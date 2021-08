Jabra lance trois nouvelles paires d’écouteurs sans fil à des prix plus accessibles

Jabra lance trois nouvelles paires d'écouteurs sans fil avec des prix plus abordables que les Jabra Elite 85T et des fonctions intéressantes.

Sur le segment des écouteurs sans fil, Jabra fait office d’ancêtre avec un premier modèle, les Jabra Elite Sport, lancés en 2017. Depuis, le constructeur n’a eu de cesse de lancer de nouveaux modèles comme les Jabra Elite 65T, les Elite 75T ou les derniers en date, les Jabra Elite 85T. Néanmoins, tous ces écouteurs se positionnaient jusqu’à présent sur le segment haut de gamme, réservant les modèles du constructeur danois aux utilisateurs prêts à débourser plus de 200 euros.

Alors que de plus en plus de constructeurs proposent désormais des écouteurs sans fil abordables, à moins de 100 euros, Jabra vient donc ajouter trois nouvelles références à son catalogue d’écouteurs sans fil, venant compléter la gamme actuelle avec les Jabra Elite 85T qui restent la version haut de gamme de ce que la firme peut proposer.

Le modèle le plus accessible parmi ceux annoncés ce mardi sont les Jabra Elite 3. Il s’agit d’écouteurs sans fil avec un format intra-auriculaire, mais sans réduction de bruit. Les écouteurs profitent néanmoins d’un mode transparent. Jabra a intégré une batterie permettant une autonomie de 7 heures avec les écouteurs et 21 heures supplémentaires à l’aide du boîtier de recharge. Les écouteurs sont par ailleurs certifiés IP55 et résistent aussi bien à la poussière qu’aux éclaboussures.

Du côté de l’audio, les Jabra Elite 3 sont dotés de transducteurs dynamiques de 6 mm et sont compatibles non seulement avec le codec SBC, mais également avec l’aptX, chose particulièrement rare sur cette gamme de prix. En effet, les Jabra Elite 3 se distinguent des autres modèles du constructeur par leur prix pour le moins agressif de 79,99 euros. Ils seront disponibles dans le commerce à compter du 1er septembre.

Des Jabra Elite 7 Active et Pro pour le sport ou les appels

En plus de Jabra Elite 3, Jabra a également dévoilé deux déclinaisons de Jabra Elite 7, les Jabra Elite 7 Active et les Jabra Elite 7 Pro, tous deux avec des caractéristiques relativement proches. Sur les deux modèles, on va ainsi retrouver une certification d’étanchéité IP57 permettant de les immerger dans l’eau. Les deux paires sont par ailleurs équipées d’une fonction de réduction de bruit active et d’une connexion Bluetooth multipoint permettant de les connecter simultanément à deux sources.

Du côté des codecs audio Bluetooth, on ne va cependant retrouver que de l’AAC et du SBC, Qualcomm ayant réservé l’aptX aux seuls Jabra Elite 3. Concernant l’autonomie, les deux versions des Jabra Elite 7 proposent 9 heures d’autonomie avec réduction de bruit et 26 heures supplémentaires avec le boîtier de recharge.

Concernant les différences entre les deux déclinaisons, les Jabra Elite 7 Active se destinent surtout à un usage sportif. Ils sont en effet revêtus d’un nouveau matériau avec une gomme silicone souple, baptisée ShakeGrip, permettant un bon maintien dans les oreilles même sans système d’ailette. De leur côté, les Jabra Elite 7 Pro sont dotés d’un matériau plus classique, mais embarquent non seulement deux microphones dans chaque écouteur en plus d’un système de conduction osseuse pour capter au mieux la voix de l’utilisateur lors des appels vocaux.

Les Jabra Elite 7 Pro seront disponibles au prix de 199,99 euros à compter du 15 octobre prochain, tandis que les Jabra Elite 7 Active seront proposés à 179,99 euros à la même date.