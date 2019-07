Nintendo profite du lancement de sa Switch Lite pour également donner un petit coup de jeune à la Switch actuelle. Nouveau SoC, nouvelle mémoire, nouvelle carte-mère.

La famille Switch vient de s’agrandir. Après la Nintendo Switch classique, la firme de Kyoto vient de présenter la Switch Lite, une déclinaison exclusivement portable. Nintendo a essentiellement communiqué sur les changements esthétiques et pratiques de la console, mais les rumeurs laissent penser que d’autres changements ont été effectués au niveau de ses composants internes et notamment de son SoC.

Il semblerait que Nintendo ait décidé de mettre également à jour sa Switch classique à ce niveau, en changeant certains des éléments clés de la machine de 2017. C’est en tout cas ce que laisse penser un document repéré par The Verge.

La FCC, l’organisme américain s’occupant de certifier tous les produits électroniques qui sont commercialisés sur le sol US, a en effet publié un document révélant une requête de la part de Nintendo pour un changement d’autorisation de Classe II, c’est-à-dire la modification de certains éléments d’un produit déjà existant.

Les changements concernent donc :

le SoC

la mémoire NAND (le stockage interne)

la carte-mère afin de s’adapter aux changements de ces deux composants

Depuis plusieurs mois, les rumeurs parlent d’un nouveau Tegra X1 qui reprendrait dans les grandes lignes les caractéristiques de la puce qui équipe la Switch (et la Shield TV), mais avec une gravure bien plus fine, le rendant plus efficient et moins gourmand en énergie. Il pourrait donc s’agir de cette puce, corrigeant au passage une faille de sécurité qui avait permis à certains de hacker la console de Nintendo.

Le détail n’est cependant pas connu et on ne peut donc pas confirmer ou infirmer qu’il s’agit bien de ce nouveau SoC dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Il pourrait très bien s’agir d’un changement plus léger, réservant cette nouvelle puce pour un modèle Pro de la Switch.

Reste à savoir maintenant quand cette version revue et corrigée sera disponible dans le commerce.