Cdiscount propose une très belle offre pour la Nintendo Switch pendant les French Days

La toute première Nintendo Switch est sortie en 2017. Et si le modèle OLED est bien plus recommandable, la version classique hybride n'est pas pour autant dénuée d'intérêt. Si vous attendiez une baisse de prix conséquente avant de craquer, sachez qu'actuellement, Cdiscount la propose dans un pack comprenant aussi le jeu Miitopia, le tout étant affiché à 259 euros au lieu de 309 euros.

C’est en 2017 que le monde a découvert la première Nintendo Switch, une console portable hybride qui est bien vite devenue la console de salon la plus vendue de la marque. La Switch Lite l’a suivie en 2019, et en 2021, c’est une Switch OLED, la meilleure des trois, qui est arrivée sur le marché. La version classique reste tout de même indémodable, même si elle n’est clairement pas parfaite. On la recommande ainsi plus facilement quand elle est en promotion. Et ça tombe bien, puisque pendant les French Days, le pack comprenant une Nintendo Switch et un jeu est affiché à moins de 260 euros.

Les points forts de la Nintendo Switch

Une console hybride familiale

Des vibrations HD sympathiques

Une bonne autonomie

D’abord affiché à 309 euros, le pack Nintendo Switch + Miitopia est désormais proposé à 259 euros chez Cdiscount.

Une console hybride pratique

La Nintendo Switch est une console hybride que l’on peut connecter à un téléviseur ou à un écran externe grâce à son dock, sa station d’accueil équipée d’un port HDMI. Il est possible de l’utiliser de plusieurs façons différentes, et c’est ce qui fait tout son charme : soit en mode console portable standard, soit avec un écran externe plus grand, ou bien en l’utilisant comme un mini écran posé sur une table, une configuration qui permet notamment de jouer à plusieurs, avec les joy-cons en main. Sachez tout de même que la Switch classique est munie d’une petite béquille très fragile et pas franchement pratique. Celle que l’on trouve sur la Switch OLED est bien plus résistante et offre plus de stabilité puisqu’elle prend toute la largeur de la console.

Au niveau de l’écran, la Switch dispose d’une dalle tactile LCD de 6,2 pouces, qui est malheureusement limitée à du 720p. Elle propose plus précisément une définition de 1 280 × 720 pixels. Sur ce point, la Switch OLED fait naturellement bien mieux, d’autant plus qu’elle embarque une dalle de 7 pouces. Toutefois, la Switch propose de bons contrastes et une luminosité satisfaisante, ce qui est bien assez.

Des manettes qui renforcent l’immersion

La Nintendo Switch s’accompagne de ses fameux joy-cons, ses manettes bleue et rouge que l’on peut garder fixées à l’écran pour jouer en mode console portable, ou bien les détacher pour jouer sur un TV ou devant la console posée sur une table. On peut même garder un seul joy-con en main et l’utiliser comme une mini-manette, mais ce n’est vraiment pas le plus pratique. On préfère donc les utiliser comme des Wiimotes (avis aux nostalgiques), avec une grande part de motion control. Leur vrai point fort ? Les vibrations HD, des fonctionnalités qui favorisent vraiment l’immersion dans le jeu.

Pour ce qui est de son autonomie, la Nintendo Switch peut fonctionner jusqu’à 9 heures avant de devoir passer par la case recharge. Une endurance qui avait été améliorée en 2019, et c’est tant mieux, puisque la version de 2017 ne dépassait pas les 6h30 d’autonomie. Autrement, l’espace de stockage natif est riquiqui (32 Go), d’où la nécessité d’ajouter une carte microSD pour étendre ce stockage jusqu’à 2 To et enregistrer bien plus de jeux.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Nintendo Switch.

