Nintendo vient de présenter sa nouvelle console, la Switch Lite. Si vous n’êtes pas sûr de bien comprendre son positionnement, voici les différences et les points communs entre la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite.

Après de nombreuses rumeurs à son sujet, la Nintendo Switch Lite vient d’être officialisée. Moins chère, plus compacte, pensée pour être utilisée uniquement en mode portable, la Switch Lite est un peu à la Switch ce que la 2DS qu’était la 3DS. Faisons ensemble le tour du propriétaire pour bien noter les différences entre ces deux consoles.

Notons que Nintendo n’a pas communiqué sur les composants internes de la Switch Lite, mais les rumeurs évoquent une version rafraîchie du processeur Nvidia Tegra X1, plus efficiente.

Les dimensions et les joy-cons

Vouée à être utilisée en déplacement, la Nintendo Switch Lite est plus petite que son ancêtre, mais aussi plus légère :

Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Dimensions 91,1 x 208 x 13,9 mm 102 x 239 x 13,9 mm Poids 275 grammes 398 grammes avec les Joy-Con

297 grammes sans les Joy-Con Taille d'écran 5,5 pouces 6,2 pouces Définition 720p 720p Résolution 267 PPP 237 PPP

La diagonale d’écran est plus petite — devenant ainsi plus petite que le smartphone moyen –, ce qui fait naturellement augmenter sa finesse d’affichage puisque la définition reste la même. Les Joy-Con ne sont plus amovibles et sont désormais intégrés directement au châssis de la console. Bonne nouvelle néanmoins, les boutons directionnels laissent place à un véritable D-Pad. Les amateurs de jeux de combats apprécieront.

Dites également adieu à la caméra infrarouge de détection de mouvement des Joy-Con et leurs vibrations HD. Ici, ce sont de simples boutons.

Les jeux compatibles / les modes de jeu

L’intégration des Joy-Con et la suppression de leurs capteurs de mouvements réduisent un peu le catalogue de la console. Oubliez les jeux qui se contrôlent par mouvement, à moins bien sûr d’avoir une paire de Joy-Con supplémentaire.

Au moment de l’achat d’un jeu, il vous faudra donc vérifier à l’arrière de la boite que celui-ci est bien compatible avec le mode de jeu « portable ».

Contrairement à sa grande sœur, la Nintendo Switch Lite n’a pas non plus de petite béquille lui permettant de tenir sur une table. Oubliez donc les parties à plusieurs sur une seule console en déplacement qui risquent d’être plus compliquées désormais. Il est assez difficile d’imaginer par ailleurs un écran de 5,5 pouces splitté en 4 pour jouer à Mario Kart.

La console dit également adieu à sa connectique lui permettant d’être posée sur son dock et connectée à un téléviseur. La Switch Lite est une console uniquement portable !

L’autonomie

Écran plus petit, agencement différent des composants grâce à l’intégration des Joy-Con… voilà qui laisse présager une possible différence d’autonomie. Bien sûr, il faudra confirmer cela lors de tests maison, mais Nintendo annonce que la Switch Lite, comme la Switch, peut tenir « plus de 6 heures », mais que cela dépend beaucoup du jeu utilisé.

À titre d’exemple, The Legend of Zelda: Breath of the Wild peut être utilisé pendant 3 heures sur la Switch et pendant 4 heures sur la Switch Lite. On y gagne donc un peu au change.

Les couleurs

Alors que la Nintendo Switch est déclinée uniquement en gris, avec de la couleur uniquement sur les Joy-Con, la Switch Lite est proposée en trois coloris pour le moment : gris, jaune et turquoise. Une version collector Pokémon Épée et Bouclier est également attendue. On imagine que le géant nippon n’hésitera pas à décliner sa petite portable aux couleurs de ses jeux phares à l’avenir.

Le prix

La Nintendo Switch Lite est annoncée à 199 dollars à partir du 20 septembre. La Nintendo Switch est quant à elle disponible à partir de 299 euros/dollars. Avec la conversion euros/dollars habituelle, on peut s’attendre à ce que la Switch Lite soit lancée à 199 euros en France.

Quelle Switch est faite pour vous ?

Vous l’aurez compris, si vous cherchez une console portable pour jouer essentiellement à des jeux en solo, la Nintendo Switch Lite est parfaite pour vous. De même si vous souhaitez vous procurer la dernière console de Nintendo, mais que vous n’avez pas le budget nécessaire. Annoncée à 200 dollars, elle devrait donc être proposée à 100 euros de moins que la Nintendo Switch actuelle.

En revanche, si vous aimez le côté polyvalent de la Switch ou que vous aimez jouer à plusieurs en déplacement, ou même à des jeux utilisant le motion gaming, n’attendez plus, c’est la Switch normale qu’il vous faut !