Après l’annonce de la Switch Lite, Nintendo a officialisé le lancement d’un nouveau modèle classique de Nintendo Switch, avec une autonomie en forte hausse.

Il y a moins d’une semaine, Nintendo officialisait la Switch Lite, une nouvelle console de jeu basée sur la Switch vendue à plus petit prix avec des manettes fixe et pensée pour être utilisée uniquement comme console portable. Dans le même temps, une rumeur évoquait une révision pour le modèle de base de la Switch. C’est désormais officiel.

Une autonomie en forte hausse

Cette nouvelle Nintendo Switch ne change pas de nom ni de design extérieur, mais il s’agit tout de même d’une révision importante de la console, au point où Nintendo propose une comparaison sur son site officiel au Japon. La principale amélioration vient de l’autonomie de la console.

Le fabricant annonce en effet que sa nouvelle console peut tenir de 4,5 à 9 heures ! Un gain substantiel comparé aux 2,5 à 6,5 heures annoncées pour le modèle d’origine. À ce titre, le nouveau modèle de base fait même mieux que la Switch Lite tout juste officialisée et ses 3 à 7 heures d’autonomie annoncées. Nintendo continue d’utiliser Zelda Breath Of The Wild comme outil de mesure et indique que la console pourra tourner 5,5 heures environ avec ce jeu.

Pour le reste, le nouveau modèle ne change pas d’un iota le design de la console, on garde donc les mêmes dimensions et le même poids. De quoi nous laisser penser que ce gain provient surtout d’une nouvelle puce développée par Nvidia, plus que d’une augmentation de la capacité de la batterie interne.

Une sortie en septembre au même prix

La nouvelle Nintendo Switch sera lancée au début du mois de septembre en France, au même tarif que l’ancien modèle. C’est à partir de cette période qu’il faudra prendre soin de prendre le modèle MOD. HAC-001-01 pour profiter de la meilleure batterie.