume

Appui simple à droite : lecture / pause

Appui double à droite : piste suivante

Appui triple à droite : retour en arrière

Appui long à droite : augmentation du volume

On a donc affaire ici à des contrôles particulièrement complets, les Jabra Elite 4 Active permettant à la fois de régler le volume, le changement de piste et même la réduction de bruit active.

En revanche, ces interactions ne peuvent être modifiées dans les réglages de l’application Sound+ et vous ne pourrez, par exemple, pas décider d’assigner le retour en arrière au double appui à gauche si vous le vouliez. En revanche, l’application donne accès à quelques paramétrages supplémentaires comme la possibilité de basculer entre ANC/transparent sur l’appui simple à gauche, ou bien entre ANC/transparent/off ou transparent/off.

Il en va de même pour le double appui à gauche. Selon votre choix il peut être assigné à l’assistant vocal ou à Spotify pour lancer une piste en mode aléatoire.

L’application Jabra Sound+

Outre la personnalisation des appuis simple et double à gauche, l’application Jabra Sound+ va également permettre d’aller un peu plus loin avec les écouteurs Elite 4 Active.

Elle permet de sélectionner directement le mode de réduction de bruit, permet d’accéder à un égaliseur et donne accès à quelques presets. Comme toutes les applications du genre, Sound+ vous permet également de mettre à jour le firmware des écouteurs, mais va aussi offrir quelques réglages supplémentaires. C’est le cas par exemple de Sidetone, une option pour entendre votre voix dans les écouteurs durant les appels, de la gestion du mode transparent — baptisé HearThrough — pour qu’il coupe automatiquement la musique lorsqu’il est activé ou de l’option pour retrouver ses écouteurs en accordant l’accès à la géolocalisation de l’application et en faisant sonner les écouteurs.

Jabra Sound+ Télécharger Jabra Sound+ gratuitement APK

Notons également que l’application Sound+ vous permet également d’afficher le niveau de batterie des écouteurs arrondi à 10 %.

La connexion Bluetooth

Les Jabra Elite Active 4 sont compatibles avec le Bluetooth 5.2. Durant mes tests, je n’ai souffert d’aucun problème de connectivité, même dans des conditions difficiles avec le smartphone rangé dans une poche de jean et ma main par-dessus, situation souvent contraignante pour des écouteurs true wireless.

Contrairement aux Elite 85T ou aux Elite 7 Pro et 7 Active, Jabra ne permet d’appairer les écouteurs qu’à une seule source à un moment donné. Il ne s’agit donc pas d’écouteurs multipoint pouvant être utilisés pour écouter de la musique sur son PC et permettant de décrocher à la volée un appel reçu sur son smartphone auxquels ils sont également connectés.

En revanche, les écouteurs permettent d’être utilisés individuellement, avec un écouteur rangé dans le boîtier et le second porté à l’oreille. Dans cette utilisation mono, l’écouteur porté va non seulement diffuser le son de l’écouteur porté, mais également le canal stéréo de l’écouteur rangé, de manière à ne rien perdre de la piste stéréo.

Du côté de la latence Bluetooth, les Jabra Elite 4 Active ne sont pas les plus réactifs et il peut s’écouler jusqu’à 250 ms entre le moment où un son est joué sur votre smartphone Android et le moment où vous entendrez ce son dans les écouteurs. Si la plupart des applications vidéo prennent désormais en compte ce délai avec un décalage de la vidéo, c’est surtout sur les jeux mobiles que cette latence sera gênante.

Jabra Elite 4 Active Réduction de bruit

On l’a vu plus tôt, les Jabra Elite 4 Active sont dotés d’une fonction de réduction de bruit active. Pour ce faire, le constructeur danois utilise ici quatre microphones — deux par écouteurs — qui vont analyser les sons ambiants pour proposer une inversion de phases et les diminuer via les transducteurs.

C’est ici un système moins perfectionné que sur des modèles plus haut de gamme, comme les Elite 85T ou les Elite 7 Pro, dotés de six microphones, mais qui s’avère cependant plutôt efficace.

Certes, on n’a pas affaire ici à la meilleure réduction de bruit active du marché, mais les Jabra Elite 4 Active permettent tout de même de profiter de sa musique au calme, sans être trop dérangés par la pollution sonore. En plus de l’isolation passive permise par les embouts en silicone, les écouteurs parviennent efficacement à diminuer le volume sonore des sons plus profonds comme celui de la circulation au loin, d’un ventilateur ou les ronronnements d’un train. Bien évidemment, n’en espérez pas trop, les Jabra Elite 4 Active ne seront pas capables de supprimer complètement les voix de vos collègues trop bavards dans l’open space ou les bruits de frappe de clavier, mais à leur prix, ce n’est pas ce qu’on leur demande.

Le mode transparence

En plus de la réduction de bruit active, les Jabra Elite 4 Active sont également dotés d’un mode transparence, baptisé ici HearThrough. Activable grâce à l’application ou en appuyant une fois sur l’écouteur gauche, il va vous permettre de restituer les sons tels qu’ils sont analysés par les quatre micros des écouteurs, sans inversion de phase.

Une manière d’annuler ainsi l’isolation passive des Elite 4 Active qui peut vous permettre plus facilement de dialoguer avec quelqu’un si vous n’avez pas la possibilité de retirer les écouteurs ou d’entendre d’autant mieux les bruits des voitures si vous allez courir avec les écouteurs aux oreilles.

Le rendu de ce mode HearThrough est relativement efficace, mais peut manquer de naturel en mettant un peu trop en avant les fréquences médiums au détriment des graves, mais surtout des aigus.

Jabra Elite 4 Active Audio

Les Jabra Elite 4 Active sont équipés de transducteurs dynamiques de 6 mm de diamètre, capables de restituer des fréquences sonores allant de 20 à 20 000 Hz. Par ailleurs, Jabra a prévu non seulement la compatibilité avec le codec Bluetooth de base, le AAC, mais également avec l’aptX, pour une transmission audio moins compressée.

Pour tester les Jabra Elite 4 Active, je les ai utilisés avec un smartphone Google Pixel 6 Pro connecté en aptX et j’ai écouté des titres sur Spotify en qualité très élevée, équivalent donc à des fichiers ogg vorbis en 320 kbps.

Les Jabra Elite 4 Active proposent un son plutôt chaleureux avec des bas médiums et des graves plutôt bien mis en valeur. Sur la chanson Bad Guy de Billie Eilish, la voix de la chanteuse et la nappe de basse en arrière-plan se fait ainsi particulièrement bien sentir. Il en va de même pour les aigus avec des claquements plutôt audibles. C’est un son qui a le mérite d’être assez chaleureux et plutôt flatteur pour les titres, même s’il pourra manquer de fidélité.

Sur un titre comme Come Away with Me de Norah Jones, qui met en avant non seulement le piano, la voix de la chanteuse et les cymbales, les écouteurs de Jabra ont un peu plus de mal. La voix est encore une fois bien mise en avant, mais le piano est légèrement en retrait.

Cette expérience d’écoute se confirme par les mesures réalisées sur ces Elite 4 Active. La courbe de réponse en fréquence montre ainsi des graves et des médiums bien mis en avant, mais des aigus bien en retrait à l’exception d’un pic à 9 kHz.

Notons par ailleurs que, si cette signature sonore ne vous convient pas, Jabra a pensé à tout et son application Jabra Sound+ va vous permettre de modifier ce son grâce à un égaliseur. Malheureusement, celui-ci ne propose que cinq bande d’égalisation — à 60, 250, 1000, 4000 et 7600 Hz — et pourra manquer de précision. Jabra propose également six presets d’égalisation : neutre, paroles, plus de basses, plus d’aigus, fluide et dynamiser.

Concernant la dynamique, les Jabra Elite 4 Active parviennent à monter efficacement dans les tours avec une belle distinction entre les sons joués en pianissimo, à faible volume, et ceux censés être davantage poussés, en fortissimo. C’est notamment audible dans la Symphonie #5 de Beethoven.

Jabra Elite 4 Active Micro

Les quatre microphones utilisés pour la réduction de bruit active des Jabra Elite 4 Active le sont également pour capter la voix durant les appels vocaux.

De prime abord, on pourrait se dire que les Jabra Elite 4 Active proposent une très bonne captation de la voix, et c’est bel et bien le cas dans un environnement calme, sans pollution sonore. Durant mes tests, mon interlocuteur m’a indiqué que, lorsque j’étais dans mon appartement, sans bruits autour de moi, il ne parvenait pas à faire la distinction avec la qualité d’appel passée directement depuis le smartphone. Ma voix était bien mise en avant par les écouteurs.

Ca se gâte en revanche dans des environnements plus compliqués. En extérieur avec des bruits de véhicule qui passent à proximité, les écouteurs de Jabra ont bien du mal à supprimer ces sons. Les écouteurs vont avoir tendance à filtrer les médiums pour réduire la pollution sonore — sans y parvenir complètement — rendant votre voix particulièrement grave pour votre interlocuteur qui aura besoin de se concentrer sur ce que vous lui dites.

Dans un environnement plus bruyant encore — avec un robinet d’eau qui coule si vous faites la vaisselle — les écouteurs essaieront bien de réduire les bruits de l’eau, mais là aussi sans convaincre. Le problème est le même avec un filtrage des médiums qui va dégrader le son de la voix. Surtout, le rendu n’est pas constant et la réduction de bruit va faire un effet de « yo-yo », laissant parfois passer l’eau qui coule et la filtrant quelques secondes plus tard, apparemment sans raison.

En bref, les Jabra Elite 4 Active proposent des microphones efficaces pour les appels… à condition d’appeler depuis un lieu calme.

Jabra Elite 4 Active Autonomie

Pour ses Elite 4 Active, Jabra annonce une autonomie de sept heures pouvant monter jusqu’à 28 heures grâce au boîtier de charge.

De mon côté, en activant la réduction de bruit active avec un volume sonore à 75 % et en passant par le codec SBC, j’ai pu utiliser les Jabra Elite 4 Active pendant 6h43 avant qu’ils ne tombent à court de batterie. Un score particulièrement raisonnable compte tenu du segment tarifaire des écouteurs et de l’activation de l’ANC, même si certaines paires parviennent désormais à une autonomie avoisinant les dix heures.

Pour la recharge des écouteurs, 15 minutes dans leur boîtier permettent aux Jabra Elite 4 Active de récupérer 45 % de batterie. Il leur faudra précisément 52 minutes pour une recharge complète, passant de 0 à 100 % de batterie.

Le boîtier des Jabra Elite 4 Active peut quant à lui se recharger en USB-C à l’aide du câble fourni et de la prise à l’arrière. En revanche, il n’est pas compatible avec la charge sans fil Qi par induction. Notons également que Jabra, comme tous les fabricants d’écouteurs, ne fournit ici qu’un câble USB, mais pas de chargeur secteur. Il vous faudra donc utiliser celui de votre smartphone ou une prise libre sur votre ordinateur.

Jabra Elite 4 Active Prix et date de sortie

Les Jabra Elite 4 Active sont d’ores et déjà disponibles. Proposés en trois coloris, noir, bleu ou vert olive, ils sont affichés au prix de 119,99 euros.